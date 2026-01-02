Pendientes del cielo para la Cabalgata de Reyes: Incertidumbre en la costa y lluvia en el interior de la provincia

La llegada de los Reyes Magos a las calles de la provincia de Alicante podría verse empañada por un panorama meteorológico incierto. Mientras las familias afinan los últimos detalles de la Cabalgata de Reyes, el cielo amenaza con alterar la celebración en varias localidades, especialmente en el interior de la provincia, donde la lluvia parece casi segura. La situación genera expectación y preocupación tanto entre organizadores como entre los ciudadanos que esperan disfrutar de esta tradicional cita navideña.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, advierte sobre la complejidad de la situación. "Se complica la situación entre el domingo y el lunes, días de lluvias con la borrasca Francis, que actualmente se encuentra en el golfo de Cádiz. Entrará en el Mediterráneo y a partir del domingo se prevé que comiencen las precipitaciones en el litoral y en la provincia de Alicante, afectando directamente la celebración de la Cabalgata", señala Olcina.

Previsión para la costa: seguimiento casi horario

En ciudades costeras como Alicante o Benidorm, el escenario es de vigilancia constante. Según Olcina, "todo apunta a que en la costa habrá que hacer un seguimiento prácticamente horario. Las lluvias podrían comenzar a remitir por la tarde, aunque el ambiente se mantendrá desapacible y húmedo. La evolución dependerá de la energía que traiga la borrasca, que ha sorprendido por la intensidad de las precipitaciones que ha generado este diciembre”.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma esta incertidumbre: para Alicante, predice un 100% de probabilidad de lluvias tanto el domingo 4 como el lunes 5 de enero, día de la Cabalgata. Para el martes 6, día de Reyes, la probabilidad baja al 45%, aunque todavía sin garantías de un cielo despejado.

Interior de la provincia: lluvias y posibilidad de nieve

La situación es más complicada en el interior, en localidades como Alcoy, donde las precipitaciones son prácticamente seguras. "En el interior lo tienen más complicado, la lluvía podría seguir toda la tarde y la noche. A partir de la madrugada del lunes al martes, del 5 al 6 de enero, la temperatura en las capas medias de la atmósfera bajará considerablemente y las precipitaciones podrían ser de nieve, especialmente en la montaña alicantina", explica Olcina.

Este fenómeno genera preocupación adicional, ya que el tránsito del 4 al 5 de enero podría complicar la logística de la Cabalgata en zonas elevadas. Los habitantes de la montaña deberán estar atentos a posibles acumulaciones de nieve y a las bajas temperaturas que se prolongarán durante la semana, especialmente en las madrugadas, hasta el jueves 9 de enero.

Evolución incierta: la clave está en la borrasca

La incógnita principal reside en la evolución de la borrasca Francis. "Hasta el domingo a última hora o el lunes por la mañana no se podrá confirmar con certeza el desarrollo de las lluvias en la costa. Todo apunta a que podrían remitir por la tarde del lunes, lo que permitiría realizar la Cabalgata, aunque con un ambiente desapacible y húmedo", señala Olcina.

El especialista subraya que la borrasca del Atlántico que cruza al Mediterráneo ha generado lluvias intensas en un diciembre inusualmente húmedo para la región. Esta anomalía hace difícil prever hasta qué momento se prolongará el episodio de precipitaciones. Sin embargo, a partir del 6 de enero, la tendencia atmosférica se estabilizaría, dando paso a un anticiclón que proporcionará temperaturas más altas durante el día y más frías por la noche, finalizando así el periodo de inestabilidad.