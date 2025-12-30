Un local para la Oficina de Atención al Cuidador, la última concesión del año del PP a Vox en Alicante

A un día de cerrar el año, el Ayuntamiento de Alicante da luz verde a uno de los últimos acuerdos vinculados a los pactos presupuestarios entre el equipo de gobierno del PP y el grupo municipal de Vox. La Junta de Gobierno Local aprobó este martes la adscripción de un local municipal para su uso como Oficina de Atención al Cuidador de Personas en Situación de Dependencia, una de las medidas incluidas en el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para aprobar los presupuestos de 2025.

La aprobación del acuerdo llegó después de que PP y Vox aprobaran este lunes de forma inicial los presupuestos municipales de 2026. La oficina formaba parte de un parque de medidas junto a la que se encontraba también la Oficina de la Maternidad, una iniciativa que los grupos de izquierda llegaron a calificar como oficina "antiaborto".

De esta forma, la Junta de Gobierno Local acordó adscribir a la Concejalía de Bienestar Social el local situado en los números 2-4 de la calle Cienfuegos, propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda y arrendado por el Ayuntamiento de Alicante. El contrato de arrendamiento había sido renovado por un año más, hasta el 30 de septiembre de 2026, y permitía su uso como dependencias municipales.

Hasta ese momento, el inmueble estaba asignado al departamento de Juventud. No obstante, en noviembre este servicio comunicó que, una vez finalizadas las obras del Centro de Recursos para la Juventud, el Centro 14, sus dependencias se trasladarían a ese nuevo edificio, quedando el local disponible para otros usos municipales.

Interés de Bienestar Social

El Servicio de Bienestar Social manifestó en abril de 2025 su interés en disponer del local para destinarlo a la Oficina de Atención al Cuidador de Personas en Situación de Dependencia. En el expediente se recogió que el área consideraba adecuada tanto la ubicación como las características del inmueble para la prestación de este servicio. Ante la persistencia de la necesidad de contar con este espacio, el Ayuntamiento optó por mantener el arrendamiento del local, aunque con un cambio de adscripción. El contrato contemplaba esta posibilidad, siempre que se comunicara el cambio al arrendador.

La adscripción otorgó a la Concejalía de Bienestar Social las facultades de uso, administración y gestión ordinaria del inmueble. El acuerdo estableció que dicha concejalía sería responsable de velar por su correcto uso y conservación, así como de cumplir las normas recogidas en el contrato de arrendamiento. El texto aprobado también deja constancia de que el local no podrá destinarse, en ningún caso, a usos incompatibles con el planeamiento municipal vigente. Cualquier incidencia ordinaria deberá ser comunicada a los servicios municipales de mantenimiento.

Comunicación del acuerdo

La competencia para adoptar esta decisión correspondía a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con la normativa estatal sobre contratos del sector público aplicable a los municipios de gran población. El acuerdo fue comunicado tanto a la Concejalía de Bienestar Social como al Patronato Municipal de la Vivienda para su conocimiento y efectos oportunos.

Con esta decisión, adoptada en los últimos días del año, el Ayuntamiento avanza en la puesta en marcha de la Oficina de Atención al Cuidador, una de las medidas incluidas en los acuerdos presupuestarios de 2025 entre el PP y Vox.