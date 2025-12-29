Los vecinos del PAU 2 exigen terminar la Vía Parque tras el anuncio de Pérez Llorca sobre la puesta en marcha del proyecto en 2026
Los residentes reclaman un bulevar seguro e integrado tras años de retrasos administrativos y denuncian que la interrupción del tramo en este barrio genera saturación de tráfico, riesgo de accidentes y fragmentación urbana
La paciencia de los vecinos del PAU 2 de Alicante vuelve a ponerse a prueba. Lo que nació como una infraestructura clave para ordenar la movilidad de la ciudad se ha convertido, con el paso de los años, en un foco constante de problemas de tráfico, inseguridad y fragmentación urbana. La Vía Parque, concebida como eje estructurante y de circunvalación, sigue inconclusa en su tramo entre el PAU 1 y el PAU 2, una situación que desde la Asociación de Vecinos del PAU 2 consideran ya "insostenible".
La reivindicación vecinal ha cobrado fuerza después de que la pasada semana el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, avanzara en el Ayuntamiento de Alicante que el próximo año podría haber novedades sobre la ampliación de la Vía Parque. El anuncio, aunque recibido con cautela, ha reactivado una demanda histórica: terminar de una vez una obra considerada esencial para la movilidad.
El problema principal, según señalan los vecinos, es la falta de continuidad de la Vía Parque en el tramo PAU 1 y PAU 2. Esta interrupción genera un cuello de botella que impide que la vía cumpla su función y traslada el tráfico a calles locales no preparadas para absorber tal volumen de vehículos. En horas punta, la saturación es habitual y los desplazamientos diarios se convierten en una "carrera de obstáculos" para residentes, trabajadores y servicios de emergencia.
La configuración actual del tramo agrava la situación, que según indican desde la entidad vecinal, cuenta con intersecciones a nivel, ausencia de mediana central, secciones insuficientes y una ordenación provisional que se ha cronificado han dado lugar a accidentes puntuales y a situaciones de riesgo recurrentes. Según los vecinos, no se trata de un mal uso de la vía, sino de "un diseño claramente inadecuado" para el tráfico que soporta.
La media ladera, una barrera y un riesgo
Uno de los puntos más conflictivos para los residentes es la media ladera existente, de la que señalan que los informes técnicos recomiendan expresamente su desmonte ya que actúa como "una barrera física y visual" que separa zonas residenciales consolidadas de futuros desarrollos urbanos, "dificulta la integración paisajística y supone un riesgo potencial de desprendimientos", especialmente en episodios de lluvias intensas.
La demanda vecinal no se limita a terminar la vía, sino a hacerlo con un modelo ya probado en otros tramos, como el de Juan XXIII: una Vía Parque concebida como bulevar urbano, con mediana central ajardinada, secciones claras y seguras, reducción de conflictos en cruces y una integración paisajística real. La propuesta incluye un parque lineal, zonas verdes y equipamientos de proximidad que permitan coser la ciudad en lugar de dividirla.
Para los residentes del PAU 2, la conclusión del tramo PAU 1 y PAU 2 es "una actuación prioritaria" que elimina un cuello de botella estructural, reduce el riesgo de accidentes, responde a recomendaciones técnicas claras y aprovecha que el suelo está disponible y la financiación definida. Mantener la situación actual, sostienen, supone asumir un riesgo innecesario y prolongar una fractura urbana evitable.
Peticiones para la Gran Vía: de la reforma integral al soterramiento del Puente Rojo
La Asociación de Vecinos del PAU 2 también quiso reivindicar la mejora del tramo de la Gran Vía entre el Puente Rojo y la calle Teulada. Esta vía, indican los vecinos, arrastra décadas de soluciones provisionales que han transformado un eje de tránsito en una barrera urbana con impactos negativos en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los barrios colindantes, como Colonia Requena y Virgen del Remedio.
Los residentes señalan que la Gran Vía prioriza el tráfico rodado frente a la permeabilidad peatonal, con cruces escasos y calzadas amplias que fomentan velocidades elevadas. Esto provoca retenciones, aumento de emisiones contaminantes y ruido, además de elevar el riesgo de accidentes por la forma de la vía.
La ausencia de una reforma integral también ha dejado sin aprovechar el suelo urbano donde, según los vecinos, medianas y espacios ajardinados cumplen un papel meramente decorativo, sin continuidad ni accesibilidad, y podrían convertirse en corredores verdes y espacios públicos útiles si se replanteara la sección de la vía. Además, el diseño actual genera peligros para los peatones, con aceras estrechas y conflictos constantes en accesos a edificios.
Los residentes señalan que existe un proyecto histórico de adecuación integral que nunca se ejecutó, contemplando incluso la integración de una futura línea de tranvía, lo que habría reforzado la conectividad del corredor con la futura estación intermodal de Alicante.
Asimismo, insiste en que el Ayuntamiento ha sido instado a retomar los estudios técnicos, revisar la documentación original y valorar intervenciones como el soterramiento parcial del tráfico o la eliminación del Puente Rojo. Los cálculos iniciales sitúan la inversión necesaria entre 2 y 4 millones de euros, una cifra que los vecinos consideran "razonable" frente a los beneficios sociales, ambientales y de seguridad que aportaría.
