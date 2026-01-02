La subida de los huevos encarece el roscón de Reyes en 2026 en Alicante

Comprar el roscón de Reyes será más caro este 2026. En 2026, este dulce tradicional costará de media un 4 % más que el año anterior en Alicante, una subida contenida que responde al aumento general de los costes de producción y que las panaderías y pastelerías artesanas han tratado de ajustar al máximo para no repercutirlo por completo en el consumidor.

La presión sobre los precios llega, sobre todo, desde las materias primas. Los huevos, un ingrediente clave en la elaboración del roscón, se han encarecido un 33 % a lo largo de 2025, una subida histórica que ha impactado de lleno en los obradores. A este incremento se suma el alza de otros productos básicos como la mantequilla o la harina, lo que obliga a los profesionales del sector a reajustar márgenes sin renunciar a la calidad ni a los procesos tradicionales.

La principal razón de la subida del precio de los huevos está en la incidencia de la gripe aviar en España. La aparición de brotes llevó al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de las explotaciones de aves de corral al aire libre como medida preventiva, lo que redujo la producción. Este encarecimiento ha tenido un efecto directo en la pastelería, donde el huevo es un ingrediente esencial no solo en el roscón, sino en gran parte de la bollería artesanal.

El representante de la Federación Gremial y Empresarial de Panadería y Pastelería en la Comunidad Valenciana, Carlos Mariel, explica que el aumento de costes ha sido notable durante el pasado 2025. Desde su obrador en Ibi señala que "la materia prima ha subido bastante, sobre todo los huevos y la mantequilla, que son fundamentales en el roscón". Aun así, reconoce que no todo el incremento puede trasladarse al cliente. "Un roscón muy caro castiga mucho, por eso los panaderos intentamos repercutir solo una parte de las subidas de precio y seguir apostando por la calidad, que es nuestra seña de identidad", afirma Mariel.

Subidas moderadas para no perder clientes

En la práctica, este 4 % de incremento supone alrededor de un euro más por roscón en muchos establecimientos. Una cifra contenida que responde al esfuerzo de los panaderos por mantener un equilibrio entre rentabilidad y fidelidad del consumidor. Cristina Pérez, de la panadería Sánchez Artesanos de Alicante, señala que "los huevos se han notado muchísimo, pero han subido todos los productos que se necesitan para hacer un buen roscón". Aun así, asegura Pérez que han intentado mantener precios ajustados porque "no se le puede pasar todo al cliente, tiene que haber un balance entre ofrecer un buen producto y un precio competitivo acorde a la calidad del trabajo".

Pese a este contexto, las previsiones de venta son optimistas. Según datos de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, estos días se venderán en torno a 30 millones de roscones en toda España, la mayoría elaborados de forma artesanal. Solo en la Comunidad Valenciana, el año pasado se rozó el millón de unidades vendidas, una cifra que este 2026 podría superarse. "Las ventas siempre suben de un año a otro y, en el caso de nuestra panadería que ha recibido el tercer premio en el concurso de roscones de la provincia de Alicante tenemos previsión de superar con creces las ventas del año pasado", afirma Mariel.

Tradición frente a innovación en los obradores

En cuanto a gustos, el relleno de nata continúa siendo, con diferencia, el preferido por los consumidores, seguido de la trufa, el chocolate y la crema pastelera. No obstante, las nuevas tendencias también se abren paso. Sabores como el pistacho, el chocolate de Dubai, la galleta Lotus o el turrón conviven con el roscón clásico sin relleno, que mantiene su cuota entre los más puristas.

Carlos Mariel destaca que en su panadería combinan tradición e innovación, con propuestas que van desde el roscón tradicional hasta versiones elaboradas con harina de algarroba o rellenos de pistacho, apostando por ingredientes locales y recetas naturales. "Buscamos diferenciarnos del producto industrial, ofrecer algo hecho con tiempo, con masa madre y sin aditivos", subraya el panadero.

En la misma línea se expresa Olesya Rodina, de la panadería Las Delicias de Juan de Alicante, reconocida este año por elaborar el mejor roscón de Reyes de la provincia. Asegura que el proceso es "largo y sacrificado", pero que compensa cuando los clientes regresan para felicitarles. Aunque reconoce que los huevos han subido "una barbaridad", afirma que mantendrán los precios ya fijados. "Seguimos adelante con el mismo precio porque lo importante es la confianza del cliente", explica Rodina.