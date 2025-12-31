El tiempo en Alicante para Nochevieja: consulta la previsión por municipios
Aemet señala que las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en ligero descenso
La provincia de Alicante tendrá este miércoles, 31 de diciembre, cielos poco nubosos o despejados aumentando a nubosos por la tarde con probabilidad de lluvias al final del día en algunos puntos del litoral norte.
La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma una jornada con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. El viento soplará flojo variable con predominio de la componente oeste y aumentos ocasionales de intensidad en el litoral a primera hora, tendiendo a nordeste flojo en el litoral y a flojo variable en el resto.
El tiempo en Alicante
La capital alicantina tendrá hoy el cielo despejado hasta el mediodía y por la tarde estará nublado sin precipitaciones. Las temperaturas pueden llegar a los 15ºC y bajarán a 9ºC ya en 2026.
El tiempo en Elche
En Elche se espera un día soleado aunque por la tarde su nublará. Las temperaturas se mantienen en 15ºC y bajarán hasta los 8ºC después de las campanadas.
El tiempo en Benidorm
Benidorm tendrá un día mayormente nublado, con mínimas en torno a 9°C y máximas alrededor de 14°C. No se esperan lluvias, y el viento soplará flojo.
El tiempo en Elda
Para Elda se prevé un día soleado pero fresco, con mínimas cerca de 6 °C y máximas llegando a los 21 °C. El cielo estará despejado la mayor parte del día y no se esperan precipitaciones.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja presenta un día despejado que se nublará por la tarde, con temperaturas que irán de mínima 9°C a máxima cercana a los 15°C.
El tiempo en Orihuela
Hoy en Orihuela se espera un día con cielos despejados y se nublará por la noche. Las temperaturas rondarán mínima de 6 °C y máxima de unos 15°C.
El tiempo en Alcoy
Según la previsión para hoy, en Alcoy se espera un día soleado con mínima alrededor de 2°C y máxima cercana a 11°C durante la parte central de la jornada.
El tiempo en Dénia
En Dénia el pronóstico indica cielos despejados, con temperaturas entre mínima de 8°C y máxima de 14°C. Al mediodía pueden haber lluvias débiles.
Suscríbete para seguir leyendo
- El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
- Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante
- La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
- El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
- El Ayuntamiento de Alicante promueve la Nochevieja desde las 10:30 de la mañana
- Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante
- Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana
- Alicante cierra la atención presencial a los ciudadanos hasta después de Reyes por 'acumulación' de trámites