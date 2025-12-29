Un vecino denuncia al Ayuntamiento de Alicante tras caerse en una acera destrozada desde hace 25 años
Rubén Vergani, vecino de la calle de la Tintorera en el Cabo de la Huerta, resultó herido por tropezar en el vial afectado por una obra abandonada
El paisaje se mantiene intacto desde hace un cuarto de siglo en una de las calles del barrio del Cabo de la Huerta. En esta zona residencial de Alicante, donde abundan los chalets con terrenos amplios y estilos singulares, se halla la calle de la Tintorera, que desemboca en las vistas a una cala marítima y donde cada vecino se hizo cargo de la acera y del alcantarillado en el momento de comprar su propiedad.
Así lo asegura Irene Prüfer, que se instaló en su hogar, ubicado en esta calle, en el año 2000, junto a la obra de otro edificio que nunca ha superado su condición inicial de proyecto. La infraestructura permanece, sin fachada ni complementos, veinticinco años después, rodeada de vallas y ante una acera completamente destrozada.
Por este mismo paseo tropezó recientemente su marido, Rubén Vergani, que sufrió traumatismo facial y contusiones en el hombro izquierdo y en la mano izquierda, con persistencia de la hinchazón y del dolor sufrido. Su cara quedó ensangrentada tras la caída en una acera que la propiedad del terreno donde quedó paralizada la obra, que fue declarada ilegal en 2004 por el Ayuntamiento, nunca llegó a reparar.
El Ayuntamiento de Alicante debe interesarse en reparar la acera, aquí no se puede transitar
“Aquí nunca han arreglado nada”, lamenta Prüfer, que aspira a que el Ayuntamiento de Alicante se haga cargo de mejorar la calle. Para ello, ha presentado una denuncia al Consistorio alicantino, al que reclama una indemnización por daños y perjuicios.
Según la vecina, dada la situación, es el Ayuntamiento el que “debe interesarse” en reparar la parte peatonal de la calzada. “Aquí no se puede transitar”, lamenta apuntado que su marido está teniendo que recibir sesiones de fisioterapia y la toma de medicamentos y padece, además, una situación de dependencia.
Problema de largo recorrido
La estructura del edificio a medio construir que se halla frente a la acera se mantiene erigida desde hace 25 años. Fue declarada ilegal por el Ayuntamiento en 2004, según Prüfer, por “no respetar el retranqueo de tres metros entre chalet y chalet”. Hasta hace unos años, el solar en el que se encuentra era fuente de acumulación de basuras, de atracción de ratas e incluso de celebración de botellones que acababan con actos vandálicos como lanzamientos de piedras a viviendas cercanas.
Los vecinos de las casas próximas ya se dirigieron en su momento al Ayuntamiento para demoler la estructura, objetivo que nunca lograron pese a la orden de demolición. La mala imagen también fue señalada por los vecinos, sin conseguir que la estructura fuera retirada y manteniéndose, hoy aún, en pie, y en un estado de abandono que afecta también a la acera colindante.
Hasta el punto de provocar la caída de un vecino, que ha resultado herido y ahora espera que el Ayuntamiento de Alicante, que no ha atendido las preguntas de INFORMACIÓN, no solo le compense por daños y perjuicios, sino que también se decida a solucionar un problema que se alarga desde hace veinticinco años.
