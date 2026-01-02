Los contagios de gripe caen en picado a expensas de un nuevo repunte tras la Navidad

La gripe afloja en la provincia de Alicante y, en general en toda la Comunidad Valenciana, coincidiendo con las fiestas navideñas pese a que se esperaba lo contrario tras el pico de primeros de diciembre. Así se refleja en el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) , con los datos correspondientes a la semana del 22 al 28 de diciembre, que recoge un descenso de la incidencia de 300,6 puntos en solo siete días.

La caída en los contagios de virus respiratorios (el boletín suma todas las enfermedades) sitúa el índice en 885,9 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 1.186 de la semana anterior y lejos del pico de 1.600 casos que alcanzó la provincia hace cuatro semanas. El mapa de las áreas de salud de la provincia abandona el color de la alerta naranja y vuelve a tonos más claros, reflejando esa mejoría.

En el caso concreto de la gripe, el descenso es de 104,5 puntos hasta situarse en 227,7, ya que hace siete días era de 332,2. También baja la incidencia del virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquitis y la bronquiolitis, hasta los 70,9 puntos, es decir 37,1 menos en una semana. En cambio, los casos de covid-19 aumentan aunque levemente.

Mejoría en los niños

La transmisión se ralentiza sobre todo por la notable mejoría entre los menores de 4 años. En los más pequeños la incidencia de virus respiratorios ha bajado 1.167,2 puntos en una semana.

Los menores suelen ser los primeros en contagiarse y los primeros en registrar el fin de la ola, por lo que podrían anticipar lo que ocurrirá en las próximas semanas, aunque tampoco hay que descartar un nuevo repunte a la conclusión de las fiestas navideñas y con la vuelta al trabajo y a los colegios.

La realidad es que, hasta esta mejoría, la ola de gripe ha sido más virulenta que en años anteriores debido y varias semanas antes a causa de la variante K, cuya mutación ha provocado una "menor efectividad" de la vacuna, según admitieron expertos y desde la propia Conselleria de Sanidad aunque sigue protegiendo frente a "casos graves" y evita "muertes", por lo que sigue siendo recomendable.

Redacción

Hospitales

En cuanto a la situación en los hospitales, que recibe el impacto de la ola de gripe unas dos semanas después del pico, el nivel de ingresos se mantiene como la semana anterior aunque bajan los casos graves de gripe. La positividad en este virus de las muestras analizadas en los hospitales es del 46 % de todos los virus respiratorios frente al elevadísimo 67 % de siete días antes.

Además, bajan las hospitalizaciones por estas infecciones de los mayores de 85 años y de los menores de 4 años que han saturado en diciembre las Urgencias Pediátricas.

El doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, se felicita de estos datos, que confirman la mejoría que ya apuntaba el anterior boletín.

Los niños han dejado de estar todos juntos en la escuela con actividades que mantenían el riesgo de contagio continuamente en la población infantil Juan Francisco Navarro — Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva

Buenas noticias

"Baja prácticamente también en picado. Igual que subió, está cayendo la incidencia a nivel comunitario. Creo que tiene mucho que ver con que los niños han dejado de estar todos juntos en la escuela con actividades que mantenían el riesgo de contagio continuamente en la población infantil".

Así, destaca que la positividad de la gripe ha descendido de un 47% de las muestras analizadas en los centros de salud a un 25,7, "que es mucha bajada durante en una semana".

Entre un 10 y un 20 % de camas para ingresos por gripe En cuanto a los hospitales, los datos apuntan a una estabilización tanto en urgencias como en ingresados. "Los casos graves han dejado de subir como si fuera una pared hacia arriba. Aunque todos los hospitales tenemos todavía entre un 10 y un 20 % de camas con ingresos correspondientes sobre todo a personas mayores y enfermos crónicos con gripe", apunta el responsable del servicio de Medicina Preventiva en el Hospital de Elche.

Sobre la positividad del 40% de casos por gripe en hospitales, el dato "tardará un poquito más en bajar porque siempre va con algo de retraso la curva de incidencia en hospitales respecto a la comunitaria".

El doctor es positivo sobre el riesgo de un repunte tras la Navidad. "Son buenas noticias. Y eso augura que en Reyes se normalizará bastante más la situación, bajarán las tasas, volverá el personal, dejará de haber tantos enfermos ingresados y quedarán muchas camas libres para operar Probablemente, pues después de Reyes se pueda recuperar razonablemente la actividad hospitalaria".