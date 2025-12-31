Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nochevieja australiana AlicanteSupermercados NocheviejaUrgencias NocheviejaDetenido incendio CrevillentZBE ElcheRescate Montgó
instagramlinkedin

El tiempo en Alicante para Nochevieja: consulta la previsión por municipios

Aemet señala que las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en ligero descenso

Así será el tiempo el último día del año 2025 en la provincia de Alicante

Así será el tiempo el último día del año 2025 en la provincia de Alicante

INFORMACIÓNTV

O. Casado

O. Casado

La provincia de Alicante tendrá este miércoles, 31 de diciembre, cielos poco nubosos o despejados aumentando a nubosos por la tarde con probabilidad de lluvias al final del día en algunos puntos del litoral norte.

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma una jornada con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. El viento soplará flojo variable con predominio de la componente oeste y aumentos ocasionales de intensidad en el litoral a primera hora, tendiendo a nordeste flojo en el litoral y a flojo variable en el resto.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá hoy el cielo despejado hasta el mediodía y por la tarde estará nublado sin precipitaciones. Las temperaturas pueden llegar a los 15ºC y bajarán a 9ºC ya en 2026.

El tiempo en Elche

En Elche se espera un día soleado aunque por la tarde su nublará. Las temperaturas se mantienen en 15ºC y bajarán hasta los 8ºC después de las campanadas.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un día mayormente nublado, con mínimas en torno a 9°C y máximas alrededor de 14°C. No se esperan lluvias, y el viento soplará flojo.

El tiempo en Elda

Para Elda se prevé un día soleado pero fresco, con mínimas cerca de 6 °C y máximas llegando a los 21 °C. El cielo estará despejado la mayor parte del día y no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja presenta un día despejado que se nublará por la tarde, con temperaturas que irán de mínima 9°C a máxima cercana a los 15°C.

El tiempo en Orihuela

Hoy en Orihuela se espera un día con cielos despejados y se nublará por la noche. Las temperaturas rondarán mínima de 6 °C y máxima de unos 15°C.

El tiempo en Alcoy

Según la previsión para hoy, en Alcoy se espera un día soleado con mínima alrededor de 2°C y máxima cercana a 11°C durante la parte central de la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia el pronóstico indica cielos despejados, con temperaturas entre mínima de 8°C y máxima de 14°C. Al mediodía pueden haber lluvias débiles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents