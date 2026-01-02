Alicante traslada a un pabellón la cabalgata de las Carteras Reales por la previsión de lluvia

La previsión de lluvias ha obligado a cambiar la tradicional Cabalgata de las Carteras Reales prevista para la tarde del domingo 4 de enero. En lugar de recorrer las calles del centro, el acto se trasladará al pabellón de deportes Rafael Pastor, junto al estadio José Rico Pérez, en las instalaciones del Monte Tossal.

Las puertas del pabellón se abrirán a las 17 horas para que los asistentes puedan acomodarse antes de la entrada de las Carteras Reales, prevista a las 18 horas. La bienvenida incluirá un ballet inicial, tras el cual las carteras de Melchor (Luz Sigüenza), Gaspar (Elena Vidal) y Baltasar (Paloma Arroyo) transmitirán a los niños el mensaje real y recogerán las cartas con sus deseos.

Cabalgata de Reyes

Para el lunes, si el tiempo lo permite, Alicante recibirá a los Reyes Magos de Oriente con un séquito compuesto por más de 1.300 personas procedentes de distintas fiestas locales y un total de 24 carrozas. La ampliación del recorrido, que partirá desde la avenida de la Estación a la altura del Palacio Provincial, permitirá habilitar 1.700 sillas adicionales para acoger al mayor número de espectadores de la historia reciente de la ciudad.

Los Magos harán su primera aparición a las 17 horas junto a las Escaleritas de la Reina del puerto. Posteriormente, Melchor (Antonio Beresaluce), Gaspar (Carlos Bosch) y Baltasar (Nacho Amirola) se dirigirán a la Plaza de Toros, donde los niños podrán disfrutar de un espectáculo infantil hasta la llegada de Sus Majestades a las 18 horas. Desde allí se trasladarán al Palacio Provincial antes del inicio de la Cabalgata, que comenzará a las 19 horas. El desfile recorrerá la avenida de la Estación, Plaza de los Luceros, avenida de Alfonso El Sabio, Rambla y calle Altamira, concluyendo en la Plaza del Ayuntamiento a las 21.30 horas. Frente a la fachada del Ayuntamiento, los Reyes se dirigirán a los pequeños para cerrar las celebraciones navideñas de 2025-26 en la ciudad.

La composición de la Cabalgata

El desfile estará organizado en tres trenes: lúdico, bíblico y comercial. El tren lúdico incluirá grupos de animación, bandas de música, compañías de ballet, colla de nanos i gegants y dolçaina i tabalet, además de dos espectáculos de gran formato con iluminación y sonorización propias.

El tren bíblico constará de cinco escenas que relatan cronológicamente el nacimiento del niño Jesús, cerradas por las carrozas de los Reyes Magos. Cada presencia real será anunciada por un ballet y acompañada de bandas de música. Desde estas carrozas se repartirán juguetes homologados y caramelos blandos y sin gluten.

El tren comercial estará formado por carrozas de patrocinadores, desde las cuales se entregarán juguetes, regalos y caramelos al público.

Con estas medidas, Alicante asegura que los más pequeños puedan disfrutar de la magia de la Navidad y recibir a los Reyes Magos a pesar de la inclemencia del tiempo.