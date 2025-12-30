El "error" del reloj del Ayuntamiento de Alicante que no es un error: por qué el 4 aparece como IIII

Si paseas por la plaza del Ayuntamiento de Alicante y levantas la vista hacia la torre del reloj, puede que notes un detalle que desconcierta a cualquiera que recuerde mínimamente los números romanos: donde esperarías ver IV para marcar el 4… aparece IIII. Y no, no es una metedura de pata del cantero ni un fallo de restauración: es una decisión con siglos de historia detrás.

Un 4 con "cuatro palitos" (y una pista para entender el resto de la esfera)

En la esfera del reloj, el 4 escrito como IIII encaja con una lógica visual que se repite en muchísimos relojes de torre: los números se "agrupan" por símbolos para que el conjunto quede equilibrado.

I, II, III, IIII (primer bloque: solo “I”)

(primer bloque: solo “I”) V, VI, VII, VIII (segundo bloque: aparece “V”)

(segundo bloque: aparece “V”) IX, X, XI, XII (tercer bloque: manda la “X”)

Ese orden hace que la esfera se lea casi como una secuencia rítmica, sin saltos raros.

La explicación histórica: durante siglos, "IIII" fue lo normal

Aunque hoy nos enseñan que 4 es IV (notación "sustractiva": 5–1), la realidad es que el uso de números romanos nunca fue tan rígido como parece. En inscripciones antiguas y en épocas medievales fue frecuente encontrar el 4 como IIII (notación "aditiva": 1+1+1+1), y esa costumbre se coló en un lugar muy concreto: las esferas de los relojes.

De hecho, en Europa la forma IIII se usó durante mucho tiempo en contextos vinculados a relojes y se mantuvo por tradición incluso cuando IV se fue imponiendo en otros usos.

La explicación "relojera": simetría y legibilidad

Hay una razón muy terrenal por la que tantos relojeros han preferido IIII: funciona mejor a la vista.

Equilibrio : IIII "pesa" visualmente parecido a VIII (ambos con cuatro caracteres), lo que hace que la esfera se vea más compensada.

: IIII "pesa" visualmente parecido a VIII (ambos con cuatro caracteres), lo que hace que la esfera se vea más compensada. Lectura rápida : en una esfera, con ángulos y distancias, IV puede resultar menos inmediato que cuatro trazos seguidos.

: en una esfera, con ángulos y distancias, IV puede resultar menos inmediato que cuatro trazos seguidos. Evitar confusiones: en algunos diseños, IV puede confundirse con VI cuando lo miras desde abajo o con cierta inclinación; IIII reduce ese problema.

En resumen: si el objetivo del reloj es "cantar" la hora a simple vista, IIII es un atajo gráfico bastante eficaz.

¿Y las leyendas? Carlos V, supersticiones… y lo que sí sabemos

Alrededor del "IIII" circulan historias jugosas: desde reyes que imponían su criterio a los artesanos, hasta supersticiones romanas. Son relatos populares que se repiten mucho, pero conviene leerlos como explicaciones culturales más que como una prueba única y definitiva.

Lo más sólido es la idea de fondo: durante mucho tiempo convivieron varias maneras de escribir el 4, y el mundo del reloj (por estética y por costumbre) terminó conservando la forma IIII.

La próxima vez que pases por allí…

Mira la esfera con calma: el "IIII" no es un capricho aislado, sino una pequeña cápsula del tiempo. Una muestra de que hasta algo tan cotidiano como un reloj de torre guarda decisiones antiguas, una mezcla de diseño, tradición y la forma en que, durante siglos, la gente entendió los números.

Y sí: una vez que lo ves, cuesta no empezar a buscar "cuatros" en cada reloj con números romanos que te cruces.