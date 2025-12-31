Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nochevieja australiana AlicanteSupermercados NocheviejaUrgencias NocheviejaDetenido incendio CrevillentZBE ElcheRescate Montgó
instagramlinkedin

Estas son las tres localidades “singulares” de Alicante que ya son ‘Municipio Turístico’ de la Comunidad Valenciana

Estas ciudades podrán optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana para atender a los visitantes

Los tres nuevos 'Municipios Turíticos' de Alicante en 2025

Los tres nuevos 'Municipios Turíticos' de Alicante en 2025 / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio dirigida por Marián Cano, ha tramitado un total de doce reconocimientos de 'Municipio Turístico' en la Comunidad Valenciana durante el año 2025, cinco en la provincia de Castellón, cuatro en la de Valencia y tres en la de Alicante.

Se trata de municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Estatuto del Municipio Turístico, regulado por el decreto 5/2020 de regulación del Estatuto y modificado por el Decreto 203/2021 de 17 de diciembre.

Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben, según un comunicado remitido este miércoles por la Generalitat.

‘Municipios Turísticos’ de Alicante

Por provincias, tres municipios de la provincia de Alicante han obtenido esta nueva distinción a lo largo del 2025: Novelda (Singularidad), Poble Nou de Benitatxell (Singularidad) y Biar (Singularidad).

Turistas contemplan Calp desde lo alto de Poble Nou de Benitatxell.

Turistas contemplan Calp desde lo alto de Poble Nou de Benitatxell. / David Revenga

En Castellón, han sido cinco municipios reconocidos: Torreblanca (Excelencia), Altura (cambia de categoría a Relevancia); Chilches (cambia de categoría a Relevancia); Segorbe (cambia de categoría a Excelencia) y Montanejos (cambia a Excelencia).

Por su parte, en la provincia de Valencia se han reconocido a cuatro municipios, y son Buñol (Singularidad), Piles (Singularidad), Alboraya (cambia de categoría a Excelencia) y Bocairent (cambia a Excelencia).

Estas doce localidades se unen al registro de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana, que cuenta en la actualidad con 82 destinos con el distintivo de 'Municipio Turístico', acorde a la nueva normativa anteriormente mencionada.

biar

Panorámica de Biar / INFORMACIÓN

Requisitos para ser ‘Municipio Turístico’

Las fuentes recuerdan que pueden ser reconocidos con la condición de 'Municipio Turístico' los destinos que acrediten el cumplimiento de unos requisitos concretos en cuanto a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
  2. Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante
  3. La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
  4. El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
  5. El Ayuntamiento de Alicante promueve la Nochevieja desde las 10:30 de la mañana
  6. Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante
  7. Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad
  8. Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana

La Nochevieja infantil lleva a los niños de Alicante a 2026

La Nochevieja infantil lleva a los niños de Alicante a 2026

Estas son las tres localidades “singulares” de Alicante que ya son ‘Municipio Turístico’ de la Comunidad Valenciana

Estas son las tres localidades “singulares” de Alicante que ya son ‘Municipio Turístico’ de la Comunidad Valenciana

Lo más leído en Alicante este 2025: ¿cuáles son las noticias que más impacto han generado?

Lo más leído en Alicante este 2025: ¿cuáles son las noticias que más impacto han generado?

Los mayores de Alicante toman las uvas con el deseo de recuperar el centro de día de Plaza América

Los mayores de Alicante toman las uvas con el deseo de recuperar el centro de día de Plaza América

El tiempo en Alicante para Nochevieja: consulta la previsión por municipios

El tiempo en Alicante para Nochevieja: consulta la previsión por municipios

Día de Nochevieja: consulta el horario de los supermercados en Alicante para este 31 de diciembre

Día de Nochevieja: consulta el horario de los supermercados en Alicante para este 31 de diciembre

Urgencias sanitarias en Nochevieja y Año Nuevo en Alicante: dónde acudir si enfermas

Urgencias sanitarias en Nochevieja y Año Nuevo en Alicante: dónde acudir si enfermas

Todo listo para la Nochevieja en Alicante: 2.000 bolsas de cotillón y orquesta hasta la madrugada

Todo listo para la Nochevieja en Alicante: 2.000 bolsas de cotillón y orquesta hasta la madrugada
Tracking Pixel Contents