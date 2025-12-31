Estas son las tres localidades “singulares” de Alicante que ya son ‘Municipio Turístico’ de la Comunidad Valenciana
Estas ciudades podrán optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana para atender a los visitantes
La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio dirigida por Marián Cano, ha tramitado un total de doce reconocimientos de 'Municipio Turístico' en la Comunidad Valenciana durante el año 2025, cinco en la provincia de Castellón, cuatro en la de Valencia y tres en la de Alicante.
Se trata de municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Estatuto del Municipio Turístico, regulado por el decreto 5/2020 de regulación del Estatuto y modificado por el Decreto 203/2021 de 17 de diciembre.
Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben, según un comunicado remitido este miércoles por la Generalitat.
‘Municipios Turísticos’ de Alicante
Por provincias, tres municipios de la provincia de Alicante han obtenido esta nueva distinción a lo largo del 2025: Novelda (Singularidad), Poble Nou de Benitatxell (Singularidad) y Biar (Singularidad).
En Castellón, han sido cinco municipios reconocidos: Torreblanca (Excelencia), Altura (cambia de categoría a Relevancia); Chilches (cambia de categoría a Relevancia); Segorbe (cambia de categoría a Excelencia) y Montanejos (cambia a Excelencia).
Por su parte, en la provincia de Valencia se han reconocido a cuatro municipios, y son Buñol (Singularidad), Piles (Singularidad), Alboraya (cambia de categoría a Excelencia) y Bocairent (cambia a Excelencia).
Estas doce localidades se unen al registro de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana, que cuenta en la actualidad con 82 destinos con el distintivo de 'Municipio Turístico', acorde a la nueva normativa anteriormente mencionada.
Requisitos para ser ‘Municipio Turístico’
Las fuentes recuerdan que pueden ser reconocidos con la condición de 'Municipio Turístico' los destinos que acrediten el cumplimiento de unos requisitos concretos en cuanto a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local.
