Lo Morant, el parque de la Zona Norte que quiere recuperar su identidad en Alicante

El parque Lo Morant, el pulmón de la Zona Norte de Alicante, ha vivido tiempos mejores. Con doce hectáreas de superficie, fue inaugurado en 1987 y durante años se consolidó como un lugar de encuentro y actividad. Sin embargo, tras una serie de promesas incumplidas, las instalaciones muestran signos de deterioro, lo que genera preocupación entre los usuarios habituales.

Los problemas de Lo Morant no son nuevos, y tampoco lo es el reclamo de los vecinos que desde hace años insisten en la necesidad de recuperar su estado anterior, cuando el parque era un lugar de referencia en la ciudad. La situación, no obstante, es aún más complicada desde que en 2022 una reforma fallida, que provocó que el Ayuntamiento rescindiera el contrato con la empresa tras solicitar esta más plazo de ejecución debido a problemas de suministros, dejó las instalaciones en peor estado. A pesar de que en los presupuestos de 2026 se incluye la partida para su "renovación", esta se limita a un euro simbólico, lo que ha generado desconcierto entre los residentes que reclaman mejoras que no llegan.

"Este parque está completamente desatendido. La jardinería está descuidada, la basura se acumula, y los baños nunca sabemos si estarán abiertos o cerrados María José Fernández

Y es que, a simple vista, el parque necesita mejorar. Los caminos de tierra están llenos de grietas y desniveles, lo que dificulta el paso, especialmente para personas con movilidad reducida, carritos de bebé o sillas de ruedas. Los bancos están hundidos y muchos están rotos, mientras que los rosales que adornaban el parque han desaparecido por completo.

Dejadez y abandono en el parque Lo Morant / PIlar Cortés

"Este parque está completamente desatendido", asegura María José Fernández, vecina de la zona. "La jardinería está descuidada, la basura se acumula, y los baños nunca sabemos si estarán abiertos o cerrados. Además, el antiguo bar se ha convertido en un refugio para personas sin hogar. Este verano era como un hostal y siempre está lleno de basura", describe Fernández.

"El bar le daba vida al parque. Recuerdo que allí se podía tomar algo y había una biblioteca, pero todo eso desapareció Vicente Bustos

El bar cerrado: un espacio olvidado

Precisamente, el antiguo bar, está lleno de escombros y basura, lo que genera inseguridad entre los usuarios. "El bar le daba vida al parque", recuerda Vicente Bustos, un vecino que solía disfrutar de este espacio hace 15 años. "Recuerdo que allí se podía tomar algo y había una biblioteca, pero todo eso desapareció. Ahora el lugar está cerrado, lleno de basura, y gente durmiendo en el edificio. Es una pena, porque el parque ya no tiene el mismo ambiente", apunta Bustos.

Los columpios para los niños están rotos y peligrosos, las maderas astilladas, y el césped para pasear también está en malas condiciones Javier Pérez

La falta de mantenimiento y el cierre de estos espacios emblemáticos del parque han hecho que Lo Morant pierda su función social. "Es como si no existiera un plan para mantener el parque vivo", opina Javier Pérez, quien usa regularmente el parque para correr. "Los columpios para los niños están rotos y peligrosos, las maderas astilladas, y el césped para pasear también está en malas condiciones", añade Pérez.

"Está todo roto, todo dejado. Los columpios están rotos, los suelos son peligrosos para los niños. Yo no me atrevería a dejar a un niño jugar ahí María Ángeles Fernández

Los vecinos coinciden en una misma queja: el parque está en estado crítico. "Está todo roto, todo dejado", comenta María Ángeles Fernández, otra vecina habitual que lleva a su nieta al parque. "Los columpios están rotos, los suelos son peligrosos para los niños. Yo no me atrevería a dejar a un niño jugar ahí", señala Fernández.

Hace falta jardineros, más personal que lo cuide, y una limpieza adecuada. No es solo la jardinería, los aseos están tan mal que ni parecen aseos Rosa Franco

Como ella, Rosa Franco, quien también utiliza el parque para caminar, no se cansa de repetir que "hace falta jardineros, más personal que lo cuide, y una limpieza adecuada. No es solo la jardinería, los aseos están tan mal que ni parecen aseos. Es como si no tuviéramos nada". La mayoría de los usuarios coincide en que la reforma de Lo Morant es urgente: "Ya basta de promesas, necesitamos que el parque se reforme de verdad", exige Franco.

Un parque en el limbo de los presupuestos

Lo que parecía ser una oportunidad para renovar el parque de manera integral en 2021 terminó en nada. En ese año, el Ayuntamiento de Alicante firmó un contrato para mejorar Lo Morant, con una inversión inicial de 398.396 euros, que incluía la renovación del pavimento, la reparación de los bordillos, el arreglo del sistema de drenaje y la rehabilitación de infraestructuras como el anfiteatro y el muro exterior. Sin embargo, la empresa encargada de las obras apenas ejecutó un 2 % de los trabajos previstos antes de que el contrato fuera rescindido por el Consistorio en abril de 2022, tras solicitar la empresa una ampliación del contrato de dos meses debido a festivos y problemas de suministro por la crisis del covid-19 y de materias primas

Este año, con la asignación de un euro simbólico en los presupuestos de 2026 para su reforma, la sensación de desconfianza se ha disparado. "Con un euro no se puede hacer nada", comentan varios vecinos, quienes temen que, como ha ocurrido en años anteriores, el proyecto de mejora vuelva a quedar relegado a un segundo plano. A pesar de que se incluye la "renovación del Parque Lo Morant" en los presupuestos de 2026, los vecinos creen que esta es solo una medida simbólica y que no se destinarán recursos suficientes para abordar los problemas que aquejan al parque.