Quejas de familias del centro de salud de Babel por la falta de pediatra titular desde hace tres meses

Familias que llevan a sus hijos al pediatra al centro de salud de Babel han manifestado su malestar porque llevan tres meses sin médico titular para sus niños. Hay casos en que los padres se interesaron por vacunar a menores de 12 años contra el papiloma humano "pero cuando me llamaron me dijeron que hasta que no tuviera pediatra asignado no me pasaban la revisión y reconocimiento de los 12 años ni lo vacunaban; y sé que en mi círculo hay gente con el mismo problema. Cuando me anularon la cita me dijeron que era inminente y han pasado tres meses", explica un padre.

En este centro ha habido dos jubilaciones de pediatras seguidas, lo que ha llevado al departamento de salud a desplazar de forma estable a Babel a uno de los que compartían con el consultorio de San Gabriel, lo que a su vez ha causado quejas en el barrio del sur de Alicante al quedarse con solo un profesional.

"A mi hijo le tenían que hacer la revisión previa al instituto y ponerle la vacuna de los 12 años. Fui a pedir cita y me llamaron de Enfermería para decirme que no podían darme ninguna cita porque no tiene pediatra. Dije que al niño tengo que vacunarlo y me dijeron que no pasa nada. Pregunté: ¿y si estamos tres meses más sin pediatra? Me contestaron que era inminente y seguimos así".

Agencia ATLAS | Foto: EP

Sin revisión

"Entiendo que si vamos de urgencia le verá un pediatra que hayan puesto pero no tenemos uno asignado. En el caso de mi niño, que es una revisión, como no tenemos pediatra asignado, estamos pendientes de que nos vuelvan a llamar pero no llama nadie".

El padre prosigue explicando que "el otro día me comentaron que el pediatra de San Gabriel se desplaza a Babel. Antes teníamos a dos que se han jubilado y ahora no sé cómo lo están haciendo pero hablamos de un reconocimiento médico del que aún estoy a la espera para que el niño lo pase y lo vacunen".

"Tengo la llamada de Sanidad para no darme cita para la vacuna al no tener pediatra asignado. Y van más de 3 meses, seguimos igual y como yo todos los que teníamos a una de las doctoras que se acaban de jubilar".

Tres plazas cubiertas

Desde el departamento de salud Alicante-Hospital General, al que pertenecen, explican que el centro de salud de Babel y el consultorio de San Gabriel cuentan en estos momentos con tres de los cuatro pediatras cubiertos. "El cuarto es una jubilación que todavía no se ha producido, pero ya se cuenta con reemplazo y, una vez se produzca la jubilación de este profesional en el mes de enero, la plaza estará cubierta".

Asimismo indican que para aquellas familias que no tengan pediatra asignado, por ejemplo por jubilación y mientras se incorpora el nuevo titular, la app no permite solicitar cita directamente con Pediatría, ya que no se puede asignar hasta su llegada. La cita se ha de solicitar a través de “mostradores” o “agenda administrativa” (según la denominación del centro), donde un profesional sanitario contactará y facilitará una cita con un pediatra. También puede solicitarse cita por teléfono o de manera presencial en el centro de salud.

Vacunaciones

En relación con las vacunaciones, las citas deben ser solicitadas por los progenitores por las mismas vías (mostradores, teléfono o presencial), tanto si el menor tiene pediatra asignado como si no. Las vacunas se están administrando con normalidad siguiendo el calendario vacunal, aseguran desde Sanidad. Todos los menores de dos años han recibido sus vacunas correspondientes.

En los mayores de 12 años, como ocurre con las vacunas frente al VPH o el meningococo, la vacunación se planifica a esa edad, siguiendo las recomendaciones del calendario vacunal.