Los mayores de Alicante toman las uvas con el deseo de recuperar el centro de día de Plaza América

Los mayores del centro de día de Plaza América ya han recibido el 2026, pero todavía no recuperan el Servicio de Estancia Diurna. A pesar de los cuatro meses y medio que han pasado desde que el programa fuese paralizado, el año acaba y estos usuarios siguen sin recibir una solución del Ayuntamiento, que continúa en la búsqueda de un local donde realojarles y reanudar el servicio.

Es por ello que han decidido vivir una particular Nochevieja a la australiana: usuarios y trabajadores han comido las uvas al mediodía, a las puertas de su antiguo centro de día. Una protesta más de las muchas que han realizado sin descanso desde el 15 de agosto. La última de ellas, el 22 de diciembre, coincidió con el día de la Lotería de Navidad. Este miércoles se dispusieron a revisar qué premio les había tocado: 1 euro, decían en referencia a la partida incluida en el recién aprobado presupuesto municipal de 2026 que les deja a expensas de una posterior ampliación vía modificación de crédito. Una circunstancia que incomoda a los trabajadores, pues no les transmite certeza sobre el compromiso del gobierno local con la recuperación del servicio.

Recuperar el servicio "cuanto antes"

En total, cerca de una cuarentena de personas acompañaban la manifestación, entre ellos el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas. Los trabajadores y usuarios del centro han preparado también una carta a los Reyes Magos, donde simplemente piden que se consiga un local para reabrir el servicio, que fue interrumpido en verano porque un cambio en la normativa autonómica que exigía que el centro de día estuviese ubicado a pie de calle y no en un entresuelo, como es el caso del que por 16 años había funcionado en el edificio municipal de Plaza América.

Los mayores de Alicante se manifiestan en Nochevieja. / Pereira

En este sentido, aseguran que les da igual que la nueva instalación sea finalmente el "chalé" de la calle Cura Planelles en Ciudad Jardín, la finca Benisaudet o un local cercano a la Plaza América. Lo que piden es que el servicio se recupere cuanto antes y que, incluso, se abran otros centros de día en la ciudad, donde no hay en este momento ningún Servicio de Estancia Diurna. Han enfatizado, por tanto, que este era un programa pensado para beneficiar a los mayores de toda la ciudad, no solo a los de los barrios cercanos.

Iniciativa en las Cortes

Por otra parte, la diputada alicantina del PSPV en las Cortes Marisa Navarro ha presentado una iniciativa parlamentaria que exige a la Conselleria de Servicios Sociales que dote de fondos al Ayuntamiento para la reapertura inmediata del centro, así como el desarrollo de un plan de infraestructuras que prevea la creación de centros de día en otros distritos de la ciudad. Igualmente, plantea que se establezcan mecanismos para que no se repita una situación como la actual, en la que por un cambio de normativa ha quedado desmantelado un servicio público que califican como esencial.