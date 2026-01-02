Más de ochenta vueltas al mundo en un año: los datos del TRAM en Alicante por 2025

3,2 millones de kilómetros de recorrido entre las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 9 que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tiene en Alicante en todo 2025. O, lo que es lo mismo, 81 vueltas al mundo en todo periodo anual.

Es la cifra que ha dejado en el último año el TRAM de Alicante, aunque no la única. Durante 2025 ofreció un total de 170.722 circulaciones de trenes y tranvías en el conjunto de la provincia, lo que da una media de 467 servicios diarios que se convierten en 1.903 si se suman los datos de Metrovalencia.

En lo que respecta a Alicante, la línea con más movimiento ha sido la 2, que conecta Luceros con Sant Vicent del Raspeig y que vio circular 49.908 tranvías. Posteriormente, se produce un empate técnico entre las líneas 3, que conecta Luceros con El Campello; y la 1, que une el centro de Alicante con Benidorm. En el primer caso, los tranvías que circularon fueron 29.379. Y en el segundo la cifra fue de 28.292 convoyes.

En cuanto al resto de líneas, la 4, que une Luceros con Plaza de la Coruña, en Playa de San Juan, vio circular el año pasado un total de 25.847 tranvías. La 5, que une Plaza de La Coruña con la Porta del Mar, frente a la playa de El Postiguet, contó con 23.054 circulaciones. Y la Línea 9, que conecta Benidorm con Dénia, vio pasar 14.242 trenes.

Datos en kilómetros

Los datos en kilómetros difieren del número de trayectos debido a las distancias. Si el mayor número de tranvías que circularon eran de la Línea 2, entre Luceros y Sant Vicent del Raspeig, los que más distancia recorrieron fueron los de la Línea 1, entre Luceros y Benidorm, con un total de 1.222.497 kilómetros.

En segundo lugar, se halla la conexión entre Benidorm y Dénia, la Línea 9, con 713.852 kilómetros, mientras que la que conecta Alicante con San Vicente recorrió un total de 413.039 kilómetros. Por último, la Línea 3, entre Alicante y El Campello, sumó 413.039 kilómetros; la 4, entre Luceros y Plaza La Coruña, un total de 248.906 kilómetros; y la 5, entre Plaza La Coruña y Porta del Mar, 203.001 kilómetros.

El resultado final es de un total de 3.246.926 kilómetros recorridos por los trenes y tranvías de FGV en la provincia de Alicante. Una distancia que equivale a 81 vueltas al mundo y que supera ligeramente la cifra global de 2024, que correspondía a 77 vueltas.