El Ayuntamiento inicia los trámites para regular los tuctuc en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante avanza en la regulación de los tuctucs, unos vehículos turísticos que, desde su aparición en la ciudad hace más de dos años, operan en un vacío normativo que ha generado múltiples quejas entre vecinos y profesionales del sector del transporte. A través de una consulta previa publicada esta semana, el Consistorio ha anunciado su intención de modificar la ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos, con el fin de dotar a la ciudad de un marco regulador que ordene y supervise el funcionamiento de estos vehículos turísticos. Este paso llega después de meses de quejas vecinales sobre este servicio y tras la prohibición de los tuctucs en el Casco Antiguo de la ciudad en noviembre de 2025.

El objetivo del Ayuntamiento es, según recoge el documento, evitar las situaciones de "competencia desleal" y el "desorden del espacio público" que ha generado la actividad de los tuctucs, al tiempo que garantiza la seguridad vial y el orden en la ciudad. El consistorio considera "necesario" que se establezcan normas específicas que permitan intervenir ante la creciente expansión de estos vehículos y regular su circulación en áreas de alta densidad peatonal, como el Casco Antiguo, zonas turísticas y comerciales.

Una necesidad de regulación frente a la proliferación

En la consulta previa sobre el proyecto de modificación de la ordenanza de circulación, el Ayuntamiento de Alicante ha expuesto detalladamente los problemas que se pretende solucionar. Uno de los puntos clave es la "falta de un marco regulador específico" para los vehículos motocarros tipo tuctuc, una modalidad de transporte que no se encuentra contemplada en la normativa vigente. Esto ha generado una "inseguridad jurídica tanto para los operadores como para la ciudadanía", dificultando el control administrativo y la exigencia de requisitos técnicos y de seguridad.

Además, el Ayuntamiento ha destacado los impactos negativos que la circulación de estos vehículos ha causado en la movilidad y seguridad vial de la ciudad. En zonas con alta afluencia de peatones o en calles de sección reducida, como las del Casco Antiguo, los tuctucs han producido interferencias en el tráfico, riesgo para los peatones y situaciones de congestión. Por ello, el Ayuntamiento ha considerado "necesario" ordenar el acceso y las condiciones de circulación de estos vehículos, para evitar que se conviertan en un foco de problemas en el espacio público.

Por otro lado, el Consistorio señala que la falta de regulación ha dado lugar a situaciones de "competencia desleal", ya que los tuctucs operan sin un régimen de autorización comparable al de otros servicios de transporte como los taxis o el transporte público. Esto ha generado desequilibrios en el uso del espacio público, que ha sido "intensivamente ocupado" por estos vehículos sin ningún control municipal, lo que obliga a establecer "reglas claras y homogéneas".

Un paso hacia la ordenación

La consulta previa realizada por el Ayuntamiento tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía y a las organizaciones más representativas en la elaboración de la nueva normativa. Durante un plazo de 20 días hábiles, los ciudadanos podrán hacer llegar sus opiniones sobre la futura regulación de los tuctucs. Con ello, el Ayuntamiento busca garantizar que la modificación de la ordenanza sea lo más inclusiva y consensuada posible.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya adelantó en octubre que el Ayuntamiento estaba trabajando en una normativa específica para regular los tuctucs. Barcala destacó que la ausencia de una regulación clara había permitido que estos vehículos operaran con "ventajas" frente a otros sectores turísticos que sí están sujetos a normativas estrictas. Entre las medidas que el equipo de gobierno del Partido Popular está barajando, se encuentra la posible exigencia de una licencia específica para los tuctucs, así como la limitación de la publicidad que estos vehículos pueden exhibir.

Además, el 10 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento decidió limitar el acceso de los tuc tuc en el Casco Antiguo en aplicación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras meses de quejas de los residentes. Esta normativa, aprobada casi un año antes por el equipo de gobierno del PP con el apoyo de Vox, había sido vulnerada hasta entonces por los tuctucs, que operaban en el Casco Antiguo con un permiso municipal que resultó incompatible con las restricciones del ZBE.

Críticas y quejas persistentes

A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por regular la actividad de los tuctucs, la presencia de estos vehículos sigue siendo un tema polémico en Alicante. En los últimos meses, los tuctucs han generado críticas por su presencia en lugares no permitidos, como las aceras frente a hoteles, la playa del Postiguet o la Explanada. Estos vehículos ofrecen tours turísticos por la ciudad a precios que oscilan entre 49 euros por media hora y 90 euros por una hora completa. Aunque esta opción resulta atractiva para los turistas con poco tiempo, la falta de regulación ha sido objeto de quejas, especialmente entre los taxistas, que consideran que los tuctucs operan sin los permisos necesarios.

Además, los residentes en el Casco Antiguo han expresado su malestar por el regreso de estos vehículos a la zona durante la Navidad, pese a las prohibiciones recientes. "Llevamos ya varios días viéndolos, casi siempre a la misma hora", aseguran algunos de los residentes, que han intentado advertir a los conductores sobre la prohibición, sin éxito en muchas ocasiones. La situación ha generado frustración entre los vecinos, quienes piden al Ayuntamiento que tome medidas más efectivas para evitar la reaparición de estos vehículos en el Casco Antiguo.