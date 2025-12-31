La Nochevieja infantil lleva a los niños de Alicante a 2026

El reloj marcó las 12:00 horas y miles de niños estrenaron simbólicamente el nuevo año en el corazón de Alicante, doce horas antes que los adultos. La Rambla de Méndez Núñez, a la altura del Portal de Elche, volvió a acoger la Nochevieja Infantil, una cita ya asentada en el calendario festivo y que este 2025 reunió a más de 9.000 personas, según datos de la Policía Local, entre la propia Rambla, la plaza del Ayuntamiento y las calles aledañas del centro tradicional.

La jornada arrancó poco después de las 10:30 horas con actividades de animación dirigidas a los más pequeños. Juegos, hinchables de personajes de ficción, un photocall y la distribución de más de un millar de bolsas de golosinas de la suerte sin gluten marcaron las horas de una mañana soleada, que a diferencia de la jornada lluviosa del año pasado, facilitó la afluencia y la permanencia del público, tres veces mayor en esta Nochevieja con respecto a la anterior.

Acto de magia

Uno de los momentos centrales de la programación fue la actuación del mago Lumaky, que precedió al esperado ensayo de las campanadas. Desde el escenario, el ilusionista condujo la cuenta atrás junto a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, la Bellea del Foc Infantil, Valentina Tárraga, y su corte de honor. En ese momento, como si de la medianoche se tratase, cundió el nerviosismo entre los más pequeños mientras sonaba la cuenta regresiva.

Nochevieja australiana en Alicante / Rafa Arjones

Al sonido de los cuartos y las doce campanadas, niños y adultos consumieron sus gominolas de la suerte y celebraron la llegada anticipada del nuevo año en un ambiente familiar, entre música, confeti y aplausos. La escena se repitió a lo largo de la Rambla, que fue cerrada al tráfico a primera hora de este miércoles, lo que la convirtió en una gran plaza para el disfrute de esta fecha especial.

Todo se prepara para la medianoche

La fiesta de los pequeños concluyó alrededor de las 12:30 horas, momento en el que comenzaron los preparativos para la celebración nocturna, que comparte el escenario del Portal de Elche con las tradicionales campanadas desde la plaza del Ayuntamiento, a los pies del reloj. El dispositivo festivo y de seguridad se mantendrá activo durante toda la jornada en el eje comprendido entre la Rambla, la calle Altamira y la plaza del Ayuntamiento.