Más dinero para hacer accesible la Hoguera Oficial del Ayuntamiento de Alicante

Más dinero para hacer accesible la Hoguera Oficial de Alicante. El equipo de gobierno del PP ha sacado a licitación un nuevo contrato para adaptar el monumento y la información de las Hogueras a distintos formatos accesibles para que este pueda ser comprendido y disfrutado por todos los alicantinos.

El nuevo servicio, que abarcará las Hogueras de 2026 y 2027 y podrá prorrogarse hasta 2028, año especialmente simbólico al coincidir con el centenario de la Fiesta, sale a concurso por un importe de 22.107,06 euros y establece un plazo de dos meses para la presentación de ofertas. La cifra supone un incremento respecto al contrato anterior, adjudicado en 2023 por 21.504,92 euros para las ediciones de 2023 y 2024, con una prórroga para 2025.

El objeto del contrato es la prestación de asistencia técnica para la organización, coordinación, realización, seguimiento y control de todas las actuaciones necesarias para que la Hoguera Oficial del Ayuntamiento sea accesible desde el punto de vista de la comunicación y de la traducción de la información festiva a diferentes lenguas y formatos accesibles.

La Hoguera Oficial, explicada y tangible

Entre las actuaciones más destacadas figura la adaptación de cuatro cartelas informativas a lectura fácil,que se imprimirán en lonas integradas en el vallado del monumento. Estas cartelas incluirán códigos QR que enlazarán a un vídeo explicativo alojado en el canal oficial de YouTube del Ayuntamiento.

Además, se elaborará un texto explicativo completo de la Hoguera Oficial, en castellano y valenciano, con una extensión suficiente para un vídeo de al menos seis minutos. Este contenido se transformará en un audiovisual accesible con lengua de signos, audio en castellano y subtítulos en ambas lenguas oficiales.

A ello se suma la impresión en 3D de la pieza central de la Hoguera Oficial, una maqueta táctil pensada para personas con discapacidad visual. Tendrá una altura mínima de 30 centímetros, estará fabricada en materiales seguros y se colocará sobre una peana diseñada para permitir su exploración por personas usuarias de silla de ruedas.

Programas y transporte, también accesibles

El contrato no se limita al monumento. Incluye también la adaptación del programa oficial de Hogueras y del folleto del autobús especial. Ambos materiales se resumirán, se traducirán a lectura fácil y se imprimirán en tiradas de 1.000 ejemplares cada uno. Asimismo, contarán con vídeos explicativos accesibles, con lengua de signos, audio y subtítulos, accesibles mediante códigos QR. Todo el material deberá ser inspeccionado por la persona responsable municipal y repartido de forma inmediata, garantizando su disponibilidad en tiempo útil durante las fiestas.

El pliego fija plazos muy concretos, con fechas clave como el 15 y el 21 de junio para la entrega de vídeos, cartelas y maquetas. La empresa adjudicataria deberá designar una persona coordinadora que actúe como interlocutora con el Ayuntamiento y garantizar el cumplimiento del convenio colectivo aplicable.

Un compromiso recogido en el Plan de Accesibilidad

Esta licitación se enmarca en el "Plan de Accesibilidad de las Fiestas de Hogueras de la ciudad de Alicante", aprobado por la Junta de Gobierno Local en octubre de 2021. Dicho plan contempla, entre otras actuaciones, la adaptación de la Hoguera Oficial y de los principales materiales informativos de la fiesta para personas con discapacidad auditiva, visual o intelectual.

El contrato obliga a la empresa adjudicataria a organizar y ejecutar todos los trabajos incluidos en el pliego, contando con personal cualificado. Las traducciones a lectura fácil y lengua de signos deberán ser realizadas por profesionales acreditados, preferentemente vinculados a entidades especializadas, mientras que las traducciones al valenciano exigirán titulación específica o certificación oficial de nivel C2.