Novedades en el transporte: esta es la subida de precios de los taxis en Alicante

Alegría en el sector del taxi. Las subidas reclamadas entre los conductores por prestar el servicio en Alicante y en la comarca de l’Alacantí se ascenderán a un global de un 11 % teniendo en cuenta todos los conceptos a partir de 2026.

Así lo ha reflejado el DOGV (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) en una resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que dirige Vicente Martínez Mus. En concreto, los nuevos precios crecen globalmente en un 11 %. De todos los factores que condicionan la subida el más destacado es el de la bajada de bandera, el coste mínimo que se aplica antes de iniciar el servicio, que asciende un 12,8 % (a 2,20 euros) en la Tarifa 1 (la de los trayectos diurnos y en horario laboral) y en un 12,5 % (a 2,25 euros) en la Tarifa 2, la que calcula el servicio en horarios nocturnos, en días festivos y fines de semana.

En cuanto a la Tarifa 1, también sube el precio por kilómetro recorrido a 1,35 euros, creciendo el 11,5 % respecto a la subida de ahora hace dos años; y el precio por hora de espera a 24,4 euros, una subida del 10,5 %. En la Tarifa 2 las subidas son algo más elevadas (2,25 euros de bajada de bandera, 10,9 por kilómetro recorrido y 28,48 por hora de espera), aunque el aumento porcentual respecto a 2023 es similar al de la anterior tarifa.

Por último, en cuanto a los mínimos de percepción por servicio, que es la tasa mínima por prestación independiente de la bajada de bandera, en la Tarifa 1 alcanzan en Alicante 4,75 euros (subida del 10,4 %) y 6,15 euros en la Tarifa 2 (9,8 %).

Estos precios son los que corresponden al Área de Prestación Conjunta de Alicante, conformada por la capital provincial y sus pedanías y también por diferentes municipios de la comarca: San Vicente del Raspeig, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant y Aigües. En la provincia de Alicante hay otras dos áreas de prestación: la de l’Alcoià-El Comtat y la de la Marina Baixa, que abarcan la mayoría de municipios de estas comarcas. Las tarifas de los taxis ajenos a las áreas de prestación conjunta dependen de la administración municipal.

Transporte interurbano

También se han actualizado las tarifas de los trayectos interurbanos, es decir, aquellos que se realizan entre municipios de diferentes áreas. En este aspecto, destaca la subida de la bajada de bandera en un 36,3 %, de 1,65 a 2,25 euros en la tarifa ordinaria; y del 24,4 % en la tarifa especial (de 2,25 a 2,80 euros).

El resto de parámetros también aumentan, aunque en menor proporción. La cifra más elevada es el precio por hora de espera, que pasa a los 19 euros en tarifa ordinaria (subida del 13, 5 %) y a los 21,40 euros en la tarifa especial (12,6 %). En general, las subidas alcanzan una media del 16,2 %.

Reacciones

Paco Sánchez, presidente de la asociación alicantina de Radio Teletaxi, se muestra satisfecho con estas medidas. Resalta el “agravio” que, según él, supone la aplicación de la Ley de desindexación, que desvincula la actualización de los precios en contratos y servicios públicos del IPC (Índice de Precios al Consumo). “Históricamente teníamos un déficit de tarifas, estuvieron congeladas entre 2012 y 2020 y en 2021 se volvieron a congelar por la pandemia”, recuerda Sánchez, quien a su vez destaca que las nuevas medidas no serán de aplicación automática debido a "la necesidad de adaptar los taxímetros" y otras medidas necesarias que conllevan "unas semanas".

El presidente de la Confederación del Taxi de la Comunidad Valenciana, Fernando del Molino, recuerda que “en los últimos 11 años el IPC subió más que las tarifas de los taxistas”, pero matiza que los conductores “aún sufren pérdida de poder adquisitivo”, ya que “los combustibles, los costes de los talleres”, teniendo en cuenta que las revisiones de estos vehículos son más frecuentes, “o los seguros, que han subido más del 100 % desde hace 11 años”, todavía repercuten negativamente en el resultado final de sus ingresos.