Alicante encarga el futuro del Teatro Principal: seis meses para diseñar su gran transformación
El Ayuntamiento adjudica por 126.000 euros el Plan Director que definirá la rehabilitación del edificio, la restauración de la fachada y la mejora de la sala de espectadores del inmueble
El Teatro Principal de Alicante empieza a mirar al futuro con un plan sobre la mesa. El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes en Junta de Gobierno la redacción del Plan Director que marcará cómo, cuándo y de qué manera se renovará uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad. No se trata solo de un documento técnico: será la hoja de ruta que definirá la rehabilitación del teatro, la restauración de su fachada histórica y la mejora de la sala de espectadores para adaptarla a las necesidades actuales.
La adjudicación pone fin a un largo proceso administrativo y abre ahora un plazo de seis meses para que un equipo especializado analice el estado del edificio y proponga soluciones concretas. El contrato ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Galiano Garrigós Arquitectos y Consultoría IPYDO, que se encargarán de redactar el Plan Director y los proyectos asociados en un plazo de seis meses. El coste total del encargo asciende a 126.475 euros, IVA incluido, una cantidad que cubre no solo los estudios técnicos, sino también la elaboración de propuestas concretas de actuación.
Durante este tiempo, el equipo adjudicatario realizará un diagnóstico completo del edificio, evaluará su estado de conservación y definirá qué intervenciones son necesarias, en qué orden deben ejecutarse y con qué criterios arquitectónicos y patrimoniales. El Plan Director servirá así para evitar actuaciones aisladas y garantizar que cualquier futura obra responda a una visión global del teatro.
Mucho más que un informe técnico
Uno de los aspectos más llamativos del contrato es que no se limita a planos y memorias técnicas. La empresa adjudicataria deberá elaborar material divulgativo pensado para que la ciudadanía pueda entender el alcance del proyecto. Entre las mejoras incluidas figuran fotografías profesionales del teatro, imágenes virtuales de cómo podría quedar tras las intervenciones y paneles explicativos que resumirán el contenido del Plan Director.
Además, se producirá un vídeo divulgativo de más de cinco minutos, en alta definición, que explicará la historia del Teatro Principal, el diagnóstico realizado y las principales actuaciones previstas. Un formato poco habitual en este tipo de contratos, pero que busca acercar un proyecto técnico al público general.
Fachada y sala de espectadores, en el punto de mira
Asimismo, este Plan Director incluirá dos proyectos clave. Por un lado, la rehabilitación y restauración de la fachada, uno de los elementos más reconocibles del Teatro Principal y pieza fundamental del patrimonio urbano de Alicante. Por otro, la mejora de la sala de espectadores, donde se analizarán aspectos como la visibilidad, el confort, la accesibilidad y la adaptación a los estándares actuales de seguridad y uso escénico.
Estas propuestas no implican obras inmediatas, pero sí dejarán preparados los proyectos necesarios para que el Ayuntamiento pueda acometerlas en el futuro con una planificación clara y coherente. De hecho, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, no se ha atrevido a aventurar cuando empezarán las actuaciones sobre el edificio. "Una vez tengamos el Pla Director se verá, de momento es pronto para hablar de fechas", indicó en la ruda de prensa tras la Junta de Gobierno.
Retrasos y complicaciones
El anuncio para rehabilitar el Teatro Principal de Alicante llegó este mes de agosto cuando se sacó a concurso la elaboración del Plan Director tras acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Esta noticia llegaba tras siete años de espera, ya que en 2018 la Generalitat, entonces en manos del Botànic, ingresó tres millones de euros para reformar el equipamiento, que es propiedad a partes iguales de la institución autonómica, del Ayuntamiento y del Banco Sabadell.
La inyección de hace siete años ha estado bloqueada desde entonces por parte del ejecutivo de Luis Barcala, que exigió a la entidad bancaria un compromiso por escrito a aportar su parte correspondiente para la rehabilitación. El año pasado llegó el visto bueno del Sabadell y, con ello, el Ayuntamiento anunció el desbloqueo de los trámites para rehabilitar el Teatro Principal, que cuenta con 178 años de historia y dispone de capacidad para 1.072 espectadores.
Durante la tramitación, una de las empresas participantes presentó un recurso especial en materia de contratación, lo que obligó a remitir el expediente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Aun así, la Mesa de Contratación y los informes técnicos municipales avalaron la propuesta finalmente seleccionada, que fue aprobada por unanimidad.
En el último Debate sobre el Estado de la ciudad, celebrado el 13 de octubre, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, citó la rehabilitación del Teatro Principal como uno de sus objetivos junto a otros proyectos como las obras de rehabilitación y mejora en el castillo de Santa Bárbara o la remodelación de los antiguos cines Abaseis.
