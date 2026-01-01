Nacimientos
Elena, la primera niña nacida en la provincia de Alicante este 2026
El alumbramiento se ha producido a las dos de la madrugada en el Hospital Doctor Balmis de la capital
La primera alicantina del año 2026 se llama Elena y ha nacido a las dos de la madrugada en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de la capital. La niña ha pesado 3,090 kilos, según informa la Conselleria de Sanidad.
Además, ha sido el tercer bebé en venir al mundo en la red de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana y los tres primeros han sido niñas.
Este 1 de enero de 2026 el primer nacimiento registrado se ha producido en el Hospital General Universitario de Castellón, donde a las 00:06 horas ha nacido Eleanor Sofía, con 2.975 gramos de peso. Tanto la madre como la niña se encuentran bien.
En el caso de la provincia de Valencia, el primer nacimiento ha tenido lugar en el Hospital La Fe a las 00:23 horas. Se trata de Carmela, una niña que ha pesado 3.610 grs.
Entre enero y noviembre de 2025 nacieron 400 bebés más en la provincia de Alicante que el mismo periodo de 2024
Balance
Entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 26.405 nacimientos en toda la Comunitat Valenciana, de los que 2.801 han sido en la provincia de Castellón, 12.647 en la provincia de Valencia y 10.957 en Alicante, según los últimos datos disponibles sobre nacimientos en los hospitales de la red sanitaria de la Comunidad Valenciana en 2025.
Estos datos reflejan un ascenso del número de nacimientos en los hospitales valencianos, ya que en el mismo periodo de 2024 se registraron 25.379 niños nacidos en la Comunidad, de los que 2.826 se produjeron en la provincia de Castellón, 11.956 en Valencia y 10.597 en Alicante. Esto supone que han nacido en ese periodo 1.026 bebés más en todo el territorio, 400 de ellos en nuestra provincia.
Por hospitales
- Hospital de Vinaròs: 437
- Hospital General de Castelló: 1.252
- Hospital de La Plana: 1.112
- Hospital de Sagunt: 606
- Hospital Clínic Universitari: 1.140
- Hospital La Fe: 4.349
- Hospital de Manises: 934
- Hospital de Requena: 220
- Hospital General Universitario de Valencia: 1.188
- Hospital Dr. Peset: 1.223
- Hospital de La Ribera: 1.259
- Hospital Francesc de Borja de Gandia: 979
- Hospital de Ontinyent: 197
- Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva: 552
Provincia de Alicante
- Hospital de Dénia: 984
- Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi: 824
- Hospital de la Vila Joiosa: 819
- Hospital de Sant Joan d’Alacant: 955
- Hospital General de Elda: 1.019
- Hospital General de Alicante: 1.942
- Hospital General de Elche: 1.046
- Hospital Vega Baja de Orihuela: 1.083
- Hospital de Torrevieja: 1.127
- Hospital del Vinalopó: 1.158
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad
- Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante
- El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
- El Ayuntamiento de Alicante promueve la Nochevieja desde las 10:30 de la mañana
- Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana
- Alicante cierra la atención presencial a los ciudadanos hasta después de Reyes por 'acumulación' de trámites
- Un vecino denuncia al Ayuntamiento de Alicante tras caerse en una acera destrozada desde hace 25 años
- La previsión de lluvia amenaza la Cabalgata de Reyes de Alicante