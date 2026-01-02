Los Reyes Magos se preparan para llegar a los barrios de Alicante: horarios y recorridos

Alicante vivirá los días 5 y 6 de enero la llegada de los Reyes Magos con cabalgatas por toda la ciudad, llevando la ilusión a cada rincón, desde el centro hasta los barrios. Este año, si el tiempo lo permite y las lluvias no descargan con fuerza, las cabalgatas no solo recorrerán las principales avenidas, sino que también llegarán a zonas como Villafranqueza, Albufereta o El Verdegás, entre otros, para que más alicantinos puedan disfrutar del desfile. Los Reyes Magos harán su tradicional recorrido por los barrios de Alicante con más comodidad.

5 de enero de 2026: Cabalgatas por los barrios de Alicante

Villafranqueza - El Palamó: 18:30 h

La jornada del 5 de enero comenzará con la Cabalgata de Villafranqueza - El Palamó, que dará inicio a las 18:30 horas. El recorrido arrancará en la Plaza Constitución, continuará por la calle Castelar y la calle de las Palomas, pasando luego por la calle Músico José Torregrosa. Después, el desfile regresará a la Plaza Constitución para continuar por la calle Petrer, el cruce con la calle Postigos y finalizará en la zona peatonal junto a la ermita. Esta cabalgata será una de las más tradicionales, llevando la magia a uno de los barrios más emblemáticos de Alicante.

Ciudad Jardín: 18:30 h

Simultáneamente, a las 18:30 h, arrancará la Cabalgata de AVV Convivencia Ciudad Jardín. Esta cabalgata recorrerá el barrio con un itinerario que incluirá la calle Pintor Peyret, la Avenida de Novelda, la Avenida Economista Germán Bernacer, y varias calles principales del barrio como Roque Chabas, Francisco Martínez Morella, Ortega y Gasset, Cura Planelles, y Biar, entre otras. El recorrido será largo, permitiendo que los Reyes Magos lleguen a una gran parte de este barrio.

Albufereta - Playa Blanca: 19:00 h

A las 19:00 h, la Cabalgata de Albufereta - Playa Blanca comenzará en el Polideportivo Costa Blanca, siguiendo por la calle Olimpo, el Vial Floral de España y el camino Colonia Romana, hasta regresar nuevamente al polideportivo. Esta cabalgata se centrará en la zona costera de Alicante, un recorrido que promete ser muy especial para los residentes de Albufereta y Playa Blanca.

La Pau de Verdegás: 19:00 h

Para terminar la jornada, a las 19:00 h también comenzará la Cabalgata de La Pau de Verdegás, que recorrerá la Carretera Verdegás, pasando por el Parque de las Macetas, bajando hacia el colegio y regresando por la calle Mayor hasta llegar a la Plaza de España. Este desfile permitirá a los vecinos de Verdegás vivir una noche mágica, llena de alegría y emoción.

6 de enero de 2026: Más cabalgatas por los barrios

La Cañada del Fenollar: 09:00 a 14:30 h

El 6 de enero comenzará temprano con la llegada de los Reyes Magos a la Cañada del Fenollar, donde los Reyes se encontrarán con los vecinos de la zona en la Plaza de la Ermita de San Jaime. La recepción estará abierta de 09:00 a 14:30 h, permitiendo que todos los residentes puedan acercarse a saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar y disfrutar de la magia de este día especial.

Cabalgata de La Pau de Verdegás: 19:00 h

A las 19:00 h, la Cabalgata de La Pau de Verdegás repetirá el recorrido realizado el día anterior, asegurando que los vecinos de esta zona puedan disfrutar de un segundo paso de los Reyes Magos por sus calles. Esta será una excelente oportunidad para aquellos que no pudieron asistir el 5 de enero.

Cabalgata en el centro de Alicante: 5 de enero

Una de las actividades más destacadas del 5 de enero será la recepción de los Reyes Magos en la Plaza de Toros de Alicante. Desde las 17:00 h, los más pequeños podrán disfrutar de un espectáculo infantil, que dará paso a la esperada salida de los Reyes Magos a las 18:00 h. Este evento será de acceso limitado mediante invitación, que podrá conseguirse en la página web del Ayuntamiento de Alicante.

El 5 de enero, a las 19:00 h, el centro de Alicante también será escenario de una de las cabalgatas más grandes y espectaculares. Los Reyes Magos recorrerán el centro de la ciudad, comenzando en la Avenida de la Estación, frente al Palacio Provincial de la Diputación, y siguiendo un recorrido que incluye la Avenida Alfonso el Sabio, la Rambla de Méndez Núñez, la calle Rafael Altamira, hasta culminar en la Plaza del Ayuntamiento. Este año se ha incrementado el número de sillas a 8.000, un 30% más que en ediciones anteriores, para garantizar que todos los asistentes tengan una vista privilegiada del desfile. Las sillas, que se pueden adquirir por 4 euros a través de la plataforma Vivaticket.

La previsión de lluvia podría afectar a la Cabalgata

La previsión de lluvia para este lunes 5 de enero amenaza con deslucir la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, uno de los actos más multitudinarios del calendario festivo de la ciudad. Si las condiciones meteorológicas no mejoran, el evento se celebrará bajo un escenario invernal, con lluvia persistente durante todo el día.

Según las predicciones de Aemet, Alicante afrontará una jornada de cielos muy cubiertos y precipitaciones continuas, especialmente durante las horas centrales de la tarde, cuando está previsto que se desarrolle el desfile. La probabilidad de lluvia alcanza el 85%, con un acumulado que podría llegar hasta los 17 litros por metro cuadrado. Las lluvias serán persistentes, pero sin carácter tormentoso, y se prolongarán durante unas siete horas, con momentos en los que podrían reducirse a lloviznas.

Por el momento, no se ha anunciado por parte del Ayuntamiento de Alicante ninguna modificación oficial del recorrido ni de los horarios de la cabalgata, aunque las condiciones climáticas podrían afectar tanto al desarrollo del desfile como a la comodidad del público asistente. Por tanto, se recomienda a los asistentes que vayan preparados para la lluvia, con ropa adecuada y paraguas, para no perderse la magia de la llegada de los Reyes Magos.