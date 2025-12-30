UGT Alicante considera que la gestión de días libres en Sanidad en el periodo navideño es mejorable

El sindicato UGT Alicante ha presentado un escrito ante el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad en el que consideran que la gestión para la sustitución de días libres en este último periodo podría haber sido notablemente mejorable.

"Se han detectado casos de ausencias de médicos principalmente. Además, también han ocurrido incidencias con Enfermería, generándose algunas situaciones en las que dos personas van a cubrir un mismo turno, mientras otras unidades estaban sin cubrir, en ambas categorías", indican.

Días libres

UGT añade que "creemos que el hecho de que no se haya permitido coger días de libre disposición ni compensaciones horarias desde julio a octubre, no ha hecho más que aumentar la petición de días en el último período del año, complicando las sustituciones".

Verificación

Por ello, solicitan que se tenga en cuenta para sucesivas ocasiones, y que se vuelva a permitir solicitar días libres en periodo vacacional, así como establecer un sistema de doble verificación para minimizar errores en la cobertura de las guardias.