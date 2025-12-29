Unidades SAMU sin médico también en la segunda semana de Navidad

La segunda semana de la Navidad arranca con nuevas quejas por la falta de médicos en las unidades SAMU de la provincia de Alicante. Ya sucedió la semana pasada, con la Nochebuena y el día grande de las celebraciones navideñas de por medio, una época especialmente compleja por el aumento de desplazamientos, y, como consecuencia, de accidentes, y de otros episodios que requiere de la intervención del servicio sanitario médico urgente, sin olvidar la epidemia de gripe A.

Trabajadores del servicio han vuelto a alertar este lunes de la desorganización de las bases y el caos con el personal de las ambulancias, una situación que lleva desde hace tres años poniendo en riesgo las emergencias y que, sobre todo, se agudiza en periodos estivales y vacacionales. Es el caso de estas fiestas navideñas. Según el personal, el día de Navidad unidades del SAMU trabajaron sin facultativo, funcionando exclusivamente con personal de Enfermería y un segundo técnico en Emergencias Sanitarias.

El personal afirma que en los vehículos van tres personas de naranja, como un SAMU normal, pero que en realidad son dos conductores y un enfermero

Este diario ha preguntado al respecto a la Conselleria de Sanidad, de momento sin respuesta. La semana pasada sí comentaron desde el departamento que dirige Marciano Gómez que "ninguna base se quedara sin atender".

Unidades SAMU en Alicante / Áxel Álvarez

Situaciones dispares

Los sanitarios denunciaron que el 25 de diciembre se dieron situaciones tan dispares como la presencia de dos profesionales de la misma categoría en una base y la ausencia total de personal en otras. Profesionales que habían organizado su vida personal y familiar para poder trabajar esos días se encontraron con que debían regresar a sus domicilios, en algunos casos a más de 100 kilómetros, afirmaron.

Este 29 de diciembre se repiten algunas situaciones: así, trabajadores alertan de que está circulando sin médico la unidad Alfa1 24 horas de alicante, la de Torrevieja 24 horas y la de Benissa, y que esta última estará al menos hasta las 21 horas sin facultativo. Desde el Sindicato Médico aseguran que "van tres personas de naranja, como un SAMU normal, pero en realidad son dos conductores (que suelen ser técnicos de Emergencias) y un enfermero sin identificar".

Irregularidad

En 2022 ya se alertó de que el 40 % de las SAMU que circulaban por la provincia lo hacían sin médico. Esta situación, según denuncia el personal y ha corroborado el delegado del Sindicato Médico, Jorge Esteller, es irregular y jurídicamente cuestionable, ya que se asigna, sin consentimiento expreso del profesional, una responsabilidad asistencial que excede su marco competencial, exponiendo a las enfermeras y enfermeros del SESCV a riesgos legales, profesionales y de salud mental.

Los delegados del SAMU han advertido de que la gestión de los recursos humanos por parte de la Generalitat presenta deficiencias estructurales "graves". Según las mismas fuentes, no existe atención personal al profesional ni canales accesibles de comunicación directa con el área de personal.

"Las llamadas telefónicas no se atienden y no hay sistemas eficaces de respuesta o acompañamiento al trabajador", unas deficiencias que ha confirmado también el Sindicato Médico.

CICU

Lamentan que a lo largo del último año se han acumulado indicios más que suficientes y que la gestión del equipo directivo del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV) carece de la efectividad y eficiencia exigibles a un servicio esencial.