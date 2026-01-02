Este es el mejor roscón de Reyes de Alicante en 2026: el secreto, su masa

Alicante ya tiene un protagonista indiscutible en estas fechas: el mejor roscón de Reyes de 2026. Como en muchas ocasiones, el secreto de su éxito está en la masa, en ese equilibrio entre la tradición y la calidad de sus ingredientes. Este año, volvió a celebrarse el concurso organizado por Facpyme que cada año reúne a las mejores manos reposteras para elegir quién se lleva el codiciado galardón.

Este viernes, el jurado se reunió para deliberar y distinguir a las panaderías y pastelerías que se llevaban el reconocimiento al "mejor roscón de Alicante". Como en ediciones anteriores, el premio se dividió en dos categorías: roscón tradicional y roscón sin gluten.

La reina del roscón vuelve a brillar

La ganadora del premio en 2026 ha sido la panadería Las Delicias de Juan, quien repite por segundo año consecutivo tras llevarse también el reconocimiento en 2025, además de haber sido premiada por la mejor mona del mismo año. "No lo estábamos esperando. Ha sido una sorpresa, de verdad. Pesabamos que era imposible ganar dos veces seguidas, pero sí que es posible”, confesaba emocionada Olesya Rodina.

Para ella, la clave está en la dedicación y la calidad de los ingredientes. "Lo primero que lleva son productos de alta calidad. Luego, detrás hay un trabajo y un esfuerzo enormes de todo el equipo para llevarlo a cabo", explicaba Rodina.

El arte de una masa única

El proceso de elaboración del roscón ganador es largo y meticuloso. Todo empieza con la preparación de una masa madre que se deja fermentar cuidadosamente. Después, los ingredientes se incorporan en la amasadora junto con la masa madre y algunos secretos que Rodina prefiere mantener en reserva. El amasado dura casi 40 minutos, y en total, la preparación completa del roscón requiere alrededor de dos horas de dedicación constante.

La decoración, que se realiza al día siguiente, también es parte fundamental del resultado final. Tras un periodo de reposo en una fermentadora con humedad controlada, los roscones se pintan con huevo, se adornan con frutas escarchadas y azúcar, y finalmente se hornean hasta alcanzar el punto perfecto de dorado. "Es un trabajo largo y sacrificado, pero merece la pena cuando la gente prueba el roscón y nos felicita por su sabor", comenta Rodina.

Tradición y variedad para todos los gustos

Este año, además del roscón tradicional, la pastelería ofrece una amplia variedad de rellenos que incluyen nata, trufa, chocolate, cabello de ángel o galleta lotus, asegurando que cada cliente encuentre su favorito. La estrella del año ha sido, sin embargo, la nata, reconocida por su textura y sabor auténtico. "La gente la pide porque aquí hacemos nata de verdad, y eso se nota cuando alguien la prueba después de mucho tiempo", destaca la panadera.

A pesar de la reciente subida del precio de los huevos, Rodina asegura que el precio del roscón no se incrementará. "Tenemos los precios establecidos y así vamos a acabar, aunque algunos ingredientes hayan subido de precio", apunta Rodina.

Ganadores

Categoría: Roscón Tradicional

Primer Premio: Las Delicias de Juan

Segundo Premio: Sánchez Artesanos

Tercer Premio: Forn Mariu de Ibi

