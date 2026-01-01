Mujer e infarto agudo en Alicante: atención más tardía y mayor mortalidad

El 80 % de los animales de laboratorio con los que se hace experimentación médica son machos; en los ensayos clínicos con humanos siete de cada diez participantes son hombres frente a solo tres mujeres; y la mayor parte de las dosis de fármacos son para el tamaño y el metabolismo masculinos. Los sesgos de género existen en la enfermedad: ocurre con los infartos agudos de miocardio, con síntomas diferentes, una atención más tardía y mayor mortalidad en la mujer; la diabetes; el cáncer o la salud psiquiátrica.

Expertos de talla nacional han abordado este asunto en un encuentro organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (Isabial). Una realidad que ya se constató hace décadas en EE UU con una probabilidad mucho menor de que las mujeres entrasen en estudios clínicos para descartar enfermedad coronaria, hacer cateterismos, angioplastias o cirugía cardíaca.

Las patologías cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las alicantinas con 2.228 decesos en 2024 frente a 1.500 por cáncer

Consecuencias

La infrarrepresentación de la mujer en la salud tienen consecuencias, como pone de manifiesto el cardiólogo Héctor Bueno, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y coordinador científico de la Estrategia de Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud, además de médico en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

El experto destaca que, pese a que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres, tienen menos probabilidades de ser estudiadas, tratadas y rehabilitadas. Según cifras de la Fundación Española del Corazón, los hombres tienen un 30 % de probabilidades de morir tras sufrir un infarto y las mujeres un 50 %. Además, al año siguiente de este suceso cardiovascular, el 25 % de los varones fallece y el 38 % de las féminas.

Una intervención de Cardiología a una mujer en un hospital de la provincia de Alicante / Jose Navarro

Cáncer

"La mayor parte de las mujeres no saben que la primera causa de muerte en una mujer es la enfermedad cardiovascular. No es el cáncer de mama, no es ningún cáncer, es la enfermedad cardiovascular», apunta el doctor.

Así lo refrendan los datos: en 2024 fallecieron 2.228 alicantinas por patologías relacionadas con el sistema cardiovascular frente a 1.500 por tumores, según recoge la Encuesta de Defunciones según la causa de muerte que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sesgo -señala- proviene de estructuras sociales, educación médica e investigación que históricamente favorecieron a los hombres, lo que desemboca en dosis de medicamentos y protocolos de tratamiento no optimizados para las mujeres. Por ello, considera que lograr la equidad requiere cambios sistémicos en la sociedad, la educación y la atención médica, con iniciativas como el Plan Europeo de Salud Cardiovascular que buscan acelerar el progreso.

La mayor parte de ensayos clínicos se hacen con hombres y también los de laboratorio con animales macho / Alex Domínguez

Insuficiencia y arritmias

«A las mujeres se les atiende más tarde con los infartos agudos de miocardio, encima tienen más problemas, más complicaciones y más mortalidad. Se les ofrece y rehabilita mucho menos y reciben menos tratamiento. Y ahora esto se ha demostrado que no solo ocurre para la enfermedad coronaria, pasa en la insuficiencia cardíaca, en las arritmias, etcétera. Hay un problema de sesgo que empieza desde la propia educación médica y diría que desde la propia población".

Así, abunda en que muchas ciudadanas no saben que tienen riesgo de sufrir enfermedad coronaria y les cuesta identificar los síntomas.

Síntomas distintos Las mujeres a menudo sufren infartos con síntomas atípicos como fatiga extrema, náuseas, dolor de espalda/mandíbula, o dificultad para respirar, que confunden con ansiedad o indigestión, resultando en diagnósticos tardíos, a diferencia del dolor torácico intenso clásico masculino, lo que aumenta complicaciones y mortalidad. Es crucial reconocer estas señales para buscar ayuda médica precoz y salvar vidas.

Educación

Al respecto, el cardiólogo recalca que «hay un sesgo en el sistema sanitario y en la educación que tiene que ver con la propia estructura de la sociedad. Esto empieza desde la investigación básica. Se utilizan células y animales masculinos porque son menos complicados. No tienen ciclos, no cambian con el tiempo, etcétera. En la farmacología se investiga a muchos más hombres que mujeres».

Héctor Bueno, coordinador científico de la Estrategia de Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud / Rafa Arjones

La mayor parte de los fármacos están diseñados para los varones, lo que hace que las mujeres tengan más efectos secundarios y complicaciones Héctor Bueno — Coordinador científico de la Estrategia de Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud

De hecho, la mayor parte de las dosis de fármacos son para el peso, la talla y el metabolismo de los hombres. «Las mujeres no solo son más pequeñas, tienen menor superficie corporal y un metabolismo distinto, pero la mayor parte de los fármacos están diseñados para los varones, lo que hace que normalmente las mujeres tengan más efectos secundarios y complicaciones".

Laboratorio de Simulación del Hospital General de Alicante /

Investigación clínica

También en investigación clínica, añaden los expertos, se ha investigado mucho más a hombres que a mujeres en patologías generales asumiendo que se podría extrapolar a ellas los datos, "lo cual se ha demostrado que no es cierto y lleva a muchos problemas".

Los motivos son múltiples: desde la propia concepción de la sociedad y la medicina tradicional, a la educación y la ciencia. "Y no solo diferencias biológicas, hay otros aspectos sociales, económicos, culturales, etcétera, que tienen mucha importancia en la salud y que se han considerado aún menos en el ámbito cardiovascular y en general".

Actualmente, la Estrategia Nacional de Salud Cardiovascular cuenta con un apartado de equidad de género, donde se recomienda incrementar la educación a las mujeres sobre factores de riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y estilos de vida.

"También hay que educar a los profesionales sanitarios para que sean conscientes de las diferencias de género y que el sistema no está favoreciendo la atención para las mujeres. Por ejemplo, la rehabilitación cardíaca se suele hacer en los hospitales por las mañanas cuando ellas suelen encargarse de la casa, de los niños, de los abuelos, de los enfermos, etcétera. Los horarios no coinciden con sus necesidades vitales".

Salud mental

Otro ejemplo de inequidad de género es la salud mental ya que la prevalencia de estrés, de ansiedad, de depresión es mucho mayor en ellas, prácticamente el doble en la población general y también entre los pacientes.

"Esto influye en la probabilidad de ir a rehabilitación, en la adherencia al tratamiento, a las recomendaciones de autocuidados, de dieta, actividad física, etcétera. Este es un tema que está sin resolver en el sistema sanitario", añade el cardiólogo.

"Hay que cambiar la sociedad, las universidades, el sistema sanitario, etcétera. Se está progresando y mejorando, pero la equidad va a tardar todavía en llegar. Espero que el Plan Europeo de Salud Cardiovascular Safe Heart, la Estrategia de Salud Cardiovascular y el empuje de la sociedad y, en particular, de las mujeres ayude a acelerar este proceso".

Diabetes

La inequidad entre géneros también ocurre con el abordaje de la diabetes. La doctora Flora López Simarro, médica de Familia en Martorell (Barcelona) especializada en esta dolencia, apunta que las mujeres enfrentan diferentes factores de riesgo, como la diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico.

Las diabéticas pueden requerir dosis más bajas de medicamentos debido al peso, lo que puede aumentar los efectos secundarios

Así, señala que los métodos de diagnóstico a menudo pasan por alto a las mujeres, lo que lleva a que sean tardíos, pues no discriminan bien entre sexos. Ellas pueden requerir dosis más bajas de medicamentos debido al peso y la biodisponibilidad, lo que puede aumentar los efectos secundarios, ya que se le indican las mismas dosis que a los hombres.

El género, la cultura, la carga de salud mental y la violencia de género impactan significativamente en el riesgo y el control de la diabetes en las pacientes, sostiene la doctora, quien destaca el papel de la medicina de precisión para incluir a las mujeres como se debe en los ensayos clínicos porque, "de lo contrario estamos obviando al 50 % de la población".

La doctora Flora López / Rafa Arjones

Las mujeres con diabetes y enfermedad mental tienen peor control. También sabemos que las víctimas de violencia de género tienen mayor riesgo Doctora Flora López Simarro — Médica de Familia

"La carga de salud mental es mucho más alta en la mujer que en el hombre y está directamente relacionada con la presencia de diabetes; y las mujeres con diabetes y enfermedad mental tienen peor control. También sabemos que las víctimas de violencia de género tienen mayor riesgo de sufrir diabetes, porque el estrés crónico lleva a una alteración cerebral y bioquímica que produce una inflamación y un riesgo mayor", afirma.

Como conclusión, históricamente las mujeres han estado subrepresentadas en los ensayos clínicos, lo que afecta los resultados de las investigaciones. Si bien la inclusión está aumentando, es crucial que los ensayos reflejen la prevalencia de la enfermedad en ambos sexos.