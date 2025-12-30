Cuando el tiempo importa: el reloj del Ayuntamiento de Alicante, preparado para las campanadas

El verdadero protagonista de la Nochevieja en Alicante no se sube a ningún escenario ni reparte uvas. Marca el tiempo desde lo alto de la torre del Ayuntamiento y carga con la responsabilidad de anunciar, puntualmente, la llegada del nuevo año. El histórico reloj municipal vuelve a situarse en el centro de todas las miradas en la antesala del 31 de diciembre, tras haber sido revisado y programado para que las campanadas suenen sin margen de error.

Después de episodios pasados que pusieron en entredicho su fiabilidad, desde críticas por retrasos hasta el sonado fallo de 2022, cuando las campanadas no llegaron a escucharse, el Ayuntamiento extrema las precauciones. La pasada semana, el relojero encargado de su mantenimiento realizó una revisión completa del sistema, confirmando que todo está preparado. "El portero mayor ya ha dado la orden al reloj y está todo en orden", afirmó este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno.

Un mecanismo histórico bajo control electrónico

El reloj del Ayuntamiento de Alicante es una pieza singular que combina historia y tecnología. Del mecanismo original apenas se conservan hoy la esfera exterior, con números romanos protegidos por metacrilato, y las agujas. Durante décadas funcionó con un sistema mecánico de pesas que obligaba a la presencia constante de un profesional en la torre durante momentos clave como las campanadas. Así trabajó durante años el relojero Antonio Lorente, que vigilaba cada segundo desde el interior del edificio consistorial.

Hace casi tres décadas, el Ayuntamiento optó por modernizar el sistema y sustituir el mecanismo tradicional por uno electrónico, que permite programar con días de antelación tanto las campanadas de Nochevieja como otros hitos sonoros del calendario festivo. A día de hoy, con ayuda de un ordenador, el reloj queda sincronizado sin necesidad de intervención humana en el momento exacto del cambio de año.

Sin embargo, el reloj se revisa dos veces al año: antes de las Hogueras y en vísperas de Nochevieja. En esas inspecciones se comprueba no solo la relojería, sino también el sistema de sonido que acompaña a las campanadas y a otros momentos simbólicos, como el himno de la ciudad en junio o el villancico Noche de Paz en la entrada del nuevo año.

Campanas con siglos de historia

Uno de los grandes tesoros que guarda la torre del Ayuntamiento son sus campanas. La mayor, encargada de marcar las horas, fue fundida en 1695 y pesa 1.425 kilos. La más pequeña, que señala los cuartos, data de 1861 y ronda la media tonelada. Ambas seguirán marcando el ritmo de la ciudad también este 31 de diciembre. El reloj está cronometrado con la hora de Frankfurt, y no con la de Londres, una herencia directa del cambio de huso horario decretado en 1940. Un detalle técnico que, junto a la programación electrónica, garantiza la precisión del sistema.

En paralelo, el Ayuntamiento repetirá el sistema de sonorización que ya se instaló el pasado año para evitar problemas acústicos. De este modo, quienes acudan a la plaza del Ayuntamiento podrán escuchar con claridad las campanadas desde el reloj, recuperando una tradición que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

La fiesta, al final del tiempo

Una vez asegurado el correcto funcionamiento del reloj, Alicante dará paso a una Nochevieja con dos celebraciones diferenciadas. La Nochevieja Infantil comenzará a las 10.30 horas en la Rambla, a la altura del Portal de Elche, con animación, espectáculo de magia y el reparto de unas 1.200 bolsitas de golosinas de la suerte, antes de las campanadas infantiles que se celebrarán a las 12.00 horas.

Por la noche, la celebración adulta arrancará a las 22.30 horas, también en la Rambla, con música de DJ y el reparto gratuito de más de 2.000 bolsas de uvas. Las campanadas de medianoche podrán seguirse tanto por megafonía desde este escenario como en la plaza del Ayuntamiento, directamente desde el reloj de la torre, y tras ellas la Orquesta Athenas actuará hasta las 4.00 horas de la madrugada.

Pero antes de la música y el cotillón, antes de las uvas y los brindis, todo dependerá de lo mismo de siempre: que, cuando llegue el momento, el reloj del Ayuntamiento marque el final de un año y el inicio de otro. Y esta vez, según confirman técnicos y responsables municipales, el tiempo está de su lado.