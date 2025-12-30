Cortarse con el cuchillo jamonero, la urgencia médica estrella en la Nochevieja

Catarros, caídas, contusiones, heridas por peleas, cortes con los cristales de vasos rotos en las fiestas y ....cortes con el cuchillo jamonero. Esta última se ha convertido en la lesión estrella de las fiestas navideñas y es una de las principales causas de visita a las urgencias médicas, tanto de Atención Primaria como hospitalaria, en Nochevieja.

Así lo afirma el médico de Alicante Rafael Pérez Trullas, quien a lo largo de su vida profesional ha realizado numerosas guardias tanto en Nochebuena como en Fin de Año, y que ha sido testigo de la llegada de personas con laceraciones fruto de un uso incorrecto del utensilio para cortar el jamón.

"Es muy habitual el corte con el cuchillo jamonero. La gente no ha entendido que el dedo no se puede poner delante del cuchillo sino detrás", apunta.

Desde Urgencias del Hospital Doctor Balmis de Alicante, una sanitaria corrobora que en Nochevieja lo que entra "normalmente suelen ser urgencias de Traumatología. Por la tarde (antes de la cena) nos suelen llegar cortes en dedos por el jamón o de cocinar y después de la cena caídas, torceduras de tobillo y peleas… consecuencia del alcohol". También algún coma etílico.

Torceduras, contusiones, quemaduras y peleas como consecuencia del alcohol son otras causas de atención sanitaria en Fin de Año

Largo y fino

Sergio Pérez Ortiz, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Intermutual de Levante, señala también en un vídeo en TikTok que es una lesión que se ve de forma muy frecuente estos días en urgencias y que puede tener consecuencias graves.

"Hay una lesión que los traumatólogos conocemos muy bien. Y no viene ni del coche ni del deporte, viene del jamón. El cuchillo jamonero es largo y fino y extremadamente cortante. Cuando se corta con la mano mal colocada o el jamón inestable, el error típico es el mismo. El cuchillo se desliza y entra directo en los dedos o en la mano", avisa. Pasa especialmente en Nochebuena y Nochevieja, días de opíparas comidas y cenas, con muchos preparativos, y en la festividad de Reyes.

Un contratiempo que puede arruinar la cena de despedida del año pero además en muchos casos estas heridas requieren cirugía y un largo proceso de recuperación.

El traumatólogo añade que el problema con el cuchillo jamonero es que "no son simples cortes, son laceraciones profundas que pueden seccionar tendones con pérdida de movilidad o nervios con pérdida de sensibilidad, o nervios con un sangrado abundante".

Sujetar bien el jamón

Para prevenirlo, es clave sujetar bien el jamón, "mano no dominante siempre detrás del plano de corte" o si está por delante sujetando el jamón, por debajo del plano de corte. Cuchillo afilado, que paradójicamente es mucho más seguro, y nada de prisas ni distracciones porque en Urgencias cada año se ve lo mismo, una cena arruinada por un mal corte de jamón".

El doctor Pérez Trullás apunta que ha vivido algunas guardias en Nochevieja "brutales" y eso que sus consecuencias tienen un mayor impacto en los puntos de atención continuada 24 horas o en las Urgencias hospitalarias. "Realmente lo más complicado es antes de la cena porque cuando esta empieza baja (la llegada de pacientes). Es como el fútbol, cuando hay un Madrid-Barça solo va al médico el niño con fiebre, la madre preocupada y el padre cabreado".

Quemaduras

Las quemaduras mientras se cocina o se calienta la cena son otro clásico, al igual que las contusiones por caídas de personas que beben más de la cuenta. Ahora se usan más vasos de plástico pero antes eran un clásico los cortes en los pies por cristales que atravesaban los zapatos durante los cotillones.

También entran muchos catarros por Urgencias que los médicos consideran que se podrían resolver en casa con autocuidados.