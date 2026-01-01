Un 1 de enero con sabor asiático: sushi, ramen y curry dominan la hostelería de Alicante

El primer día del año en Alicante fue, como se esperaba, una jornada de reencuentros familiares, celebraciones y, sobre todo, de mesas llenas en la mayoría de los restaurantes de la ciudad. El 1 de enero, tradicionalmente un día familiar para muchos, tuvo este año un toque especial: la gastronomía asiática se convirtió en la gran protagonista de la jornada. Los restaurantes de ramen, sushi y cocina india estuvieron a rebosar, marcando una tendencia al alza que se consolidó durante el primer día del año.

En la ciudad, el sector de la hostelería se preparó de antemano para recibir un alto volumen de reservas, con un 80 % de las mesas ya cubiertas antes de llegar al 31 de diciembre. En algunos casos, las reservas fueron hechas con meses de antelación, especialmente por grupos grandes que no querían arriesgarse a quedarse sin lugar en una fecha tan codiciada.

Un hecho que destacó la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), María del Mar Valera, que explicó que, aunque siempre hay una gran demanda para el 31 de diciembre, este año el 1 de enero se destacó por la organización anticipada de los comensales. "Especialmente para el día 1 es complicado encontrar sitio sin haber hecho la reserva con tiempo. Este año, las reservas llegaron incluso desde verano, y no es raro que, en grupos grandes, no puedas encontrar mesa si no lo has planeado con antelación", afirmó Valera.

Por su parte, Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (Ara), destacó que, aunque el ambiente sigue siendo algo incierto, la demanda de restaurantes sigue siendo alta. "A pesar de cómo está el mundo, la gente sigue queriendo salir a celebrar el inicio del año y se nota en las reservas. El día 1 es más familiar, como siempre, es un día para disfrutar en familia al mediodía, mientras que por la noche la gente prefiere quedarse en casa", comentó Córdoba.

Hemos decidido comer sushi porque es lo que le gusta a nuestra hija. El año pasado fuimos a un restaurante chino, porque es más fácil reservar Natalia Meseguer

El auge de la cocina asiática: una nueva tradición

Este año, la comida asiática ha conseguido desbancar a otras opciones gastronómicas, consolidándose como la gran protagonista de la jornada. Para muchos, esta ha sido la ocasión perfecta para salir a disfrutar de sushi, ramen o comida india con la familia. El sushi, en particular, ha sido una opción que ha conquistado a muchas familias este 1 de enero. "Nosotros salimos algunos años, pero este año hemos decidido comer sushi porque es lo que le gusta a nuestra hija. De todas formas, ya teníamos la idea. El año pasado fuimos a un restaurante chino, porque es más fácil reservar y hay más huecos en comparación con otros tipos de restaurantes", explica Natalia Meseguer.

He venido ya otros años porque me gusta mucho la comida asiática. Este año, mi familia quería probar algo diferente, y creo que esta era una buena opción Clara Monzón

La familia, que no era la única que optaba por la cocina japonesa, se sumó a los comensales que han descubierto el sushi como una excelente forma de empezar el año. "He venido ya otros años porque me gusta mucho la comida asiática. Este año, mi familia quería probar algo diferente, y creo que esta era una buena opción. Todo está muy rico, así que sin duda volveremos", afirma Clara Monzón.

Una familia come este 1 de enero de 2026 en un restaurante de sushi de Alicante. / Héctor Fuentes

La cocina india también suma adeptos

Pero la gastronomía asiática no se limita solo a la cocina japonesa. La comida india, en particular, también ha ganado terreno entre los alicantinos, que buscan un sabor diferente para celebrar el año nuevo. Para algunos, encontrar un buen restaurante indio en la ciudad sigue siendo todo un reto, por lo que, cuando lo logran, la satisfacción es doble.

Queríamos comer algo diferente. Es el día perfecto para disfrutar de la comida india, las salsas nos calientan y entramos en calor Sole Lucero

"Hemos bajado desde Castalla porque queríamos comer algo diferente, y lo vimos mientras paseábamos. Es el día perfecto para disfrutar de la comida india, las salsas nos calientan y entramos en calor", comenta Sole Lucero, quien decidió comenzar el 1 de enero con un buen plato de curry.

Quería encontrar un restaurante indio en Alicante que me gustara y este ha sido un acierto para empezar el año Philippe Ledoux

En el mismo establecimiento, Philippe Ledoux, quien vivió durante años en París, señala como siempre ha tenido debilidad por la comida india, aunque "no es fácil encontrar uno que lo haga bien", apunta. "Quería encontrar un restaurante indio en Alicante que me gustara y este ha sido un acierto para empezar el año", apunta Ledoux.

Un restaurante de ramen lleno para comer este primer día de 2026. / Héctor Fuentes

El ramen: la sorpresa de 2026

Aunque el sushi y la comida india están de moda, el gran triunfador de este 1 de enero en la hostelería alicantina ha sido el ramen. Los locales que ofrecen este plato nipón se vieron completamente desbordados por la cantidad de clientes que optaron por este menú para comenzar el año. A diferencia de otros establecimientos, los restaurantes de ramen se caracterizan por ser más flexibles con las reservas, permitiendo que incluso los que no habían hecho su reserva pudieran disfrutar de una mesa.

No habíamos hecho reserva, pero nos sorprendió que tuviera espacio, aunque estaba lleno. Nos encanta el ramen y, cuando lo vimos, no lo pensamos dos veces Rodolfo Nieto

"Nosotros íbamos hacia otro lugar, pero al ver este restaurante de ramen, decidimos entrar. No habíamos hecho reserva, pero nos sorprendió que tuviera espacio, aunque estaba lleno. Nos encanta el ramen y, cuando lo vimos, no lo pensamos dos veces", comenta Rodolfo Nieto, quien fue uno de los muchos que se dejaron llevar por la oportunidad de comer ramen.

Nos llamó mucho la atención la decoración y nos sorprendió lo sabrosa que estaba la comida. Es un lugar diferente y familiar, perfecto para empezar el año Leuterio Tobar

Además, el ramen no solo atrajo a los comensales más jóvenes, sino también a familias que buscan un ambiente informal y familiar. "Nos llamó mucho la atención la decoración, muy llamativa, y nos sorprendió lo sabrosa que estaba la comida. Es un lugar diferente y familiar, perfecto para empezar el año de manera distinta", asegura Leuterio Tobar.

Tradición frente a la vanguardia

A pesar del auge de la comida asiática, no faltaron los más tradicionales que prefirieron seguir con las costumbres de siempre y optar por un buen arroz o pescado para celebrar el primer día del año. "Hicimos la reserva hace un par de meses, porque queríamos disfrutar de un buen arroz, algo que no se puede hacer fácilmente en casa. Los restaurantes lo preparan de maravilla", comenta Clara Forner, quien buscó una opción más tradicional para su familia.

Hicimos la reserva hace un par de meses, porque queríamos disfrutar de un buen arroz, algo que no se puede hacer fácilmente en casa Clara Forner

Este deseo de mantener la tradición también se refleja en los restaurantes que ofrecen arroces y pescados, aunque este año la oferta asiática logró robarles parte de la atención. Sin embargo, como señala Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (Ara), "el 1 de enero sigue siendo un día donde las familias prefieren las comidas tradicionales, como el arroz, para celebrarlo".