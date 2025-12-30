Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad

La grúa de la empresa responsable de la iluminación navideña en la ciudad acudió a la zona para retirar y volver a instalar los elementos que se vieron que al parecer se vieron afectados por el viento

Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad

Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad

Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad / Pilar Cortés

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La calle Pintor Cabrera de Alicante permaneció cerrada este martes al tráfico y al paso de peatones tras detectarse un problema en uno de los arcos de la iluminación navideña, que se habría soltado parcialmente debido al viento. La incidencia ha obligado a activar un dispositivo preventivo para evitar riesgos de caída en esta vía.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alicante, el arco "no llegó a caer al suelo" y únicamente se soltó uno de sus anclajes laterales, por lo que no se produjeron daños personales ni materiales. Por precaución, los bomberos acotaron el punto afectado para evitar cualquier riesgo mientras se realizaban las comprobaciones oportunas.

El viento en Alicante obliga a cerrar Pintor Cabrera para asegurar la iluminación navideña

El viento en Alicante obliga a cerrar Pintor Cabrera para asegurar la iluminación navideña

Ver galería

El viento en Alicante obliga a cerrar Pintor Cabrera para asegurar la iluminación navideña /

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y la grúa municipal. Los bomberos accedieron incluso a los balcones de las viviendas afectadas para comprobar el estado de las instalaciones y evitar riesgos adicionales.

Retirada de la iluminación afectada

Cierran Pintor Cabrera por riesgo de caída de luces navideñas tras el viento

Cierran Pintor Cabrera por riesgo de caída de luces navideñas tras el viento

Cierran Pintor Cabrera por riesgo de caída de luces navideñas tras el viento / INFORMACIÓN

Los operarios de Ximénez, la empresa contratista encargada de la iluminación navideña en la ciudad, acudieron al lugar desmontar y volver a colocar el arco afectado. Durante los trabajos, la calle permaneció completamente cerrada, sin permitir el paso ni siquiera a pie, lo que impidió temporalmente el acceso de los vecinos a sus viviendas.

Noticias relacionadas y más

La empresa encargada de las luces de Navidad retira algunos de los paneles afectados

La empresa encargada de las luces de Navidad retira algunos de los paneles afectados / INFORMACIÓN

Fuentes presenciales señalan que no consta la caída de ningún elemento al suelo y desde el Consistorio subrayan que la actuación fue estrictamente preventiva y que la situación quedó controlada sin que se produjeran daños personales ni materiales.

TEMAS

TEMAS

Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad

Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad

