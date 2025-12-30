El menú con el que Cruz Roja ha obsequiado a personas sin techo de Alicante por Nochevieja

Después del cocido tradicional navideño con el que Nuria, una voluntaria de Cruz Roja en Alicante, obsequió en la víspera de la Nochebuena a un grupo de personas sin hogar de Alicante, este martes la ong ha tenido otro loable gesto con aquellos que viven en la calle, que han podido degustar un nuevo menú para despedir el año.

Esta vez ha sido un menú formado por un guiso de marisco, arroz con costra y postre para medio centenar de personas usuarias del CIBE (Centro de Intervención de Baja Exigencia), un recurso clave dentro de los programas de reducción de daños y riesgos que tiene la entidad, enfocado en personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Sin contacto familiar

“Estas fiestas, que suponen una oportunidad de compartir tiempo y espacio con la familia y amigos, a veces no son fáciles para ellos y ellas ya que en la mayoría de los casos no hay contacto y relación con los suyos por motivo de conflictos y situaciones problemáticas”, ha explicado José Verdú, coordinar del CIBE. “Desde Cruz Roja queremos ofrecer parte de ese calor familiar y espacio para que se puedan sentir mejor”, ha añadido.

Se trata de la segunda comida especial de Navidad que realizan en este periodo navideño. La primera se realizó el día del sorteo de lotería de Navidad, a iniciativa de una voluntaria, que cocinó el menú con sus propias manos, como viene haciendo desde hace tiempo, para poner en práctica una idea sencilla y muy concreta: acercarse a quienes pasan estas fechas sin apoyo y hacerles sentir, aunque sea por unas horas, que cuentan. “La idea es darles un poquito de amor”, explica, y esa frase resume el sentido completo de estas jornadas.

Camas improvisadas en rincones emblemáticos: así pasan la noche los sin techo en Alicante / Rafa Arjones

Cita esperada

El cocido, además, no es un gesto aislado ni improvisado. Según contó la voluntaria, se repite todos los años y se ha convertido en una cita esperada por quienes frecuentan el CIBE. Lo recuerdan de una Navidad a otra, preguntan con antelación cuándo será, lo tienen presente. Esa continuidad convierte el plato en tradición, y la tradición en una especie de ancla: algo que vuelve, que permanece, que no falla.

En el caso del menú que se ha ofrecido este martes a pocas horas de la despedida del año 2025, la mayoría se ha tomado sus platos dentro de las instalaciones pero algunas personas han preferido ir a recogerlo y consumirlo fuera.

Varios comensales durante la comida de Cruz Roja con motivo de la Nochevieja / INFORMACIÓN

Soledad

Desde la entidad explican que este tipo de iniciativas "están un poco pensadas en hacer algo especial parA estas personas que tienen un perfil delicado de salud, que también sufren soledad y la idea es hacer ese guiño y ese gesto de compañía, de apoyo y de calor".

Los comensales son personas habituales en el CIBE "que han compartido juntas junto al voluntariado de Cruz Roja una comida con el pretexto de la Nochevieja".

Este centro de intervención está situado detrás del estadio de fútbol Rico Pérez de Alicante y atiende a personas que están en situación de calle, pero que además tienen la problemática de sufrir adicciones.