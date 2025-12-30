Solo uno de cada tres solicitantes recibe las ayudas por nacimiento de hijos en Alicante

Solo una de cada tres familias que han solicitado las ayudas municipales por nacimiento de hijos en Alicante ha recibido finalmente la subvención en la convocatoria de 2025. La elevada demanda y un presupuesto limitado han dejado fuera, de momento, a casi la mitad de los solicitantes. La Junta de Gobierno Local aprobó este martes la resolución definitiva de estas ayudas, dotadas con un presupuesto global de 100.000 euros. En total, 332 familias se beneficiarán de esta convocatoria, lo que supone una ayuda de 300 euros por nacimiento.

Hasta principios de diciembre se habían registrado 913 solicitudes. De ellas, 332 han sido concedidas, mientras que 42 han sido denegadas por no cumplir los requisitos establecidos en las bases. Además, 59 solicitudes se han dado por desistidas al no aportarse la documentación requerida dentro del plazo fijado.

Una convocatoria con alta demanda

Las 480 solicitudes restantes, junto con las que puedan presentarse hasta el 31 de diciembre, no se pierden, según el Ayuntamiento. El equipo de gobierno asegura que todas aquellas que cumplan los requisitos se valorarán y se abonarán con cargo al presupuesto de la convocatoria de 2026, garantizando así el acceso a la ayuda a todas las familias que reúnan las condiciones exigidas.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, defenció la gestión de la convocatoria y subrayó que "todas las familias con hijos nacidos en 2025 van a recibir estas ayudas, que ascienden a 300 euros por cada nacimiento y que en el presupuesto de 2026 hemos duplicado hasta alcanzar los 200.000 euros". El objetivo de estas ayudas, añadió León, es "el fomento de la natalidad en el municipio y el apoyo económico a las familias alicantinas con una iniciativa pionera y que ha tenido una gran acogida".

Críticas del PSOE: presupuesto insuficiente

Sin embargo, el reparto de las ayudas no convenció a la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, quien criticó que la convocatoria municipal de ayudas por nacimiento para 2025 nació "claramente infradotada" y que "no ha respondido a la demanda real de las familias alicantinas". Barceló indicó que la resolución definitiva aprobada por la Concejalía de Bienestar Social "deja fuera, de entrada, a la mayoría de quienes han pedido apoyo" al concederse solo 99.900 euros frente a las 913 solicitudes presentadas.

Los socialistas señalan que fijar un presupuesto de 100.000 euros para una ayuda de 300 euros "limita el alcance" a unas 333 prestaciones. "Si el propio gobierno municipal reconoce un problema de natalidad, no puede responder con una medida que se queda en un gesto y obliga a las familias a competir por llegar antes", apunó Barceló.

Además, el PSOE señala que el diseño de la convocatoria introduce barreras difíciles de justificar, como la exigencia de cuatro años de empadronamiento y un sistema por estricto orden de solicitud, que penaliza a quienes tienen más dificultades para tramitar documentación. "Ya avanzamos que el presupuesto de 2026 se queda nuevamente corto a tener de las solicitudes que han quedado fuera en la convocatoria del 2025", aseguró la portavoz socialista.