Tres calendarios alicantinos para 2026

Los calendarios que se estrenan con el cambio de año ofrecen diversas temáticas. Algunos de ellos se centran en Alicante, y desde diferentes perspectivas.

Un ejemplo es el “Alicalendario” elaborado a cuatro manos entre el ilustrador Íñigo Lanz y Elena Vidal, conocida por su cuenta de Instagram, @alicantesreetstyle. El primero se ha encargado de los dibujos de diferentes monumentos de la ciudad haciéndolos coincidir con el mes más adecuado (Santa Faz en abril, la playa de San Juan en agosto o el Ayuntamiento en junio, reflejando la cremà de la Hoguera Oficial) e incorporando las festividades más destacadas de cada mensualidad.

Las fiestas de los barrios, el Carnaval, las Cruces de Mayo y, por supuesto, la Santa Faz y las Hogueras, se añaden en estos días en el primer “Alicalendario” de Lanz, conocido por elaborar desde el año pasado su particular “Gaylendario”, de temática LGTBI y centrado en poner en valor la diversidad.

El calendario de Carolinas de 2026, en el mes de mayo. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

“Pensé en hacer con Elena Vidal el Alicalendario con mis ilustraciones y con sus aportaciones de las efemérides y de las descripciones de los monumentos”, dice Lanz, que refleja incluso edificios discutidos por el imaginario local como La Pirámide, en el barrio del Pla y visible desde la avenida de Dénia. “Lo hemos hecho desde el corazón, nos sentimos muy alicantinos”, dice el ilustrador.

Un calendario de barrio

En el barrio de Carolinas han elaborado por quinta vez su propio calendario. Lo ha hecho la coordinadora vecinal reflejando los eventos más importantes de colectivos como el Hort Comunitari, la Asociación de Vecinos de Carolines Baixes, La MeCA (entidad organizada de organizar el Carnaval) o entidades que van más allá del barrio, como Arquitectura Sin Fronteras, el Ateneu Popular del Pla o la librería Fahrenheit 451, ubicada en la plaza Oliveretes.

En cuanto a las imágenes, estas también coinciden con los meses que encabezan: la primera cosecha de habas del Hort Comunitari en enero, “bacores per Sant Joan” en junio, recogida solidaria de material escolar en septiembre… y no faltan las imágenes reivindicativas de manifestaciones contra desahucios o contra la “turistificación” del barrio.

Una de las imágenes de calendario Costa Blanca 2026 / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Sento Oncina, portavoz de la Coordinadora de Carolines, indica que el calendario “es una herramienta de vertebración de las actividades del tejido social del barrio y una difusión de cara al exterior para que se vea todo lo que se hace”. Destaca, además, que se trata “de un documento de cohesión interna y que fortalece la identidad de Carolinas”.

Imágenes de la costa alicantina

El tercer ejemplo de los calendarios alicantinos se encuentra en Costa Blanca 2026, realizado por Triangle Postals, una editorial especializada en fotografía que elabora anuarios relacionades con la provincia de Alicante (y con otros territorios) desde hace más de veinte años. “Captamos las diferentes regiones de la costa mediterránea, y la Costa Blanca es un punto de interés debido a sus pueblos, playas y paisajes naturales a través de la diversidad de cada sitio”, comenta la editora Alba Palet.

En este anuario, elaborado en valenciano, castellano, inglés, francés y alemán, se observan imágenes de toda la provincia: Altea, Dénia, El Castell de Guadalest, Calp, Xàbia, Moraira, El Poble Nou de Benitatxell, Alicante, Santa Pola y la Vila Joiosa, con claro predominio de imágenes del litoral.