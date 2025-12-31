Todo listo para la Nochevieja en Alicante: 2.000 bolsas de cotillón y orquesta hasta la madrugada

Alicante ya cuenta las horas para despedir el año en la calle. La ciudad se prepara para vivir una Nochevieja multitudinaria, pensada para todos los públicos y con un amplio dispositivo organizativo que permitirá celebrar el paso a 2026 con música, animación y un marcado carácter solidario. La Rambla y la plaza del Ayuntamiento volverán a convertirse en el epicentro de una fiesta que se extenderá desde la mañana del 31 de diciembre hasta bien entrada la madrugada del 1 de enero.

El Ayuntamiento ha afinado cada detalle para que la última jornada del año sea una auténtica fiesta colectiva. Desde el reparto de 2.000 bolsas de uvas para los adultos hasta más de un millar de bolsitas de golosinas para los más pequeños, pasando por actuaciones, DJs, orquesta en directo y unas campanadas que, esta vez, sonarán con todas las garantías. "El reloj está revisado y preparado; todo está en orden", ha asegurado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, tras la última inspección técnica realizada la pasada semana.

Nochevieja infantil

La jornada festiva arrancará a las 10.30 horas con la ya tradicional Nochevieja Infantil, que se celebrará en la Rambla de Méndez Núñez, a la altura del Portal de Elche. Desde primera hora, animadores infantiles invitarán a los más pequeños a participar en juegos y actividades, mientras se reparten alrededor de 1.200 bolsas de golosinas de la suerte, sin gluten.

La mañana contará también con photocall, personajes de animación, elementos hinchables y, como uno de los platos fuertes, el espectáculo del mago Lumaky, conocido por sus apariciones en programas de televisión nacionales. Tras su actuación llegará uno de los momentos más esperados: las campanadas infantiles, que se celebrarán a mediodía y permitirán a las familias ensayar el ritual de fin de año con 12 gominolas de la suerte. Al escenario subirán las representantes infantiles de las fiestas de Alicante junto a la concejala de Fiestas para dar la bienvenida simbólica al nuevo año. Está previsto que esta celebración matinal concluya sobre las 12.30 horas.

La Nochevieja adulta toma la Rambla

Será a partir de las 22.30 horas cuando la Nochevieja adulta empiece a tomar forma. La Rambla volverá a acoger el escenario principal, elegido para garantizar espacio y seguridad, especialmente ante la presencia del belén gigante en la plaza del Ayuntamiento. Desde ese momento, la música de distintos DJs y la animación irán calentando el ambiente de cara a la medianoche.

Minutos antes de las doce comenzará el reparto de más de 2.000 bolsas de uvas de la suerte, que se entregarán en un punto habilitado junto a la cafetería Starbucks. Los asistentes podrán elegir entre dos opciones para recibir el año nuevo: permanecer en la Rambla, donde las campanadas se escucharán por megafonía, o desplazarse hasta la plaza del Ayuntamiento para oírlas directamente desde la torre del reloj, que estará completamente sonorizada.

Tras las campanadas, la fiesta continuará en la Rambla con la Orquesta Athenas, formada por 11 músicos y cantantes, que actuará hasta las 4.00 horas con un potente despliegue técnico de sonido, iluminación y pantalla LED. Paralelamente, el Ayuntamiento instalará un Punto Violeta en la intersección de las calles Cándida Jimeno Gargallo y Bailén, operativo desde la tarde del día 31 hasta la madrugada del 1 de enero, para prevenir y atender cualquier situación de violencia sexista.

La Nochevieja alicantina volverá a tener también un marcado carácter solidario. La tradicional Barra Solidaria, organizada por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), destinará toda la recaudación a las entidades Alinur, Apsa y Apamm. “Es una forma de empezar el año nuevo ayudando a quienes más lo necesitan”, ha subrayado Cutanda.

Campanadas seguras y un reloj revisado

La bienvenida a 2026 en la plaza del Ayuntamiento contará con todas las garantías acústicas y de seguridad. Tras los problemas registrados en 2022, cuando las campanadas no llegaron a oírse, el Ayuntamiento mantiene el sistema de sonorización instalado el pasado año. Además, el histórico reloj ha sido revisado y programado recientemente por el técnico especializado, que controla un sistema electrónico sincronizado con la hora oficial.

El reloj del Ayuntamiento de Alicante es una pieza singular que combina historia y tecnología. Del mecanismo original apenas se conservan hoy la esfera exterior, con números romanos protegidos por metacrilato, y las agujas. Durante décadas funcionó con un sistema mecánico de pesas que obligaba a la presencia constante de un profesional en la torre durante momentos clave como las campanadas. Así trabajó durante años el relojero Antonio Lorente, que vigilaba cada segundo desde el interior del edificio consistorial.