La previsión de lluvia amenaza a la Cabalgata de Reyes de Alicante
La alta probabilidad de precipitaciones, el viento y las bajas temperaturas previstas para el 5 de enero ponen en riesgo el normal desarrollo del desfile más esperado por miles de familias en la ciudad
La magia de la noche más esperada por miles de niños y familias en Alicante llega este año marcada por la incertidumbre meteorológica. La previsión de lluvia para este lunes 5 de enero amenaza con deslucir la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, uno de los actos más multitudinarios del calendario festivo de la ciudad y que, si nada cambia, se celebrará bajo un escenario invernal.
La inestabilidad atmosférica prevista por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) obliga a mirar al cielo en una jornada clave. Aunque por el momento no se ha anunciado ninguna modificación oficial del recorrido ni del horario, y tampoco la cancelación del evento, las condiciones previstas pueden afectar tanto al desarrollo del desfile como a la comodidad del público asistente.
Un 5 de enero pasado por agua
Según Aemet, Alicante afrontará el lunes con cielos muy cubiertos y precipitaciones prácticamente continuas durante todo el día, incluidas las horas centrales y la tarde, cuando está prevista la cabalgata. La probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 85 %, con un acumulado que podría alcanzar los 17 litros por metro cuadrado.
Las lluvias serán persistentes, aunque sin carácter tormentoso, y se prolongarán durante unas siete horas, con momentos en los que podrían quedar reducidas a lloviznas sin llegar a desaparecer del todo. A este escenario se suma un viento de nordeste moderado, con rachas que podrían alcanzar los 67 kilómetros por hora.
Las temperaturas también contribuirán a un ambiente desapacible. La máxima prevista es de 11 grados, aunque la sensación térmica será inferior debido a la humedad y al viento. La nubosidad será prácticamente total y el índice UV se mantendrá muy bajo, configurando una jornada plenamente invernal en la antesala de Reyes.
Una cabalgata con más sillas y nuevo arranque
Este año, el Ayuntamiento ha puesto a la venta cerca de 8.000 sillas, un 30 % más que en ediciones anteriores. El incremento ha sido posible gracias al nuevo inicio del desfile en la avenida de la Estación, a la altura del Palacio Provincial, donde se habilitarán 1.700 asientos adicionales hasta la plaza de los Luceros. Las calles adyacentes a la Diputación acogerán además el montaje previo de las carrozas.
El recorrido continuará, como es habitual, por Alfonso el Sabio, Díaz Moreu, la Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira y finalizará en la plaza del Ayuntamiento. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán encarnados este año por Antonio Beresaluce, presidente de Aceitunas Cazorla; Carlos Bosch, fundador del grupo Gastroportal, y Nacho Amirola, presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca). Todo, eso sí, pendiente de que la lluvia permita mantener viva la ilusión.
