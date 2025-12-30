Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de Nochevieja: consulta el horario de los supermercados en Alicante para este 31 de diciembre

Prepárate para la última noche de 2025 y no te olvides de nada para empezar bien el nuevo año

Paula Lizcano

Paula Lizcano

"Y en el reloj de antaño como de año en año", todo debe estar listo en la cocina y en la mesa para despedir el 2025. El día 31 de diciembre, Nochevieja, es un día de reunión que puede acarrear una jornada de compras y prisas de última hora para que empezar con buen pie el 2026. Por esto último lo habitual es que muchos centros comerciales y supermercados abran con horario especial reducido. A continuación puedes consultar los comercios que abren hoy y a qué hora cierran.

Mercadillos y Mercados

Los cuatro mercadillos, Babel, Benalúa, José Manuel Gosálbez-Teulada y Carolinas, abrirán el miércoles 31 de diciembre de 08:00 a 14:00 horas, cambiando su día habitual por Año Nuevo.

En Reyes, recibirán la visita de los carteros reales, el 3 y 5 de enero en los cuatro mercados; Central, Babel, Benalúa y Carolinas, para que los más pequeños lleven las cartas a los Reyes, que serán los próximos en visitar los hogares. La actividad de los pajes reales, será de 11:00 a 13:00 horas.

Usuarios y puestos del mercadillo de Teulada, en una imagen de archivo.

Usuarios y puestos del mercadillo de Teulada, en una imagen de archivo. / Jose Navarro

Mercadona

Mercadona abrirá en horario reducido, de 9.00 a 19.00 horas y cerrará el 25 de diciembre, abrirá con este horario reducido para cerrar de nuevo el día 1 de enero.

Lidl y Aldi

La mayoría de los centros comerciales de Lidl y Aldi permanecerán abiertos de 10.00 a 15.00 horas y el 1 de enero (Año Nuevo) permancerán cerrados.

Supermercados DIA

Los supermercados DIA permanecerán abiertos en Nochevieja hasta el mediodía, con horario de 10:00 a 15:00 horas. El 1 de enero permanecerán cerrados.

Archivo - Fachada de un centro de Carrefour.

Fachada de un centro de Carrefour. / CARREFOUR

Carrefour

La mayoría de centros abrirán en horario reducido en Nochevieja, según indican en su web, el 31 de diciembre abren con horario reducido hasta las 19.00 horas. Estos centros comerciales cerrarán el 1 de enero.

El Corte Inglés

El Corte Inglés abrirá el día 31 desde las 10:00 horas, pero adelantará su cierre a las 20:00 horas en Nochebuena. El 1 de enero, Año Nuevo, cerrará.

