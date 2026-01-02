Alcoy descarta suspender de momento la Cabalgata por la meteorología aunque activa protocolos de seguridad

Alcoy se prepara para vivir, a partir de mañana, los tres actos centrales que conforman su tradicional Trilogía Navideña: Les Pastoretes, el Bando Real y la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente con protocolos de seguridad activados por la meteorología ya que hay riesgo de temporal importante de lluvia y nieve.

Este viernes se ha celebrado una reunión de coordinación entre la Asociación de San Jorge, el Ayuntamiento, la Policía Local y Protección Civil, a la que también han asistido representantes de las entidades que toman parte en los actos de la trilogía.

En este encuentro se ha establecido el protocolo de actuación ante la previsión de lluvia, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de todos los participantes y asistentes, asegurando que cualquier decisión será comunicada a la ciudadanía a través de los canales oficiales con la máxima antelación posible. No se plantea la suspensión de los actos; dependiendo de la evolución, se llevarán a cabo adaptados a la situación. Por contra, El Campello ya ha decidido suspender su cabalgata.

Programación

La programación se iniciará este sábado a las 12 horas con la celebración de Les Pastoretes, acto que tuvo que ser aplazado el pasado 28 de diciembre debido a la inestabilidad meteorológica. Este desfile infantil, que se remonta a 1889, contará con la participación de numerosos niños y niñas vestidos de pastores, carros engalanados y grupos de baile, iniciando el recorrido con la Corporación Musical Primitiva interpretando ‘L’Entrà dels Reis’ para obsequiar al Niño Jesús.

La magia continuará el domingo 4 de enero con el Bando Real. A partir de las 18 horas, los personajes del Belén de Tirisiti desfilarán desde el Teatre Principal hasta la Font Redona, donde a las 18.30 horas tendrá lugar el pregón del Embajador.

Este año, el texto del Bando ha sido escrito por la periodista alcoyana Abril Peidro Llompart, mientras que la voz que transmitirá el mensaje de Sus Majestades será la del actor y director Pau Durà. Durà, con una reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, y recientemente aclamado por su película Pájaros, ayudará al Embajador a transmitir el mensaje de los Reyes de Oriente. Detrás de él irán 14 burritas con buzones para recoger las cartas con los deseos que depositará la ciudadanía.

Juani Ruz

Campamento real

El lunes 5 de enero, antes del gran desfile, el Campamento Real donde estarán acampados los Reyes se podrá visitar en el Preventorio de 8 a 14 horas con entrada previa. Este acto está organizado por la Asociación Cultural Samarita.

El momento culminante llegará la tarde del mismo día 5 con la Cabalgata de los Reyes Magos, considerada la más antigua de España y declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC).

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles del Centre y la Zona Alta a partir de las 18 horas desde la zona de El Camí. Como es tradición desde 1984, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de entidades locales para el acompañamiento real. En esta edición, participarán el Judo Club Alcoi, que celebra su 60 aniversario; las Asociaciones de Vecinos, que conmemoran 50 años de movimiento vecinal; y la filà Vascos.

Reparto de paquetes

Un total de 400 pajes pertenecientes a nueve entidades —Grup Scout Sant Jordi, Centre Juvenil Salesià Pinardi, Grup Juniors Flor de Neu, Grup Juniors Endavant Alcoi, Centre Excursionista d’Alcoi, El Cau, Grup Juniors Cadena Forta, Grup Scout Brownsea y Grup Scout Pastoral de la Alegría—, además de la Asociación de San Jorge, serán los encargados del reparto de los paquetes. La organización se llevará a cabo en el IES Pare Vitòria de 9.00 a 13.00 horas, donde los voluntarios gestionarán la recepción.

Para el correcto funcionamiento, se han establecido unas instrucciones precisas. Se recomienda que los paquetes estén envueltos en papel de estraza marrón y que sus dimensiones y peso sean adecuados, evitando volúmenes excesivos para facilitar la labor de los pajes.

Doce kilos

En concreto, el peso máximo permitido es de 12 kg y la suma de la longitud, anchura y altura no puede superar los 150 cm, sin que el lado mayor exceda los 65 cm. En el instituto se facilitarán adhesivos para indicar claramente el nombre y apellidos de la familia, así como la dirección exacta de recepción, incluyendo timbre, número, piso y puerta. Es importante recordar que los paquetes solo se podrán entregar en las casas ubicadas dentro del recorrido oficial de la Cabalgata.

En cuanto a la entrega, la seguridad de los pajes es prioritaria. Aunque la tradición implique el uso de la escalera para el balcón, aquellas entregas que conlleven riesgo o donde el paquete sea muy voluminoso o pesado se realizarán por el interior, a través de la escalera del edificio.

Los organizadores solicitan a los vecinos que hayan realizado encargos que permanezcan en sus domicilios desde el inicio de la Cabalgata para no retrasar la distribución, teniendo en cuenta que la entrega no comenzará hasta que el primer Rey haya pasado por el punto de recepción.

Finalmente, se recuerda que no existe un precio estipulado para este servicio, sino que se trata de un donativo que se destinará íntegramente a entidades y colectivos sociales e infantiles.