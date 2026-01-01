Infarto femenino y masculino: estas son las diferencias

Aunque el dolor torácico cuando se sufre un infarto de miocardio es común en ambos sexos, los hombres suelen sufrir un dolor opresivo clásico mientras que las mujeres experimentan síntomas "atípicos" como fatiga extrema, náuseas y vómitos, dolor de espalda, mandíbula, cuello, sudoración fría, mareos y dificultad para respirar.

A menudo estos síntomas en las féminas son confundidos con indigestión o estrés, lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo en mujeres, que sufren mayor mortalidad. De hecho, según cifras de la Fundación Española del Corazón, los hombres tienen un 30 % de probabilidades de morir tras sufrir un infarto y las mujeres un 50 %. Además, al año siguiente de este suceso cardiovascular, el 25 % de los varones fallece y el 38 % de las féminas.

Brazo izquierdo

El infarto en el varón suele manifestarse con un fuerte dolor en el pecho que irradia hacia otras zonas del cuerpo, fundamentalmente el brazo izquierdo. Por el contrario, en las mujeres el patrón del dolor es mucho más difuso y no es tan intenso como en los hombres, de ahí que muchas mujeres no reconozcan sus síntomas. De hecho, parte importante de las mujeres que han sufrido un infarto aseguran no haber sufrido ningún dolor.

Para que una mujer o sus familiares puedan sospechar que está padeciendo este grave episodio, hay que tener en cuenta que en el sexo femenino es más habitual sufrir una opresión en el pecho que puede reflejarse incluso a la espalda, dificultad respiratoria, vómitos, náuseas, sensación de aturdimiento o falta de reflejos, sudor frío y cansancio extremo.

Boca del estómago

Las que han sufrido un infarto con dolor refieren que este se localiza más en la boca del estómago o hacia el centro del pecho pero no tanto en el lado izquierdo como los hombres.

También hay diferencias en las situaciones en que se produce el ataque cardíaco. En el sexo masculino se desencadena a menudo cuando están trabajando o haciendo un esfuerzo físico como es el caso del deporte, pero en ellas es más habitual en estado de reposo incluso de noche en la cama y durmiendo.

Estrés

Por ello, muchas mujeres confunden los síntomas con una indigestión, con agotamiento físico, estrés o ansiedad. Por ello, si la afectada no sufre estas situaciones ni está diagnosticada por algún problema emocional ha de mantenerse en guardia ante la aparición de esas situaciones sin que haya motivo. Además, en los días previos al ataque al corazón la mujer es habitual que sufra insomnio o debilidad.

Lo mejor en esos casos es acudir a Urgencias cuanto antes.