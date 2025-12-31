Urgencias sanitarias en Nochevieja y Año Nuevo en Alicante: dónde acudir si enfermas

La Nochevieja puede ser especialmente conflictiva, y esto se refleja en las urgencias tanto del sistema de Atención Primaria como hospitalaria. El sistema sanitario público garantiza la asistencia médica de quien lo necesite, así como también en Año Nuevo.

Para empezar, los centros de salud estarán cerrados este 31 de diciembre durante la mañana, como ocurrió el día 24, pese a ser laborable al ser considerado festivo en Navidad, aunque para los médicos no es un regalo porque tendrán que hacer dos sábados más al año para suplir este descanso.

Ante este cierre, entran en escenas las urgencias de Primaria, tanto Puntos de Atención Continuada (PAC) como de Atención Sanitaria (PAS). Estos recursos abren todo el día 31 y el 1 de enero, y cerrarán el día 2 a las 8 de la mañana con la reapertura de los centros de salud habituales, y superan sesenta centros repartidos por toda la provincia.

Además, estos dos días tan señalados de las fiestas navideñas funcionan a cualquier hora del día las urgencias de los hospitales de Alicante, Sant Joan, Elche, Vinalopó, Elda, Alcoy, Dénia, Marina Baixa, Torrevieja y Orihuela.

Pero, ¿dónde están esos puntos sanitarios de urgencias de Atención Primaria?

Departamento de salud de Alicante

Alicante ciudad

Punto de Atención Sanitaria (PAS). Calle Aaiún, s/n, junto al Hospital de Alicante.

Punto de Atención Sanitaria (PAS) Alicante Sur. Calle Fernando Madroñal, 7-11 bajo.

Agost y Monforte del Cid

Punto de Atención Continuada PAC.

San Vicente del Raspeig

Punto de Atención Continuada sito en el centro de salud II c/ Alcalde Juan M.ª Peral.

Departamento de salud de Elche

Elche

Punto de Atención Sanitaria (PAS) Urgencias Altabix

C/ Gandhi, junto al Centro de Salud de Altabix

Santa Pola

Punto de Atención Continuada (PAC) Urgencias Santa Pola. Tel. 965 915 303

El Altet

Punto de Atención Continuada (PAC) Urgencias El Altet.

Tel. 965 913 053

Pilar Cortés

Departamento de Elx-Crevillent

Punto de Atención Sanitaria del Toscar en Elche, calle Vicente Fuentes Sansano, 36.

Puntos de Atención Continuada de Crevillent, en Travesía Vereda Fotjes y Vial Parque S/N.

Punto de Atención Continuada de Aspe, calle Jaime I.

Departamento de Sant Joan d'Alacant

Punto de Atención Sanitaria (PAS) del Cabo de las Huertas, calle Arpón 10.

Punto de Atención Continuada de Urgencias de El Campello, calle Tirant Lo Blanc 18.

Punto de Atención Continuada de Urgencias de Xixona, carrer de les Corts Valencianes.

Punto de Atención Continuada de Mutxamel, carrer del Mar.

Parte de la población (la perteneciente a los centros de salud de Santa Faz, Gerona, Pla Hospital Provincial y Juan XXIII) dependen del PAS de la C/ Aiún, en el departamento de Alicante.

Departamento de Torrevieja

Hay puntos de Atención Continuada de Urgencias en La Loma, San Miguel de Salinas, Guardamar, El Acequión, Orihuela Costa, Rojales y Pilar de la Horadada.

Departamento de la Vega Baja

Hay Puntos de Atención Continuada en Dolores y Catral; Almoradí, que asume esta localidad además de Daya Nueva, Daya Vieja y Algorfa.

El PAC de Bigastro asume a los pacientes de esta población y a los de Jacarilla y Benejúzar.

El de Callosa de Segura es para Callosa, Cox, Granja, Rafal y Redován.

El de Albatera para esta última y San Isidro.

Orihuela Álvarez de la Riva asume a los pacientes de ese centro de salud, de Ravaloche (Orihuela I), La Murada, Hurchillo y La Aparecida.

Departamento de la Marina Alta

Puntos de Atención Continuada de Calpe, Benissa, Teulada, Xàbia, Gata, Dénia, Ondara (días impares) y Vergel (días pares); Pego y Orba.

Departamento de Elda

Puntos de Atención Continuada en Biar, Elda, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Sax y Villena.

Departamento de Alcoy

Hay ocho puntos de Atención Continuada de Urgencias en los centros de salud de Onil, Ibi, Cocentaina, Castalla, Benilloba, Banyeres de Mariola, consultorio auxiliar de Batoy en Alcoy, y en Muro de Alcoy.

Departamento de la Marina Baixa

Hay puntos de Atención Continuada en distintos municipios: Altea, l'Alfàs del Pi, Callosa d'Ensarrià, La Nucía, L'Almàssera de Tonda en Villajoyosa; y en el caso de Benidorm de los cuatro centros de salud que hay, dos -Foietes y Rincón de Loix- atienden urgencias durante 24 horas.