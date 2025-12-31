El tiempo en Alicante para Nochevieja: consulta la previsión por municipios

La provincia de Alicante tendrá este miércoles, 31 de diciembre, cielos poco nubosos o despejados aumentando a nubosos por la tarde con probabilidad de lluvias al final del día en algunos puntos del litoral norte.

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) confirma una jornada con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. El viento soplará flojo variable con predominio de la componente oeste y aumentos ocasionales de intensidad en el litoral a primera hora, tendiendo a nordeste flojo en el litoral y a flojo variable en el resto.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá hoy el cielo despejado hasta el mediodía y por la tarde estará nublado sin precipitaciones. Las temperaturas pueden llegar a los 15ºC y bajarán a 9ºC ya en 2026.

El tiempo en Elche

En Elche se espera un día soleado aunque por la tarde su nublará. Las temperaturas se mantienen en 15ºC y bajarán hasta los 8ºC después de las campanadas.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un día mayormente nublado, con mínimas en torno a 9°C y máximas alrededor de 14°C. No se esperan lluvias, y el viento soplará flojo.

El tiempo en Elda

Para Elda se prevé un día soleado pero fresco, con mínimas cerca de 6 °C y máximas llegando a los 21 °C. El cielo estará despejado la mayor parte del día y no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja presenta un día despejado que se nublará por la tarde, con temperaturas que irán de mínima 9°C a máxima cercana a los 15°C.

El tiempo en Orihuela

Hoy en Orihuela se espera un día con cielos despejados y se nublará por la noche. Las temperaturas rondarán mínima de 6 °C y máxima de unos 15°C.

El tiempo en Alcoy

Según la previsión para hoy, en Alcoy se espera un día soleado con mínima alrededor de 2°C y máxima cercana a 11°C durante la parte central de la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia el pronóstico indica cielos despejados, con temperaturas entre mínima de 8°C y máxima de 14°C. Al mediodía pueden haber lluvias débiles.