El obispo Munilla deja a la Virgen y San José adorando una cuna vacía gracias a la IA

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, se despidió (temporalmente) de sus fieles el pasado día 31 de diciembre con un mensaje de retirada espiritual a través de sus redes sociales: "Me retiro hasta el día 4 de enero para hacer ejercicios espirituales…" y un "¡Feliz Año Nuevo!" por adelantado. Hasta ahí, todo en su sitio: aviso pastoral, tono cercano, petición de oraciones y la promesa recíproca de "teneros presentes" en la intercesión. Lo llamativo no fue el texto, sino la imagen que lo acompañaba: una estampa navideña generada (o retocada) con inteligencia artificial en la que se ve un portal de Belén clásico… y, en primer plano, una figura episcopal (con su cara) arrodillada sosteniendo al Niño Jesús como si estuviera en una sesión de fotos.

La escena es de esas que, por sí solas, abren dos conversaciones a la vez: una sobre devoción y otra sobre estética digital. Porque el montaje tiene esa pátina de "arte sacro de pantalla", con iluminación de cuento, madera envejecida, animales colocados en modo decorado y una Sagrada Familia cuidadosamente compuesta: María en actitud de recogimiento, José con manos juntas, el pesebre al centro... y vacío. Y delante, el obispo —o, mejor dicho, una representación del obispo— vestido con ornamentos dorados, sonriente, sosteniendo al Niño con la delicadeza de quien sujeta una taza recién servida: con cariño, pero también con cierta conciencia de que lo están mirando.

Un belén con protagonista invitado

La tradición cristiana ha llenado siglos de arte con escenas del Nacimiento. Y en muchas aparecen donantes, santos, reyes, pastores, ángeles… La novedad aquí no es que alguien "entre" en el portal, sino que lo haga con la lógica del siglo XXI: no a golpe de pincel ni de retablo, sino con IA y estética de "post navideño".

Ahí es donde asoma la sorna inevitable: la inteligencia artificial, tan obediente, coloca al personaje donde uno le pida, con el encuadre perfecto para Instagram. En el belén de toda la vida, el Niño está en el pesebre; en el belén versión redes, el Niño está en brazos del obispo. No es una herejía iconográfica —nadie va a excomulgar a un algoritmo—, pero sí un giro con lectura: el foco ya no lo marca la escena, sino el gesto. Y el gesto, en redes, siempre significa algo.

Munilla, de hecho, acompaña el post con una decisión coherente con su mensaje: "estaré out en redes". Es decir: me voy, pero dejo un último icono. Un "hasta luego" con estética de felicitación navideña y un toque de presencia personal. La paradoja es que para anunciar que se desconecta, elige una imagen que multiplica el efecto escaparate. Como si dijera: me retiro… pero me retiro con portada.

Las reacciones

Las reacciones, por lo que se ve en el hilo, se reparten en dos grandes bloques. El primero —amplísimo— es el de la devoción y el apoyo: bendiciones, oraciones, emojis de manos juntas, peticiones de intercesión por países, matrimonios, familias. El tono general es el de comunidad transnacional, con seguidores escribiendo desde México, Ecuador, Chile, Venezuela, Paraguay o Argentina. Hay quien lo resume con entusiasmo carismático ("Que sea fuegooo padre!!") y quien se pone solemne con fórmulas casi litúrgicas.

El segundo bloque es el que convierte la escena en meme suave (o pellizco): comentarios juguetones sobre el montaje y pequeños lapsus del texto. El más repetido, el de la fecha. En un principio anunció su retirada hasta el 4 de diciembre, para lo que habría requerido el Delorean de "Regreso al Futuro" más que la IA. No tardó en editar el mensaje para corregir el lapsus. "4 diciembre, mons?", decía uno. Otro remataba con sonrisa: "¿Querrá decir 4 de enero? Jej". Es el Internet de siempre: puedes colgar un portal barroco "secuestrando" al Niño Jesús y dejando a la Virgen María y San José adorando una cuna vacía, pero como te equivoques de mes... Y luego está la broma inevitable con un Niño en brazos: "Ahhhh, se robó al Niño" junto a otros irreproducibles.

Entre el mar de bendiciones aparecen mensajes menos complacientes. Uno apunta directamente al estilo: "Demasiado búsqueda de protagonismo… Hay que ser más humilde". Otro ironiza sobre el propio montaje. Y, como suele ocurrir en publicaciones religiosas con figuras públicas, asoman también comentarios mucho más duros, algunos mezclando reproches generales a la Iglesia con acusaciones y expresiones ofensivas. Ahí el hilo deja de ser humor y pasa a ser campo de batalla: la sección de comentarios como versión moderna del atrio, donde unos entran a rezar y otros a ajustar cuentas.

Ese contraste, en realidad, dice más de las redes sociales que de la estampa: un mismo post sirve como tablón de anuncios para la devoción, como plaza pública para el chiste y como ring para el enfado.

La pregunta de fondo: ¿devoción, comunicación… o las dos cosas?

La imagen —precisamente por ser IA— no pretende ser documento, sino símbolo. Es una felicitación con estética de cuento que busca cercanía: el obispo en el portal, literalmente "al lado" del misterio. Quien lo mira con ojos creyentes puede leer ternura. Quien lo mira con ojos críticos ve una puesta en escena.

Y quizá ambas lecturas convivan sin tragedia. Munilla se va a ejercicios espirituales; sus seguidores le prometen oración; el algoritmo, mientras tanto, le fabrica un belén donde él entra en plano con luz de lámpara cálida y dorados de gala. En 2026, hasta el Nacimiento puede tener edición.

Al final, la escena deja una moraleja modesta: en redes, hasta retirarse es una forma de estar. Y si además te vas sosteniendo al Niño —aunque sea en versión IA—, es difícil que la gente no comente. Por devoción, por humor… o por las dos cosas a la vez.