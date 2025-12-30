Lo más leído en Alicante este 2025: del "tasazo" y la ZBE, al ocio nocturno y el drama de la vivienda

Un año en Alicante da para mucho. En 2025, la ciudad ha vuelto a ser escenario de innumerables historias en sus calles y barrios, con su gente como protagonista. Historias que, en ocasiones, se convierten en noticia, con la mirada puesta también en el Ayuntamiento.

En INFORMACIÓN, lo hemos contado día a día, entre alertas meteorológicas y polémicas que se hicieron virales, conflictos vecinales y decisiones que tocaron directamente al bolsillo de los alicantinos, desde las celebraciones que llenaron calles hasta los momentos que golpearon a la ciudad y a su gente, sin olvidar los debates sobre el ocio nocturno y los proyectos que dieron que hablar y prometen transformar barrios.

Y, como cada año, hay un termómetro infalible para medir qué preocupó, sorprendió o incluso indignó más a los ciudadanos: lo más leído de entre las miles de noticias publicadas. Entre toda la actualidad, hubo noticias que destacaron por encima del resto: estas son las noticias más leídas de 2025 vinculadas a la ciudad de Alicante.

El tiempo, con la mirada en la dana

El año tuvo un gran protagonista transversal: el tiempo. Las alertas por lluvias, incluyendo la dana “Alice”, centraron el interés de los alicantinos. A ese pulso meteorológico se sumaron otras derivadas muy leídas: la calima avanzando desde África, semanas de bajada térmica y episodios de granizo, viento y trombas de agua, que también interesaron a los alicantinos a lo largo de 2025.

Con el foco en el Ayuntamiento, varios son los asuntos que más interés despertaron entre los ciudadanos. Uno de ellos centró todo aquello vinculado al control del ocio nocturno, con especial interés en las excepciones, como por qué el Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública. Entre lo más leído este 2025, vinculado al ocio nocturno, figuran asimismo los intentos de locales del Casco Antiguo para sortear la ZAS implantada este 2025.

También generó mucho interés entre los lectores alicantinos de INFORMACIÓN el conocido como "tasazo" de la basura, es decir, el aumento en el recibo por la aplicación de una directiva europea que busca que el servicio de recogida de residuos no sea deficitario, siendo los ciudadanos los que asuman el coste y no los ayuntamientos, como hasta ahora.

Otra cuestión controvertida fue la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante, un hito que puso punto final a más de dos años de debate político, obras complementarias y preparativos en la ciudad. La implantación alicantina de la ZBE huyó desde el primer momento de nuevas sanciones (ante la presión de Vox al PP) y, pese a las dudas del Ministerio de Transportes y de la oposición, confió su efectividad a las medidas complementarias -muchas subvencionadas por la Unión Europea- como la reurbanización de calles y avenidas con la idea de reducir el tráfico, o la electrificación de la flota y modernización del servicio de transporte público.

Cuestiones judiciales vinculadas a la gestión municipal también despertaron el interés de los ciudadanos. Una de ellas fue la decisión de la jueza de archivar la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca. La magistrada concluyó que las presuntas irregularidades denunciadas no eran delictivas y que deberían resolverse en la vía contencioso-administrativa. También llegó a los tribunales, y ahí sigue, el intento de acelerar la jubilación del jefe de la Policía Local.

Sin olvidar, dentro de la actualidad municipal, la dimisión del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Toni Gallego. El edil popular abandonó el equipo de gobierno en junio, justo dos años después de tomar posesión, como derivada del acuerdo entre el PP y Vox para el plan de ajuste que el Ayuntamiento debía aplicar por haber incumplido la regla de gasto.

Otras polémicas

No se quedó atrás, entre las noticias de Alicante más leídas del año en INFORMACIÓN, una polémica sanción puesta por el Ayuntamiento, y no era por conducir rápido o aparcar mal. Una multa de 600 euros por organizar una chocolatada reivindicativa. Este fue el hecho que lamentó la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender, que desveló que un profesor, portavoz del colectivo y docente del IES Cabo de la Huerta, había recibido una propuesta de multa de 600 euros del Ayuntamiento de Alicante por organizar una chocolatada reivindicativa el pasado 4 de abril. La organización sostenía que el Consistorio le atribuyó una supuesta ocupación no autorizada de la vía pública, algo que, insisten, no se corresponde con la naturaleza del acto.

Pero este 2025 ha habido más multas, y sobre todo más extendidas. Entre ellas, las que se registraron en Playa de San Juan después de colocar en agosto carteles advirtiendo de nuevos controles de velocidad en la fachada litoral, en concreto en la avenida de Costa Blanca (remodelada en su parte más próxima al PAU 5 para reducir la velocidad y además así incrementar los aparcamientos disponibles a costa un carril de circulación). También las derivadas de los radares puestos en puntos de acceso a la ciudad para intentar calmar la circulación, como en las avenidas de Dénia, de Elche, Caja de Ahorros y Villajoyosa, que igualmente despertaron el interés de los lectores.

Los mayores, protagonistas involuntarios

Aunque para polémica la vinculada con los mayores durante este año. Varios han sido los temas publicados en INFORMACIÓN que han protagonizado, de manera involuntaria, los más veteranos de la ciudad. Entre los más leídos, el relativo al retraso en los talleres. De hecho, llegaron a decir "basta" y los representantes de los centros municipales de mayores de Alicante convocaron una protesta para el lunes 20 de octubre, que acabó siendo muy numerosa, con el objetivo de denunciar el retraso en el inicio de los talleres municipales y la mala gestión del servicio por parte de la Concejalía de Mayores. Estas actividades, que debían comenzar el 1 de octubre, seguían por entonces paralizadas sin una fecha clara de reanudación.

También los mayores fueron foco informativo por la decisión del Ayuntamiento de Alicante de cerrar el centro de estancias diurnas de Plaza América, que daba servicio a unas cuarenta personas, que siguen reivindicando un espacio para sociabilizar.

Más quejas

Con el foco en la Zona Norte, el lamento vecinal por la falta de acción municipal también ha protagonizado uno de los asuntos con más lecturas de este año. Y es que los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartaron, con una queja pública: "No hay voluntad de hacer nada". Uno de los vocales de la Junta de Distrito llegó a dimitir al entender que el gobierno local "no tiene intención de mejorar estos barrios", lo que llevó a las asociaciones a manifestar su "hartazgo" por la falta de inversiones.

El valenciano también ha sido un tema de los que ha dado que hablar este año en Alicante, y por lo tanto de los más leídos en INFORMACIÓN. Y por cuestiones variadas. Entre las noticias más leídas destacan dos vinculadas a la lengua. Una de ellas por la decisión del gobierno de Barcala de contratar a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano. Y todo porque el puesto en el Ayuntamiento para la elaboración de textos en lengua vernácula se encontraba vacante. Otra estuvo vinculada al intento de PP y Vox en el Ayuntamiento de que la ciudad abandonara la zona de predominio lingüístico valenciano y tuvo como principal protagonista a la edil Cristina García, al votar en un sentido en el Pleno municipal y en el contrario, días después, en el Pleno de la Diputación de Alicante.

Pero no solo ha habido este año polémicas por las quejas ciudadanas contra la gestión municipal. También ha habido luchas entre administraciones. Uno de los asuntos apuntó al "top manta". Entonces, el Ayuntamiento de Alicante apuntó contra el Gobierno central tras constatarse que la práctica ilegal se seguía llevando a cabo en la fachada marítima de la ciudad, la zona más transitada por turistas en agosto.

Tras un operativo policial desplegado el 31 de julio, en el que participaron medio centenar de agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Portuaria, y en el que fueron detenidas seis personas y requisados 700 artículos falsificados, la práctica de la venta ambulante ilegal se continuó llevando a cabo, para disgusto de entidades como la Federación Alicantina de Comercio, Facpyme, que criticó constantemente la continuidad de este negocio y ha solicitado la intensificación de la vigilancia.

Líos de licencias

Durante este 2025, también ha despertado interés entre los alicantinos asuntos vinculados al Urbanismo municipal. En concreto, a problemas con las licencias de locales conocidos de la ciudad. En la recta final de año, la controversia la generó el propio gobierno municipal al alertar de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso. La productora de los eventos en el multiespacio, a modo de respuesta, aseguró que ha seguido los procedimientos establecidos por el Consistorio para obtener las licencias y defendió que es "imposible" disponer de la autorización con meses o años de antelación.

A lo largo de este 2025, la Policía precintó el restaurante Petímetre de Alicante por no ajustarse a la licencia. Los agentes clausuraron el conocido local tras varias denuncias por ejercer como sala de fiestas y contar con instalaciones no autorizadas como pérgolas y un escenario, lo que llevó a los propietarios del negocio a anunciar su traslado a Torre Mauro. Meses después, el Ayuntamiento de Alicante cerró Tambora, el local de moda en la Albufereta, por no tener licencia. Urbanismo decretó la suspensión de la actividad en este espacio de eventos al aire libre, que funcionó durante todo el verano como discoteca sin autorización municipal.

Otro tipo de permiso requirieron los promotores del acto por el centenario del cine Ideal para poder llevar a cabo la programación prevista. En un primer momento, el Ayuntamiento denegó la autorización alegando “la potencial obstaculización que pueda suponer la actividad para el correcto desarrollo de los servicios públicos, el beneficio cultural, económico o promocional que para la ciudad de Alicante pueda representar la actividad o la incomodidad que pueda suponer para el libre uso de las vías públicas para el resto de ciudadanos”. Finalmente, aunque sobra la bocina, hubo recuerdo por los cien años del Ideal.

El foco, en la isla

La polémica también se ha trasladado este año a Tabarca, y ahí estuvo INFORMACIÓN. Y todo a raíz de la decisión del Ayuntamiento de colocar unos toldos en la principal calle de la isla, que estuvieron apenas unas semanas instalados. Aunque la controversia ya surgió antes de que se supiera que apenas estarían puestos unos quince días, quitándose antes de que llegasen los días de más calor pese al alto presupuesto de la iniciativa.

Siguiendo en Tabarca, el futuro del hotel de la isla se ha convertido este 2025 en uno de los asuntos que más ha interesado a los alicantinos. En concreto, una de las noticias más leídas ha sido el número de empresas interesadas en asumir la gestión de la dependencia, que hasta ahora ha estado en mano de los hermanos Castillo.

Sin salir de la isla, la polémica también llegó a través de las redes sociales. En concreto, por un agitador de ultraderecha que incitó a que un empleado del servicio de baño adaptado (una concesión municipal) dijera, mirando a la cámara, que a la playa de Tabarca podía entrar "todo el mundo normal", menos los "rojos, separatistas ni etarras". La controversia derivó en la apertura de un expediente al trabajador, pese a que el joven pidió disculpas por sus comentarios.

Pero ese no fue el único asunto vinculado con las redes sociales que provocó un dolor de cabeza en el Ayuntamiento. Y es que dos creadores de contenido emprendieron en junio una singular aventura: cruzar España sobre patinetes eléctricos, documentando cada etapa en sus redes sociales. En una de las paradas de su ruta, llegaron a Alicante, donde se vivió un momento insólito a su paso por la Plaza del Mar. Tal como mostraron vídeos que se viralizaron en las redes, un numeroso grupo de jóvenes salió a su encuentro mientras circulaban por la carretera.

Más litoral

Volviendo a la ciudad que mira al mar, Alicante ha protagonizado este 2025 curiosas noticias. En abril, la playa de la Albufereta amaneció un domingo con toda su arena teñida de azul. Pese a que podía parecer un reflejo óptico, los que se acercaron hasta primera línea pudieron observar que se trataba de un organismo vivo, concretamente miles de medusas inofensivas que pueden aparecer cuando hay temporal, especialmente en esa época del año.

Lejos del ojo humano, de ahí su peligro, también fue protagonista en INFORMACIÓN este verano el pez araña. Y es que no fueron pocos los alicantinos que sufrieron un dolor insoportable, como una quemadura eléctrica que se extiende desde el pie hacia arriba, aunque en casos los síntomas llegaron a ir más lejos, con mareos, fiebre e incluso dificultades respiratorias en el caso de ser alérgicos al veneno de ese pez.

Siguiendo con el mundo animal, aunque en este caso aún más invisibles, se pusieron frente al foco cuatro perros del albergue municipal que fueron noticia porque nadie les quería dar una oportunidad. Gabriela, Halcón, Granada y Corina hace tiempo que no conocen otra cosa que la soledad. Son los perros que nadie adopta, los que ven pasar la vida desde las jaulas del refugio mientras otros encuentran una familia, un lugar donde recibir calor.

Grandes proyectos

Este 2025, en cuanto a grandes proyectos, ha estado marcado en la ciudad por el inicio de las obras para la construcción de la Estación Central del TRAM, junto a la actual estación del ferrocarril. Fue en marzo cuando empezaron unos trabajos que deben prolongarse durante 52 largos meses.

La Conselleria de Infraestructuras inició la excavación que permitirá construir un túnel de 72 metros de longitud que conectará la red del TRAM con la estación ferroviaria. El proyecto contempla también la creación de una estación subterránea de 12.000 metros cuadrados, equipada con andenes, vestíbulos y accesos adaptados, además de la reurbanización del entorno.

Uno de los cambios implementados en el servicio del tranvía también despertó el interés de los lectores de INFORMACIÓN este año. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) permite desde octubre que las bicicletas no eléctricas plegables viajen en toda la red sin límite de unidades, siempre que se cumplan unas condiciones específicas. Hasta entonces, solo dos bicicletas plegables podían subir al TRAM. Con la nueva regulación, esa restricción desaparece, aunque la norma exige que viajen plegadas en todo momento, tanto al acceder como al salir de las instalaciones.

También vinculado por el tráfico ferroviario, este 2025 ha sido testigo de una noticia que Alicante llevaba años esperando, de ahí el interés generado entre los vecinos de la ciudad. El Ministerio de Transportes anunció el pasado mes de septiembre la licitación de la redacción de los proyectos de la segunda fase de la Variante de Torrellano, que se centra en la retirada de la infraestructura ferroviaria en la zona citada mientras se habilita la conexión entre Alicante y Murcia pasando por el aeropuerto Miguel Hernández y por Elche.

La vivienda, un drama

Si ha habido otro asunto que también ha captado la atención de los alicantinos ha sido el vinculado con la vivienda, uno de los principales problemas de la sociedad a nivel nacional por lo desorbitado de los precios, tanto de venta como de alquiler. Una de las historias afectaba a Isabel y Miguel, amenazados por Desokupa, y eso que no eran okupas porque habían cumplido con el pago de su alquiler de forma regular. La pareja llevaba trece años residiendo junto a sus hijos en una vivienda en el barrio de Florida Portazgo, del que su propietaria buscaba desahuciarles. "Estamos en un sinvivir", lamentaban.

Otra historia humana, vinculada a la vivienda, también despertó el interés de los alicantinos. En este fue el caso de una mujer vulnerable que se intentó suicidar antes de ser desahuciada a la fuerza junto a su hija en el barrio de Carolinas de Alicante. Olga, que no contaba con recursos ni alternativa habitacional, fue desalojada tras dos intentos anteriores frenados a última hora pese a sus múltiples patologías.

De hecho, esa dificultad en el acceso a la vivienda lleva a que noticias que informan de nuevas promociones estén entre las que más interés despiertan en los alicantinos. Este año, ahí se ha colado, entre otras, la decisión del Ayuntamiento de Alicante de activar el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera. El inicio de las obras en el entorno se anunció que está previsto para finales de 2026 dentro de una iniciativa que contará con un 10 % de pisos protegidos y una altura máxima de diez alturas.

Pero también ha habido expectación este 2025 por otro tipo de construcciones. En concreto, por el proyecto que recibe todas las miradas en Maisonnave desde hace algunas semanas. INFORMACIÓN fue el encargado de despejar la incógnita, y los lectores "devoraron" la noticia. Zara, el gigante textil, será el comercio que se instale próximamente en un edificio de nueva construcción en Maisonnave 22, la esquina ahora vallada por los trabajos de demolición del anterior inmueble. La marca del grupo Inditex podría así abandonar su actual ubicación en Alicante, un edificio de la misma avenida en el que se encuentra de alquiler, para atender al público en un inmueble en propiedad.

Población

La situación demográfica de Alicante no pasó desapercibida para los lectores de INFORMACIÓN. Y es que este 2025 hubo "sorpaso". Tuvieron que pasar trece años para que la colombiana sea, después de la española, la nacionalidad con más personas empadronadas en la ciudad de Alicante (con 10.679, frente a los 8.673 de un año atrás), según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento. Y es que 2011 fue el último año en el que los nacidos en el país cafetero eran mayoría en la capital de la provincia. Ahora, trece años después, lo vuelven a ser, tras dar un "sorpaso" a los argelinos (10.520, en 2024 y 9.192, en 2023), que han dominado la presencia extranjera en Alicante durante once años. Ya no lo hacen, aunque siguen creciendo. Entre medias, en 2012, fueron mayoría los rumanos.

Celebraciones

Durante un año, las fiestas siempre se cuelan entre las noticias que más interesan a los alicantinos. Ha habido para todos los gustos. Una de ellas mezcló la fiesta... con el drama festero. Y es que el granizo de Albacete no perdonó a la hoguera de las Convivencias de Candidatas. Una inesperada tromba de agua, acompañada de una intensa granizada, sorprendió a vecinos, visitantes y foguerers que se habían acercado a conocer el monumento, causando importantes desperfectos en la hoguera de las convivencias, “La fiesta de todos”, obra del artista alicantino Javier Gómez Morollón.

También hubo polémica nada más acabar las Hogueras. Y es que Los Gorilas y otras barracas de Alfonso el Sabio se quedaron sin cremà: "Es inaudito", lamentaron. Los afectados señalaron que la decisión se tomó basándose en un informe de bomberos y sin el pertinente decreto municipal, por lo que estudian emprender medidas legales. Este asunto dio mucho que hablar durante las semanas siguientes.

Aunque cuando la noticia es un récord también capta la atención de los alicantinos. Y este 2025, la Santa Faz fue de récord, al celebrarse en un soleado día que, además, era festivo nacional por el 1 de Mayo: la romería más multitudinaria reunió a cerca de 350.000 personas solamente durante la mañana y completó el recorrido oficial especialmente rápido: en menos de una hora y media.

Y ese interés en las fiestas de Alicante también se puede ver en las miles de lecturas que tienen las noticias en las que se dan cuenta de las programaciones, desde las procesiones de la Semana Santa a las mascletás de las Hogueras, sean las que se disparan durante el año en barrios de la ciudad o las que retumban en Luceros durante los días grandes.

Noticias luctuosas

Este 2025 también golpeó con fuerza a la ciudad de Alicante, y sobre todo al sector de la Fiesta. El 7 de marzo, el conocido pirotécnico alicantino Pedro Luis Sirvent, de 69 años, falleció en una explosión ocurrida en la empresa que fundó hacía 43 años con el nombre de Pirotecnia Alicantina, aunque ahora estaba dirigida por sus hijos bajo el nombre de Pirotecnia Hermanos Sirvent.

La explosión ocurrida en la partida de Fontcalent también causó heridas de gravedad al pirotécnico valenciano Juan Manuel Mirón, de 68 años, con el que colaboraba la firma alicantina. Con su pasión y esfuerzo hizo vibrar a prácticamente todas las hogueras de la ciudad, desde los concursos de Luceros, pasando por los castillos del Cocó, hasta la cremà de varias decenas de monumentos año tras año, incluida la hoguera oficial.

Otra de las noticias que más interesó en Alicante tuvo a Pedro Luis como protagonista, aunque fue por una petición política: Esquerra Unida-Podemos propuso que el concurso oficial de mascletás de Alicante lleve el nombre del pirotécnico fallecido en un accidente en su empresa.

El drama también llegó a El Moralet, pero en este caso con la intervención policial. Y es que la Guardia Civil detuvo a un hombre por presuntamente matar a su vecino atropellándole por, supuestamente, un conflicto por la delimitación de las dos fincas. Los hechos ocurrieron a finales de agosto en El Moralet, donde se estaban celebrando las fiestas. El presunto agresor y la víctima habían tenido una discusión, una más en los tres años de conflicto vecinal. Cuando la víctima salió de la finca, una furgoneta que estaba estacionada frente a la puerta, le arrolló y le hizo salir despedido a varios metros de distancia.

Buenos deseos para terminar el año

Para terminar el año, con otra mirada, una de las noticias que más han leído los alicantinos ha sido la derivada de la venta de las sillas de la cabalgata de los Reyes Magos. Y es que, pese a la incesante lluvia que cayó durante toda la noche, una persona estuvo diez horas a las puertas de las taquillas de la plaza de toros para asegurarse el mejor sitio para ver a sus majestades de Oriente. Y lo hizo. Las sillas, que se pusieron a la venta online (un 60 % del total) volaron: en veinte minutos había "sold out".

También despertó mucho interés el pistoletazo de salida de las obras para la construcción del CEE El Somni en el entorno del PAU 2. Tras cinco años de espera y otros más de lucha, las familias de los alumnos, niños con discapacidad, ven cada vez más cerca el sueño que tanto tiempo llevan persiguiendo. Dentro de 22 meses, si no hay retrasos, el nuevo centro estará disponible.