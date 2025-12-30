La ilusión por ver la Cabalgata de los Reyes de Alicante no llena las sillas

La Cabalgata de los Reyes Magos de Alicante de 2026 ha arrancado con un fenómeno inesperado: pese a la tradicional expectación, buena parte de las sillas dispuestas a lo largo del recorrido aún permanecen disponibles. Desde la Rambla de Méndez Núñez hasta la plaza del Ayuntamiento se pueden observar filas enteras de localidades vacías, un contraste con la alta demanda que solía registrarse en los últimos años.

El pasado viernes, cuando las entradas online aparecían agotadas, muchos pensaron que la cabalgata volvería a colgar el cartel de completo como en ediciones anteriores. Sin embargo, más tarde se pusieron a la venta las localidades reservadas para la venta presencial en la plaza de toros, que hasta entonces permanecían sin ocupar, según explican desde la Concejalía de Fiestas. Gran parte de estas sillas continúan disponibles, generando una imagen sorprendente para quienes esperan abarrotar el centro de la ciudad.

Huecos que llaman la atención

Los sectores de la Rambla concentran la mayor parte de los huecos. En el sector 9 se contabilizan 136 sillas libres en segunda fila y 131 en primera, mientras que en el sector 10, que se extiende hasta la calle Altamira, quedan 65 asientos disponibles en primera fila y 29 en segunda. En el sector 8, cercano a la plaza del Ayuntamiento, hay más de 30 localidades vacías en segunda fila y 35 en primera.

Incluso en el sector 7, primer tramo de la Rambla desde Alfonso el Sabio, se observan hasta ocho asientos juntos en primera fila y cinco en segunda. En la segunda parte de este sector, casi 60 asientos siguen sin venderse en primera fila y más de 20 en segunda. Solo el tramo final, la plaza del Ayuntamiento, aparece completamente ocupado.

Sin embargo, en los primeros tramos del recorrido, desde la avenida de la Estación hasta Alfonso el Sabio, las localidades vacías son mínimas, con algunas sillas aisladas, lo que evidencia que la mayor concentración de huecos se produce a medida que la cabalgata avanza hacia el centro de la ciudad

Las familias buscan alternativas más tranquilas

El contraste entre la expectación y la realidad también se refleja en la elección de los espectadores. Muchas familias optan por cabalgatas de menor tamaño y con menos aglomeraciones en poblaciones cercanas a Alicante. Esther Durán, madre de una recién nacida, asegura que este año acudirá a la de El Campello para poder estar más tranquila. "Siempre hemos ido a ver la Cabalgata de Alicante, pero con mi hija es complicado meterse en el centro con tanta gente. Además, los Reyes tardan mucho en recorrer todo el trayecto y llegamos tarde a cenar, deberían replantarse el horario porque limita a muchos padres".

Para Nacho Fortes, la decisión responde tanto a la masificación como a la tradición familiar. "No vamos al centro porque está colapsado y hay que coger entradas para que los niños vean a sus Majestades. Antes íbamos a cabalgatas de pueblos más tranquilas, como la de Sant Joan, y, además, solemos cenar fuera de Alicante con la familia así que desde hace unos años vemos la de Castalla porque cenamos ahí", destaca. José Ferrándiz, por motivos musicales, sigue la cabalgata de Villafranqueza con su familia desde que su hijo comenzó a toca en la banda. "Nos quedamos allí viendo la cabalgata y luego vamos directos a cenar", señala.

Sillas y recorrido ampliado

Este año se han habilitado cerca de 8.000 sillas, un 30 % más que en ediciones anteriores, gracias al nuevo inicio del desfile en la avenida de la Estación, frente al Palacio Provincial de la Diputación. Allí se han dispuesto 1.700 asientos adicionales hasta la plaza de los Luceros, y las calles adyacentes acogen el montaje previo de las carrozas. El recorrido continúa por Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira y culmina en la plaza del Ayuntamiento. El precio de las localidades se mantiene en cuatro euros, con un incremento simbólico de un euro respecto a años anteriores, y la venta se realiza a través de www.vivaticket.es.

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán encarnados por Antonio Beresaluce, Carlos Bosch y Nacho Amirola, respectivamente. A pesar de los huecos que se observan en buena parte del recorrido, la cabalgata promete un desfile más largo y cómodo, con mayor visibilidad gracias al incremento de sillas y al inicio adelantado del trayecto. La ilusión por ver a sus Majestades sigue viva, aunque ahora más repartida entre distintos municipios del entorno de Alicante.