Las campanadas del Ayuntamiento dan la bienvenida al 2026 en Alicante

Alicante inicia otro año más, y como es tradición, miles de alicantinos lo han hecho con las campanadas del reloj del Ayuntamiento, escuchadas a pie de la casa consistorial y también desde la Rambla de Méndez Núñez, donde se ubicó, al igual que en los últimos dos años, el escenario principal.

La Nochevieja empezó a tomar forma en el centro de la ciudad a partir de las 22:30 horas, cuando la Rambla comenzó, muy poco a poco a llenarse de gente al ritmo de la música y la animación previa a la medianoche. El escenario instalado junto al Portal de Elche ha sido el punto de encuentro del programa festivo del día, que empezó 12 horas antes en la Nochevieja infantil.

Alta afluencia de público

Con el avance de la noche y, por tanto, el correr de los últimos minutos del año 2025, más y más gente fueron llegando desde múltiples direcciones al centro tradicional. Amigos y familias se repartieron entre ambos espacios: la Rambla, con amenización musical, y la plaza del Ayuntamiento, donde muchos prefirieron esperar la medianoche bajo el reloj con las uvas en mano, como marca la tradición.

Nochevieja 2025 en Alicante / Rafa Arjones

Para este fin, minutos antes de las doce comenzó el reparto de más de 2.000 bolsas de uvas de la suerte en el punto habilitado en la esquina entre la calle Altamira y la Rambla. Ese instante activó los últimos movimientos antes de la cuenta atrás, con asistentes que optaron por permanecer en la Rambla y seguir las campanadas por megafonía, y otros que caminaron hasta la plaza del Ayuntamiento para escuchar directamente el sonido de las campanas desde la torre, que al igual que el pasado año contó con altavoces para asegurar que nadie se quede sin oír el anuncio de Año Nuevo.

El Año Nuevo llega sin incidentes

Con el anuncio de los cuartos y las doce campanadas, ambos escenarios compartieron un mismo instante. Los aplausos y los brindis improvisados entre amigos, y muchas veces con extraños, desataron la alegría del 2026 en la capital alicantina en una cita que se celebró sin incidentes reseñables.

Tras las campanadas, la fiesta continuó en la Rambla con la actuación de la Orquesta Athenas, integrada por once músicos y cantantes, que prolongó la noche hasta las 4:00 horas con un amplio despliegue de sonido e iluminación. Una noche de gala, en las calles del centro, en cientos de locales y en miles de hogares, para celebrar que ya es 2026.