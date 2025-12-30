El Ayuntamiento de Alicante acuerda con la Cámara de Comercio completar su salida del Palas en enero de 2026

El Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio acuerdan que la desocupación definitiva del antiguo hotel Palas se complete a lo largo del mes de enero de 2026. Este acuerdo permite prolongar el proceso de traslado más allá del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que finaliza el contrato de alquiler del inmueble, y fija un calendario para culminar la reubicación de los servicios municipales que todavía permanecen en el edificio.

La salida del Palas se produce después de que la Cámara de Comercio, presidida por Carlos Baño, acordase el "desahucio" de las dependencias municipales ubicadas en el edificio de la calle Cervantes , en plena polémica por las obras irregulares de su nueva sede. Esta circunstancia obligó al gobierno municipal a poner en marcha un traslado "exprés" de las distintas concejalías y servicios que ocupaban el edificio, un proceso que continuará durante el primer mes del próximo año.

Ha sido el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, quien confirmó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes que el Ayuntamiento no podrá completar la salida antes de finalizar el año, aunque precisó que la situación está consensuada con la Cámara de Comercio. "Partiendo de la base de la premura con la que se ha hecho todo el traslado, al final la finalización se llevará a cabo a lo largo del mes de enero. Está hablado con la Cámara y, si se necesita el mes de enero, no habría problemas", señaló Villar.

Villar reconoció que no había sido posible llegar al 31 de diciembre con el traslado finalizado, ya que era "muy complicado", pero confirmó que existe un acuerdo para disponer de ese margen adicional. De este modo, el Ayuntamiento podrá completar la salida sin interrumpir el funcionamiento de los servicios municipales durante el cierre del ejercicio y el inicio del nuevo año.

En qué punto está la mudanza

El traslado de los servicios municipales se está realizando por departamentos. La Concejalía de Recursos Humanos ha sido la primera en trasladarse de forma mayoritaria. Gran parte de su personal ya se encuentra en las nuevas dependencias municipales y la única unidad pendiente es el servicio de nóminas, que no se ha movido todavía debido a la necesidad de gestionar los pagos correspondientes al cierre del ejercicio económico. "En la Concejalía de Recursos Humanos ya estamos casi todos en las nuevas dependencias", afirmó Villar, quien también es concejal de Recursos Humanos.

Una vez completados estos trámites, el servicio de nóminas se trasladará junto con el resto de áreas que aún permanecen en el edificio. Según ha indicado el vicealcalde, Recursos Humanos quedará prácticamente completo en las nuevas dependencias a principios de enero, momento en el que continuará el traslado del resto de servicios municipales.

Entre los últimos servicios en abandonar el Palas se encuentra el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC). En la puerta de la oficina del SAIC de la calle Cervantes ya se ha colocado un cartel informativo en el que se indica que las citas previstas se atenderán a partir del día 9 de enero en las nuevas instalaciones situadas en la calle Labradores, en el edificio de Centro 14, manteniendo la misma hora asignada.

Inicialmente, el personal del SAIC y de Turismo fue informado de que la mudanza se realizaría a finales de año, por lo que se solicitó que las vacaciones, en la medida de lo posible, se concentraran entre el 22 de diciembre y el 2 de enero. Posteriormente, el calendario se modificó y se les comunicó que el traslado de sus pertenencias se realizará entre el 2 y el 16 de enero.

Un traslado complicado

La mudanza del Ayuntamiento responde a la decisión de la Cámara de Comercio de no prolongar la ocupación municipal del edificio en plena polémica por las obras irregulares de su nueva sede cameral. Tras esa comunicación, el gobierno local activó un traslado acelerado de las concejalías y servicios ubicados en el Palas, con el objetivo de liberar el inmueble en el menor plazo posible.

El alcalde ya había señalado que el plazo concedido era "muy ajustado" y que se estaba trabajando para ejecutar el cambio de ubicación con la mayor rapidez posible. Para ello, el Ayuntamiento adjudicó a principios de diciembre el contrato de mudanza a la empresa Castilla-León International Movers por un importe de 72.518 euros. El contrato contempla un plazo de ejecución de tres meses, lo que permite que los trabajos puedan prolongarse, si fuera necesario, hasta la primera semana de marzo.

El Ayuntamiento abona actualmente 616.159 euros anuales por el alquiler del antiguo hotel Palas. La primera anualidad del contrato, firmada en 2014 durante el mandato de Sonia Castedo, ascendía a 525.000 euros. El contrato se extingue el próximo 31 de diciembre de 2025 y, en los últimos años, la ocupación se ha mantenido mediante la figura de la tácita reconducción. Con el acuerdo alcanzado, Ayuntamiento y Cámara de Comercio fijan enero de 2026 como el mes en el que el edificio quedaría completamente desalojado, poniendo fin a la etapa del Palas como sede de servicios municipales.

Relación con la Cámara

La mudanza definitiva del antiguo hotel Palas, que ahora podría demorarse más de lo previsto, es una de las derivadas de los últimos choques protagonizados por la Cámara de Comercio, que preside Carlos Baño, y el gobierno municipal de Alicante, dirigido por el alcalde, Luis Barcala . Un choque entre la organización empresarial y el Consistorio que se inició por la sede que la Cámara construye sin licencia y con dinero público en los antiguos cines Panoramis, donde además, se ha excedido la edificabilidad máxima permitida, de acuerdo con los informes de los técnicos municipales. De hecho, en las últimas semanas los técnicos de Urbanismo concluyeron que la segunda altura levantada por la entidad que preside Carlos Baño es "ilegalizable" y le instaron a presentar un nuevo proyecto adecuado a la normativa vigente, incluyendo su demolición.