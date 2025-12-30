El Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Transporten quieren presentar en enero el proyecto del Parque Central

El Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Transportes barajan enero como el mes más probable para presentar el proyecto del Parque Central, un proyecto históricamente demandado en la ciudad. Aunque todavía no se ha fijado un día concreto, ambos organismos coinciden en que el documento ya está preparado y que solo resta coordinar agendas para concretar el acto de presentación.

Así lo confirmó este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, quien indicó que existen contactos con el Ministerio y que la intención es concretar una fecha dentro del mes de enero. "Aparte de cerrar fecha, podría ser a lo largo del mes de enero la presentación. Es lo que se ha hablado con el Ministerio", señaló Villar, destacando que la presentación depende principalmente de la disponibilidad del ministerio: "Estamos pendientes de que ellos nos puedan dar fechas porque son los que más problemas tienen, pero el mes de enero podría ser el momento de la presentación", subrayó el vicealcalde

Antecedentes de una presentación aplazada

El proyecto del Parque Central podría darse a conocer a principios de 2026, tras varios retrasos que han generado incertidumbre en la ciudad. La primera fecha prevista para anunciar novedades fue el 4 de julio, cuando la agenda pública del ministro de Transportes indicaba: "Óscar Puente interviene en el acto de presentación del Parque Central de Alicante, en la sede del Ayuntamiento".

Sin embargo, la Concejalía de Urbanismo aplazó el acto argumentando la necesidad de resolver "algunas cuestiones técnicas", sin detallar cuáles. Desde entonces, el proyecto ha estado listo para su presentación, según fuentes del ministerio, mientras que el consistorio trasladaba que la decisión final dependía del Gobierno central.

El propio ministro Óscar Puente, en una entrevista con Prensa Ibérica publicada hace dos semanas en INFORMACIÓN , señaló de nuevo al ejecutivo local: "Nosotros teníamos una fecha de presentación que el Ayuntamiento canceló y estamos a la espera de que nos diga... ¡Tal día!. El ministerio no tiene ningún problema. Todo el mundo sabe en Alicante la excelente relación que hay entre el ministerio y el ayuntamiento y, por tanto, nosotros aquí estamos a expensas de que el ayuntamiento tome ya una decisión y nos convoque para la presentación, que espero que sea de inmediato".

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, señaló la pasada semana que la tramitación del Parque Central deberá ir acompañada de otros proyectos estratégicos para la ciudad, como la Estación Intermodal y la Variante de Torrellano. “Va todo en un paquete”, explicó, resaltando la necesidad de abordar de manera conjunta las infraestructuras ferroviarias que Alicante requiere. Barcala, por ahora, no ha dado detalles sobre su nivel de satisfacción con el diseño final, que se dará a conocer públicamente una vez que se realice la reunión conjunta con el Ministerio de Transportes.

El Parque Central contempla la creación de un gran espacio verde de al menos 35.000 metros cuadrados, la construcción de unas 1.400 viviendas —con un 30 % de protección pública— y la incorporación de espacios dotacionales. Además, la iniciativa está vinculada al diseño de la futura Estación Intermodal, que integrará tren, tranvía, autobuses y taxis, junto al soterramiento de las vías ferroviarias actuales.