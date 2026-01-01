El Banco de Alimentos de Alicante se queda con la mitad de aportaciones tras la introducción de las tarjetas monedero

La entidad que lleva 32 años trabajando para la aportación de alimentos básicos a las familias vulnerables se ha visto desbordada este año por la falta de material para repartir en la provincia de Alicante. El aumento de la pobreza junto a una nueva normativa europea que lleva a sustituir los productos por tarjetas monedero han llevado a la ONG a disponer de recursos mínimos y con asociaciones que han dejado la organización por motivos internos. El panorama significa que la fundación ha visto mermado su almacén en más del 40 por ciento.

La ONG lucha ahora por buscar su sitio y no dejar desprotegidas a las personas que acuden a recoger estos productos y es que hace dos años la modificación del programa FEAD (Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas) fulminó el reparto de alimentos para sustituirlo por la entrega de tarjetas monedero.

Hasta ese momento el programa fue una herramienta clave para esta labor, permitiendo al Banco de Alimentos recibir cerca de cuatro millones de kilos de alimentos no perecederos, pero ahora el sistema ha cambiado y dañado a la organización. Antes del cierre del año 2025 (datos provisionales), el Banco ha distribuido 438.058 kilos de alimentos perecederos procedentes de la Generalitat Valenciana, fundamentalmente productos hortofrutícolas.

Las donaciones privadas de carácter mixto han alcanzado los 2.493.843 kilos, procedentes de fabricantes, distribuidores, cooperativas y colectas ciudadanas, a los que se añaden 94.056 kilos de adquisición directa. En total, hasta la fecha, se han distribuido 2.587.899 kilos de alimentos mientras que en 2023 fueron 5.023.327 kilos de alimentos básicos.

Otros cauces de recogida

Por este hecho el Banco ha buscado otros cauces para aprovisionarse y poder repartir los alimentos básicos. Lo está haciendo desde programas de distribución de frutas y hortalizas suministradas por la Conselleria de Agricultura; recogida de excedentes alimentarios (mermas) que llegan principalmente de cadenas de supermercados, gracias a la firma de convenios de colaboración.

La logística de recogida y distribución de estos alimentos se realiza mediante furgones propios cumpliendo a rajatabla las medidas sanitarias, garantizando la cadena de frío, la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos.

La trazabilidad y el control sanitario son continuos en la distribución de alimentos. / INFORMACIÓN

También colaboran con la organización un buen número de empresas con donaciones de alimentos no perecederos o productos canalizados a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Y a ello se suma la compra directa de alimentos de primera necesidad como leche, arroz o pasta , que se financia con fondos propios y campañas solidarias.

No obstante y a pesar de toda la puesta en marcha de diversas iniciativas, la desaparición de la FEAD ha herido de manera ostensible al Banco que se encuentra con menos asociaciones y con un ritmo “in crescendo” de los ciudadanos beneficiarios.

Unas 7.000 personas más

Las nuevas condiciones llevaron a la disminución significativa en el número de entidades benéficas inscritas, especialmente entre los Cáritas, que dejaron de recibir alimentos debido a motivos internos. Por el contrario, y según fuentes de la entidad, ha aumentado la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad. En 2023 eran 180 las entidades atendidas y 34.891 personas beneficiadas y a día de hoy, son 165 entidades y 42.056 personas beneficiadas.

Esto último quiere decir que las asociaciones que forman parte del banco han caído, pero el número de atendidos ha crecido con lo que la cobertura de los damnificados se torna cada vez más compleja.

Entre la enumeración anterior hay 11.3934 niños y niñas de 0 a 15 años; 25.669 hombres y mujeres de 16 a 64 años; y 4.993 mayores de 65 años.

Las campañas principales del Banco de Alimentos se concentran en dos grandes recogidas, una en mayo y otra en noviembre. Las mismas se realizan principalmente en cadenas de supermercados y pueden ser de alimentos no perecederos; económicas, con donaciones en las cajas de las superficies comerciales o por transferencia y bizum; y recogidas mixtas.

Durante estas campañas se priorizan alimentos no perecederos y productos básicos, como leche, aceite, arroz, pasta, conservas y productos infantiles o de higiene básica.

En el año 2023 se lograron recolectar en toda la provincia de Alicante un total de 71.858 kilogramos de alimentos. Durante el año 2024, la campaña de recogida permitió reunir 102.000 kilogramos de alimentos en el conjunto de la provincia. Finalmente, en la actual recogida de alimentos del año 2025, se ha alcanzado la cifra de 92.628 kilogramos de alimentos no perecederos, reflejando nuevamente el compromiso social y solidario de la población.

A lo largo del año también se realizan otras campañas periódicas, en centros educativos, empresas y supermercados, adaptando las recogidas a las necesidades de las personas beneficiarias y fomentando tanto donaciones en especie como económicas.

El Banco solicitará a la Diputación Provincial la aportación de un camión de leche, alimento básico. / INFORMACIÓN

Ahora la reivindicación de la organización se centra en solicitar a la Diputación Provincial de Alicante que aporte un camión de leche, indispensable para menores y que supondría abastecer al total de usuarios durante todos los días en unos meses. En la actualidad, trabajan con recursos propios de un camión cada cuatro meses lo que es insuficiente, según la fundación.

La ONG atiende en la Marina Baixa a 1.725 personas y hace una llamada para aportación de alimentos

La Marina Baixa, y especialmente Benidorm, presenta características propias en comparación con otras comarcas.

En 2023 el Banco atendía a 15 entidades benéficas distribuidas en Altea (3), La Nucia (1), Benidorm (8), Finestrat (1), Callosa d,En Sarrià (1) y La Vila Jiosa (1).

Con la retirada de la mayoría de las asociaciones de Cáritas en Benidorm, quienes justificaron su retirada para distribuir alimentos por motivos internos, actualmente el Banco atiende en la Marina Baixa a nueve entidades, con un total de 1.725 personas como beneficiarios, que se desglosan en niños y niñas de 0 a 15 años, 302; hombres y mujeres de 16 a 64 años, 999; y mayores de 65 años, 424.