Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana

Aemet prevé que llegue primero a Canarias y el viernes a la zona oeste del país

El tiempo en Alicante: el año empieza con nubes y un descenso de las temperaturas

O. Casado

O. Casado

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 30 de diciembre indica que el cielo estará poco nuboso con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. El viento soplará moderado del noroeste y, en el resto, viento será flojo de componente oeste.

Aemet también avancza que una nueva borrasca de gran impacto llegará a la península la semana que viene y ya tiene nombre: Francis. Se espera que el jueves, 1 de enero, llegue a Canarias y que el viernes toque el oeste del país. Al resto de la península llegará el fin de semana.

El tiempo en Alicante

La capital tendrá todo el día el cielo despejado con temperaturas que pueden llegar a los 18ºC.

El tiempo en Elche

El día también será oleado en Elche con máximas de hasta 17ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, al igual que en el resto de la provincia, el sol será el protagonista. Es este caso los termómetros estarán en torno a los 14ºC.

El tiempo en Elda

En Elda el día estará despejado y las temperaturas estarán sobre los 13ºC.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja el cielo también estará despejado durante todo el martes con temperaturas en torno a los 16ºC.

El tiempo en Orihuela

El cielo estará despejado con máximas de 17ºC.

El tiempo en Alcoy

En la zona más montañosa el día será también soleado aunque en este caso los termómetros no pasarán de los 13ºC.

El tiempo en Dénia

Las temperturas no pasarán de los 16ºC y el sol lucirá durante toda la jornada.

