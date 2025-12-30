Sanidad
UGT Alicante considera que la gestión de días libres en Sanidad en el periodo navideño es mejorable
El sindicato afirma que se han producido errores con la cobertura de las guardias médicas y de Enfermería
El sindicato UGT Alicante ha presentado un escrito ante el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad en el que consideran que la gestión para la sustitución de días libres en este último periodo podría haber sido notablemente mejorable.
"Se han detectado casos de ausencias de médicos principalmente. Además, también han ocurrido incidencias con Enfermería, generándose algunas situaciones en las que dos personas van a cubrir un mismo turno, mientras otras unidades estaban sin cubrir, en ambas categorías", indican.
Días libres
UGT añade que "creemos que el hecho de que no se haya permitido coger días de libre disposición ni compensaciones horarias desde julio a octubre, no ha hecho más que aumentar la petición de días en el último período del año, complicando las sustituciones".
Verificación
Por ello, solicitan que se tenga en cuenta para sucesivas ocasiones, y que se vuelva a permitir solicitar días libres en periodo vacacional, así como establecer un sistema de doble verificación para minimizar errores en la cobertura de las guardias.
Suscríbete para seguir leyendo
- El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
- Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
- Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante
- La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
- Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante
- El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
- El Ayuntamiento de Alicante promueve la Nochevieja desde las 10:30 de la mañana
- Alicante cierra la atención presencial a los ciudadanos hasta después de Reyes por 'acumulación' de trámites