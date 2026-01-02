Vecinos de Carolinas rechazan abandonar sus casas a cambio de mil euros y se enfrentarán a un posible desahucio

La amenaza por un posible desahucio sobrevuela en Carolinas. Vecinos de los bloques 23 y 25 de la calle Pascual de la Mata ven ahora más cercano este desenlace después de haber rechazado el acuerdo amistoso propuesto por la empresa propietaria del bloque, que les invitaba a abandonar sus casas en acabar el año a cambio de perdonar las tres últimas mensualidades y la fianza. Una cantidad que sumaba unos mil euros y que a algunos de los vecinos no les compensaba, dada la dificultad de acceder a la vivienda en las condiciones actuales del mercado.

La primera en recibir esta propuesta fue Josefa Javaloyes. Esta vecina reside en el bloque desde hace más de cincuenta años después de que su marido, ya fallecido, consiguiera un contrato indefinido de alquiler. “Ahora me lo han anulado porque hay un nuevo dueño”, lamenta esta pensionista viuda que percibe 874 euros al mes.

Aunque la amenaza es idéntica, la trayectoria de Montse Oca ha sido diferente a la de la otra vecina. Se trasladó a la calle Pascual de la Mata en el año 2000, con un primer contrato de cinco años de duración y, desde entonces, “alargando contratos anuales durante veinte años”. En julio, asegura, le advirtieron de la nueva situación por la compra del bloque por parte de una empresa. “En septiembre me dijeron que me tenía que ir en enero, me propusieron un contrato amistoso y, en caso de no aceptar, me llevarían a juicio, que es lo que va a pasar”, afirma.

Oca afirma que ha acudido a las dependencias municipales para conseguir el certificado de vulnerabilidad y poder hacer frente a la nueva situación conservando su vivienda. “Cobro unos 900 euros al mes y no puedo gastar todo el sueldo en alquiler”, advierte. Hasta ahora, los pagos de sus alquileres se han situado en 290 euros mensuales. En los casos de más antigüedad, como el de Josefa Javaloyes, las mensualidades son de 120 euros. “Quieren que un juez nos eche de nuestras casas y ganar dinero con este edificio”, lamenta Oca.

Montse Oca, Josefa Javaloyes y Josefina Beltrán en el bloque 23 de la calle Pascual de la Mata, en el barrio alicantino de Carolinas. / Pilar Cortés

De momento, en el bloque 23 de la calle Pascual de la Mata quedan tres casas habitadas de las ocho del bloque. Dos de las familias aceptaron el acuerdo amistoso y otras tres han sido denunciadas. “No tenemos donde ir, los alquileres en Alicante son carísimos y si vivimos de alquiler es porque no podemos acceder a una hipoteca”, dice Montse Oca, que vive con su hijo estudiante de 18 años.

Transformación

Desde el verano, la empresa propietaria de los bloques se ha dedicado a reformarlos internamente a través de una renovación que va acompañada de nuevas propuestas de contrato. Josefina Beltrán, que aún no ha recibido notificación para el cambio de su contrato pero entiende que “no tardará en llegar”, solicita una reubicación. “Estaría bien que entre tantos belenes y tanta fiesta el Ayuntamiento buscara una solución”, afirma.

Beltrán, que vive con su hija menor y se encuentra actualmente en desempleo, Carolinas, afirma que han contactado con la Entidad Valenciana de la Vivienda y el Suelo (EVHA) y con el Patronato de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante y que les dan “dos años de lista de espera”. “Sin una orden de desahucio dicen que no nos pueden ayudar”, lamenta mientras pide que la administración actúe con celeridad para evitar la expulsión de los vecinos y “la agonía que genera esta situación”. Desde el Ayuntamiento de Alicante confirman que “no se ha llegado al desahucio y la administración no puede actuar”, mientras que fuentes del EVHA aseguran que las afectadas de este bloque asistieron a sus dependencias, “se les informó y no ha habido más contacto”.

Según explican desde esta entidad de ámbito autonómico, “una persona que tiene un alquiler privado puede optar a una vivienda social si tiene unos requisitos, pero antes hay que apuntarse al registro y esperar a que se designe una vivienda: no hay un parque de casas vacías y nadie puede saltarse la lista de espera”.

Fuentes de la empresa propietaria del bloque confirman que han cursado las denuncias contra los inquilinos de las tres casas (de un total de cinco) que no aceptaron el acuerdo amistoso y que "el juzgado ha admitido a trámite las demandas”. Calculan que el juicio podría comenzar “en cuatro o cinco meses” y que el proceso podría “alargarse durante un año o dos”.

Mientras tanto, los inquilinos continúan en sus casas con la obligación de abonar las mensualidades de sus contratos antiguos desde el mes de septiembre a la empresa propietaria, que se hizo con los bloques en julio. Las familias afectadas conviven con algunos inquilinos que ya han alquilado el piso con los precios actualizados. Dicen no tener problemas con estos nuevos vecinos, pero se preocupan por su futuro. “No sabemos qué pasará ni a dónde iremos si nos acaban echando”, expresan con preocupación.