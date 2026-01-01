2026 comienza con tiempo agradable en Alicante, pero se avecinan lluvias para el día de Reyes
El sábado comenzarán unos días de precipitaciones que se prolongarán hasta el día 6
La provincia de Alicante tendrá este día de Año Nuevo cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas a primeras horas y de nubes altas a partir de la mañana. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste y ocasionalmente de componente sur en el litoral en las horas centrales.
La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma una jornada con temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 15.
La situación se complica de cara al fin de semana, pues el sábado comenzarán unos días de lluvias que se prolongarán hasta el día de Reyes, cuando la probabilidad de precipitaciones es del 65% en el caso de Alicante. La víspera, el día 5, es del 100% y con una cota de nieve a 1000 metros de altura.
El buen tiempo volvería para el regreso de los niños al cole el día 7.
El tiempo en Alicante
El sol lucirá en la capital alicantina hasta el mediodía y por la tarde estará nublado sin precipitaciones. Las temperaturas pueden llegar a los 15ºC y las mínimas estarán en 7ºC.
El tiempo en Elche
Elche saluda el Año Nuevo con cielos nubosos que dejarán ver el sol tímidamente entre el mediodía y las seis de la tarde. Las temperaturas máximas se mantienen en 15ºC y bajarán hasta los 5ºC.
El tiempo en Benidorm
Benidorm tendrá un día mayormente soleado, con mínimas en torno a 8°C y máximas de 14°C.
El tiempo en Elda
Para Elda se prevé un día con cielos encapotados, con mínimas de 3 °C y máximas llegando a los 12 °C. Posibilidad remota de precipitaciones leves a partir de la tarde.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja presenta un día despejado, con temperaturas que irán de mínimas de 9° C a máximas de 15° C.
El tiempo en Orihuela
Hoy en Orihuela se espera un día con cielos despejados. Las temperaturas rondarán mínimas de 5 °C y máximas de 14 °C.
El tiempo en Alcoy
Según la previsión para hoy, en Alcoy se espera un día despejado hasta el mediodía, con mínimas alrededor de 2°C y máximas cercanas a 12°C durante la parte central de la jornada.
El tiempo en Dénia
En Dénia el pronóstico indica cielos despejados, con un leve aumento de temperaturas: mínima de 7°C y máxima de 15°C.
