Elena, la primera niña nacida en la provincia de Alicante este 2026

La primera alicantina del año 2026 se llama Elena y ha nacido a las dos de la madrugada en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de la capital. La niña ha pesado 3,090 kilos, según informa la Conselleria de Sanidad.

Además, ha sido el tercer bebé en venir al mundo en la red de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana y los tres primeros han sido niñas.

Este 1 de enero de 2026 el primer nacimiento registrado se ha producido en el Hospital General Universitario de Castellón, donde a las 00:06 horas ha nacido Eleanor Sofía, con 2.975 gramos de peso. Tanto la madre como la niña se encuentran bien.

En el caso de la provincia de Valencia, el primer nacimiento ha tenido lugar en el Hospital La Fe a las 00:23 horas. Se trata de Carmela, una niña que ha pesado 3.610 grs.

Entre enero y noviembre de 2025 nacieron 400 bebés más en la provincia de Alicante que el mismo periodo de 2024

Balance

Entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 26.405 nacimientos en toda la Comunitat Valenciana, de los que 2.801 han sido en la provincia de Castellón, 12.647 en la provincia de Valencia y 10.957 en Alicante, según los últimos datos disponibles sobre nacimientos en los hospitales de la red sanitaria de la Comunidad Valenciana en 2025.

Estos datos reflejan un ascenso del número de nacimientos en los hospitales valencianos, ya que en el mismo periodo de 2024 se registraron 25.379 niños nacidos en la Comunidad, de los que 2.826 se produjeron en la provincia de Castellón, 11.956 en Valencia y 10.597 en Alicante. Esto supone que han nacido en ese periodo 1.026 bebés más en todo el territorio, 400 de ellos en nuestra provincia.

Los nacimientos continúan cayendo en España y registran un mínimo histórico con 318.005 en 2024 / Europa Press

Por hospitales

Hospital de Vinaròs: 437

Hospital General de Castelló: 1.252

Hospital de La Plana: 1.112

Hospital de Sagunt: 606

Hospital Clínic Universitari: 1.140

Hospital La Fe: 4.349

Hospital de Manises: 934

Hospital de Requena: 220

Hospital General Universitario de Valencia: 1.188

Hospital Dr. Peset: 1.223

Hospital de La Ribera: 1.259

Hospital Francesc de Borja de Gandia: 979

Hospital de Ontinyent: 197

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva: 552

Provincia de Alicante