Las balizas V-16 se estrenan en Alicante con escepticismo pese a las ventas

Nuevo año y nueva exigencia para los conductores. Los tradicionales triángulos de emergencia, hasta ahora de uso obligatorio en caso de accidentes para señalizar el suceso con anticipación a los otros conductores, se ven sustituidos desde este 1 de enero por la baliza V-16, de uso obligatorio según el Reglamento General de Vehículos.

En el anexo XII de esta documentación se indica que en caso de avería o incidencia en carretera los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales tendrán que disponer de una baliza homologada para ser colocada en el capó del vehículo inmovilizado y que automáticamente la ubicación llegue a la Dirección General de Tráfico. Esto permitirá que los otros conductores y los servicios de emergencia conozcan el incidente y tiempo real y que puedan actuar en consecuencia.

La idea es bienvenida, en tanto que la colocación de una baliza resulta más práctica que la de un triángulo a 50 metros del incidente. Pero también genera dudas tras diversos cambios en las homologaciones de estos aparatos que han afectado a algunos compradores, especialmente a los que más se anticiparon en la compra.

Esta confusión la han detectado en Erum Vial, una de las empresas fabricantes de las balizas V-16 y que tiene su central de operaciones en Alcoy, donde hay una capacidad productiva de 20.000 balizas diarias de fabricación que se lleva a cabo durante las 24 horas del día en tres turnos. Nacho Palmar, director de comunicación de esta empresa, explica que “hay gente reacia esperando una moratoria que no va a llegar”, en referencia a una posible retirada de la normativa que obliga al uso de estas balizas.

Comercialización

Según sus cálculos, “unos 15 millones de balizas aún no se han vendido un España”, un país en el que existen “unos 34 millones de conductores potenciales”, debido a estas incertidumbres. Desde los comercios las sensaciones han sido diferentes según cada caso. Jesús Campos, gerente de una tienda de accesorios para vehículos cercana a Mercalicante, confirma que las balizas “se están vendiendo, aunque no lo que se esperaba de manera masiva porque hay muchas personas, sobre todo particulares, que no han comprado la baliza debido a los bulos sobre la no aplicación de la ley o sobre que los triángulos se podrán seguir utilizando los primeros días del año”.

Campos se refiere, en este sentido, a los rumores propagados sobre la presunta no aplicación de la ley o una inminente retirada que nunca ha sido sugerida desde organismos oficiales. También ha habido bulos sobre multas de 30.000 euros en caso de no disponer de la baliza (la multa real sería de 80 euros, la misma que por no disponer de triángulos) que la misma DGT ha tenido que desmentir. Otro de los rumores desmentidos es la inutilidad de la baliza en caso de viajar al extranjero con el coche particular, cosa que desde la DGT se ha rechazado recordando que la V-16 “es válida para vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido…”.

Un conductor prueba la baliza en su coche. / Pilar Cortés

Ante este desconcierto algunos vendedores prefirieron no participar en el comercio de balizas. Sergio Olivares, dueño de una ferretería en Carolinas, explica que con los cambios en las homologaciones y los rumores de llegada de productos falsificados se generó un clima de “desconfianza” que le hizo tomar la decisión de no vender estos productos.

Otros comercios sí que se han lucrado de manera destacada de estas ventas. En los grandes almacenes los productos ocupan estos días espacios centrales de las instalaciones. Desde el departamento de comunicación de El Corte Inglés, Silvia Aguilar explica que las balizas “son uno de los productos más buscados estos días, ha sido un regalo” frecuente “en esta Navidad y es un producto muy demandado en estas fechas”.

Usuarios escépticos

Entre los usuarios entienden que la información sobre estos productos no ha sido completa. Marina Bernabeu explica que activó la baliza el martes, aunque no está “segura” de que “en caso de accidente vaya a funcionar”, y muestra especial “preocupación” por si las personas mayores, como sus padres, “sabrán manejarla”. Raquel Olmos, otra conductora, cuenta que compró la baliza “con anticipación”, pero expresa dudas en cuanto a la duración de la medida. “No sé yo si estará vigente mucho tiempo, la gente no lo tiene claro”, dice.

Sara Giménez, también de Alicante, dice que no ve “necesaria” la compra del producto. “Hasta ahora no he tenido problemas y creo que es una cosa inútil, solo quieren que gastemos dinero”, dice. Por último, Ramón Pascual cree que la información del Gobierno “no ha sido clara ni completa” y, aunque entiende que el sistema de baliza funcionará mejor que el de la colocación de un triángulo en caso de accidente, “los cambios en las homologaciones no se entienden, es una medida seria como para que se informe bien”.