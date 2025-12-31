El día que Alicante “inventó” la Nochevieja moderna: el secreto de las 12 uvas

En España, la Nochevieja tiene un gesto casi automático: esperar las campanadas y comer doce uvas, una tras otra, como si el año empezara con un pequeño ritual de precisión. Lo hacemos por costumbre, por superstición o por puro juego, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo empezó todo? La versión más popular sitúa la chispa en Alicante y en un año muy concreto: 1909.

El origen alicantino de las doce uvas de la suerte

Aunque hay diferentes teorías sobre el nacimiento de esta costumbre, la más extendida sitúa su origen en Alicante, en el año 1909. En aquel entonces, la provincia vivió una cosecha excepcional de uvas, y los productores se enfrentaron a un excedente que necesitaba ser comercializado rápidamente.

La solución fue brillante: se lanzó una campaña durante las fiestas navideñas que promovía la idea de consumir doce uvas al ritmo de las campanadas de Fin de Año, asociando este acto a la atracción de buena suerte y prosperidad para los 12 meses del año.

Esta estrategia comercial no solo ayudó a resolver el problema del excedente, sino que sembró las bases de una tradición que se extendió rápidamente por toda España, hasta convertirse en un símbolo inseparable de la Nochevieja.

¿De verdad nació en 1909? Otras teorías sobre las uvas de la suerte

Aunque la versión alicantina es la más popular, existen evidencias de que el consumo de uvas en fin de año ya existía anteriormente. Una de las teorías más curiosas sitúa el inicio de esta práctica en el siglo XIX en Madrid, donde grupos de ciudadanos se reunían en la Puerta del Sol para parodiar las costumbres de la aristocracia.

La alta sociedad celebraba la llegada del año nuevo con champán y uvas en fiestas privadas, y los madrileños de clases populares replicaban esta costumbre de forma satírica en plena calle, al compás de las campanadas.

También hay registros de que en Tenerife, en 1903, ya existía la costumbre de comer uvas para despedir el año, lo que indica que esta práctica podría haber surgido de manera independiente en diferentes lugares.

Uva embolsada del Vinalopó desde Aspe para toda España en Nochevieja / Áxel Álvarez

¿Por qué 12 uvas y no otro número?

El número 12 tiene un claro simbolismo: representa los 12 meses del año, y cada uva tomada a tiempo durante las campanadas se asocia con la buena suerte para cada uno de esos meses. Este detalle práctico y cargado de superstición ayudó a que la tradición calara hondo en la cultura española.

Además, la sincronización con las campanadas de fin de año añade emoción al ritual, convirtiéndolo en un momento de unidad y celebración en cada hogar y plaza del país.

Las doce uvas de Alicante: un orgullo local

Para los alicantinos, esta tradición tiene un valor especial. Las uvas del Vinalopó, reconocidas por su calidad y su Denominación de Origen (Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó), son protagonistas indiscutibles de muchas mesas en la última noche del año. Su método de cultivo artesanal, protegido por bolsas de papel, las hace perfectas para el consumo directo y las convierte en un símbolo de la agricultura local.

La tradición no solo refuerza la conexión con las raíces culturales de Alicante, sino que también destaca la importancia económica de la producción de uvas en la región.

Pilar Cortés

Otras tradiciones de fin de año alrededor del mundo

Aunque las doce uvas son un emblema de la Nochevieja en España, otros países tienen sus propias maneras de recibir el nuevo año:

En Italia , se comen lentejas para atraer riqueza y prosperidad.

, se comen lentejas para atraer riqueza y prosperidad. En Colombia , dejar las maletas abiertas simboliza el deseo de viajar en el próximo año.

, dejar las maletas abiertas simboliza el deseo de viajar en el próximo año. En Filipinas , se colocan 12 frutas redondas en la mesa para atraer fortuna.

, se colocan 12 frutas redondas en la mesa para atraer fortuna. En Japón, los templos budistas tocan 108 campanadas, cada una simbolizando un defecto humano que se purifica al escucharlas.

Las doce uvas: un ritual que une pasado y presente

A más de un siglo de su posible origen en Alicante, la tradición de las doce uvas sigue siendo un momento especial para las familias españolas. Es un instante de conexión con nuestras raíces, de deseos compartidos y de esperanza para el futuro.

Así que este Fin de Año, cuando tomes las uvas de la suerte, recuerda que detrás de cada campanada hay una historia que conecta generaciones y une a todos los españoles en una misma celebración. ¡Feliz Nochevieja!